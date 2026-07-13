Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη νέα υπουργική απόφαση που αφορά την ανάπτυξη, εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών αυτοκατανάλωσης, καθώς και την αξιοποίηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η διαβούλευση πρόκειται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026.

Με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ρυθμίζονται ζητήματα του υφιστάμενου πλαισίου και εισάγονται νέες δυνατότητες για τους καταναλωτές. Μεταξύ αυτών, θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 800 Watt, γνωστών ως «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», καθώς και μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών, χωρίς να γίνεται έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, ενώ προβλέπονται δικλίδες ασφαλείας για την προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του δικτύου.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου πλαισίου Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:

Συλλογική αυτοκατανάλωση: Διευκολύνεται η ανάπτυξή τους σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών.

Εκπροσώπηση καταναλωτών: Εισάγεται η δυνατότητα οι συμμετέχοντες σε σχήματα αυτοκατανάλωσης να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές.

Μετάβαση και συμμετοχή: Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σχημάτων αυτοκατανάλωσης, καθώς και η συμμετοχή μιας παροχής σε περισσότερους από έναν σταθμούς.

Μεταβατικές διατάξεις: Προβλέπονται ρυθμίσεις για τους υφιστάμενους σταθμούς, ώστε η υπαγωγή τους στο νέο καθεστώς να γίνει ομαλά και χωρίς επιπλέον κόστος.

Παράλληλα, θεσπίζονται μέτρα εκσυγχρονισμού, όπως η επιτάχυνση της εγκατάστασης «έξυπνων» μετρητών για όσους εντάσσονται σε σχήματα αυτοκατανάλωσης και η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυτοκατανάλωσης για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Τα στατιστικά στοιχεία της αυτοκατανάλωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ, από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε λειτουργία 37.407 συστήματα αυτοκατανάλωσης, συνολικής ισχύος 1.070 MW, με συμμετοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το μέγεθος αυτό παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με την περίοδο 2015-2019, κατά την οποία είχαν τεθεί σε λειτουργία 1.772 συστήματα, συνολικής ισχύος 36 MW.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου (aftokatanalosi@prv.ypeka.gr) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.