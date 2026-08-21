Άλμα ανόδου καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, προκαλώντας προβληματισμό και ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα προκληθούν αλυσιδωτά στους επόμενους λογαριασμούς ρεύματος και άρα στον αντίκτυπο που θα υπάρξει για τις τσέπες των ελλήνων καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστήριου Ενέργειας, οι τιμές στη χονδρεμπορική καταγράφουν αλματώδη αύξηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιέζοντας εκ νέου το ενεργειακό κόστος. Συγκεκριμένα η τιμή εκτοξεύθηκε στα 162,7 ευρώ/MWh, από 96,9 ευρώ/MWh μία εβδομάδα νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 68%. Η κατακόρυφη αυτή άνοδος αποδίδεται κυρίως στον συνδυασμό της αυξημένης ζήτησης, των διακυμάνσεων στη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, καθώς και στη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις μονάδες ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο και λιγνίτης) για την κάλυψη των αναγκών αιχμής.

Πού οφείλεται η εκτίναξη των τιμών

Οι κύριοι παράγοντες που πυροδοτούν το νέο ράλι τιμών στη χονδρεμπορική περιλαμβάνουν:

Μεταβλητότητα των ΑΠΕ: Τις ημέρες με περιορισμένη παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, το κενό καλύπτεται από θερμικές μονάδες παραγωγής, οι οποίες έχουν σημαντικά υψηλότερο οριακό κόστος. Αυξημένη Ζήτηση: Οι ακραίες θερμοκρασίες (είτε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι είτε αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το φθινόπωρο/χειμώνα) εκτοξεύουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Διεθνείς Τιμές Καυσίμων: Η πορεία των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα τις διαμορφούμενες τιμές στην ελληνική αγορά. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διαμορφώνει ένα νέο εφιαλτικό σκηνικό για την παγκόσμια οικονομία των καυσίμων

Επιπτώσεις στους καταναλωτές και τη λιανική

Η άνοδος των τιμών στη χονδρεμπορική μετακυλίεται σταδιακά στα τιμολόγια λιανικής (κυρίως στα κυμαινόμενα «πράσινα» και «κίτρινα» τιμολόγια). Οι προμηθευτές ενέργειας καλούνται να διαχειριστούν τις πιέσεις, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων ή επιδοτήσεων εφόσον οι τιμές διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.