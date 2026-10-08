Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα.

Κάλεσε, επίσης, τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία.

Τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης

Η Κομισιόν έχει ήδη επεκτείνει την εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτει και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή. Για νέες ευελιξίες, όμως, ο κ. Ντομπρόβσκις προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες, τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, «ζωτικό κεφάλαιο».

Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό «όχι», ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Όπως είπε, συνομίλησε σχετικά την ίδια ημέρα με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Ιταλό ομόλογό του Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Ο κ. Πιερρακάκης, διευκρινίζοντας ότι απαντά ως πρόεδρος του Eurogroup και όχι ως Έλληνας υπουργός, μετέφερε ότι ορισμένοι υπουργοί είδαν θετικά τις ελληνοϊταλικές προτάσεις ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις. Όλοι, όπως είπε, συμφωνούν στην ανάγκη προστασίας των πολιτών αλλά και διαφύλαξης της αξιοπιστίας του δημοσιονομικού πλαισίου, με το ζητούμενο να είναι η σωστή ισορροπία, ενώ η συζήτηση θα μεταφερθεί και σε επίπεδο ηγετών.

Ενέργεια και αγορές ομολόγων

Για την ενέργεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι από τα τέλη Αυγούστου οι τιμές επανήλθαν σε υψηλά επίπεδα, ιδίως στο ντίζελ και στα καύσιμα αεροσκαφών, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα μέτρα στήριξης, όπως επανέλαβαν οι υπουργοί, πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιερ Γκραμένια, επεσήμανε ότι σε σχέση με το 2022 το σοκ είναι μικρότερο, ο δημοσιονομικός χώρος όμως στενότερος.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, με διεύρυνση των διαφορών εντός ευρωζώνης, ιδίως για τη Γαλλία.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι βρίσκεται «σε εγρήγορση αλλά όχι σε συναγερμό», σημειώνοντας ότι η διαφοροποίηση δεν συνιστά κατακερματισμό, και εξέφρασε εμπιστοσύνη στον Γάλλο υπουργό Ρολάν Λεσκίρ. Ο κ. Ντομπρόβσκις απέδωσε την άνοδο σε διεθνείς παράγοντες, όπως το αμερικανικό έλλειμμα και οι εκδόσεις ομολόγων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, αναγνώρισε όμως ότι οι χώρες με υψηλό χρέος είναι πιο ευάλωτες και ζήτησε δημοσιονομικά υγιή γαλλικό προϋπολογισμό για το 2027.

Πιο αποδοτικές δημόσιες δαπάνες

Οι υπουργοί εξέτασαν επίσης την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών. Ο πρόεδρος του Eurogroup υπενθύμισε ότι το έλλειμμα στην ΕΕ, από 1,7% του ΑΕΠ το 2016, προβλέπεται στο 3,5% φέτος, ενώ η μέση απόδοση του δεκαετούς ομολόγου ανήλθε από 1,1% σε 4%. Κατά την Κομισιόν, η καλύτερη σύνθεση των προϋπολογισμών μπορεί να αποφέρει έως 3% του ΑΕΠ και η αποδοτικότερη δαπάνη επιπλέον 1,5% μεσοπρόθεσμα.

Ο κ. Γκραμένια ανέφερε την Ελλάδα ως παράδειγμα αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω ψηφιοποίησης υπό την ηγεσία του κ. Πιερρακάκη και εκτίμησε ότι η επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες 3,5% θα κοστίζει στην ευρωζώνη περίπου 45 δισ. ευρώ επιπλέον τον χρόνο έως το 2035.

Η διαδοχή της Σνάμπελ στην ΕΚΤ

Τέλος, ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής διαδόχου της Ιζαμπέλ Σνάμπελ στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, η οποία αποχωρεί πρόωρα στις 3 Ιανουαρίου 2027. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τις 28 Οκτωβρίου και ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιλογή θα γίνει στο Eurogroup του Νοεμβρίου.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη ευρύτερη δέσμη διορισμών, απάντησε ότι ως πολιτικό η ζωή τον έχει διδάξει να μην κάνει προβλέψεις για διαδικασίες επιλογής.