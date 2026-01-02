Το νέο φορολογικό έτος φέρνει σημαντικές ανατροπές στην φορολογία των ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της στεγαστικής αγοράς και την ανακούφιση των ιδιοκτητών και εκμισθωτών. Οι αλλαγές, που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, προσφέρουν φορολογικές ελαφρύνσεις για πάνω από 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, επιδιώκοντας να μειώσουν την πίεση στην αγορά και να ενισχύσουν τη διάθεση ενοικιαζόμενων κατοικιών.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τα εισοδήματα από ενοίκια, απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, φορολογικές διευκολύνσεις για ανακαινίσεις και «κλειστές» κατοικίες, καθώς και αναστολή του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων.

Μειώσεις στον φόρο για εισοδήματα από ενοίκια

Για τους ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται σημαντικά, χάρη στη νέα κλίμακα φορολόγησης. Ο συντελεστής για τα εισοδήματα από 12.001 έως 24.000 ευρώ πέφτει από το 35% στο 25%. Για παράδειγμα, ένας εκμισθωτής με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα δει μείωση του φόρου κατά 300 ευρώ, ενώ για εισόδημα 40.000 ευρώ η ελάφρυνση φτάνει έως και τα 1.300 ευρώ.

Φορολογικές απαλλαγές για κλειστές κατοικίες

Η νέα ρύθμιση παρέχει φορολογικές απαλλαγές για τους ιδιοκτήτες που θα νοικιάσουν «κλειστές» κατοικίες ή θα τις μετατρέψουν από βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Αν αυτές οι κατοικίες παραμείνουν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια, οι ιδιοκτήτες μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράξουν για μια τριετία. Το μέτρο αφορά και τα ακίνητα που ήταν εκμεταλλεύσιμα ως βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ η συμφωνία ενοικίασης θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

Εκπτώσεις και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

Ο ΕΝΦΙΑ φέρνει ελαφρύνσεις και για όσους ζουν σε μικρούς οικισμούς, με εκπτώσεις έως 50% για την κύρια κατοικία. Από το 2027, οι κάτοικοι μικρών χωριών με πληθυσμό κάτω των 1.500 ατόμων θα είναι πλήρως απαλλαγμένοι από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον η αξία της κύριας κατοικίας τους δεν ξεπερνά τα 400.000 ευρώ. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενους και σχεδόν 13.000 οικισμούς στην Ελλάδα.

Αναστολή ΦΠΑ και φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων

Για το 2026, η μεταβίβαση νεόδμητων οικοδομών απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, με τον αγοραστή να πληρώνει μόνο φόρο μεταβίβασης 3%. Για παράδειγμα, για διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ, η συνολική δαπάνη μειώνεται κατά 42.000 ευρώ, εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Επίσης, ο φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων αναστέλλεται μέχρι το τέλος του 2026, μειώνοντας την τελική τιμή αγοράς.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για ανακαινίσεις

Οι ιδιοκτήτες που θα προχωρήσουν σε ανακαινίσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών τους θα επωφεληθούν από φορολογικές ελαφρύνσεις, με δυνατότητα έκπτωσης μέχρι 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας (2027-2031). Ειδικότερα, για δαπάνες έως 15.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκπίπτουν μέχρι 3.000 ευρώ το χρόνο για πέντε χρόνια.