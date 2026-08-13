Εντυπωσιακά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων αποδίδει το νέο μοντέλο ψηφιακών ελέγχων της ΑΑΔΕ, με «οδηγό» την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και τις διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ ξεπέρασαν τα 14,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 880 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει το «κενό ΦΠΑ» σε μονοψήφια επίπεδα και δημιουργεί επιπλέον δημοσιονομικό χώρο, με το πρωτογενές πλεόνασμα να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 4% του ΑΕΠ.

Δημοσιονομικός χώρος και πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 4%

Η διατήρηση αυτής της ισχυρής δυναμικής και στο δεύτερο μισό του έτους δημιουργεί διευρυμένο δημοσιονομικό χώρο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δημόσιων δαπανών, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το πρωτογενές αποτέλεσμα.

Με τα σημερινά δεδομένα, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί την επικαιροποιημένη πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου (3,2% του ΑΕΠ) και υπό προϋποθέσεις, να κινηθεί ακόμη και πάνω από το 4% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, το «κενό ΦΠΑ» βρίσκεται σταθερά σε καθοδική τροχιά: από το 24% το 2019 υποχώρησε στο 11,4% το 2023, ενώ για το 2024 και το 2025 εκτιμάται ότι υποχώρησε σε μονοψήφιο ποσοστό (κάτω από 9%), προσεγγίζοντας για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ οι αποκλίσεις – Διασταυρώσεις με POS και τράπεζες

Οι δηλώσεις ΦΠΑ προσυμπληρώνονται πλέον υποχρεωτικά βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται στο myDATA. Οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων ποσών και των διαβιβασμένων δεδομένων ενεργοποιεί αυτόματα «συναγερμό» στο σύστημα της φορολογικής διοίκησης.

Στο στόχαστρο των στοχευμένων ελέγχων μπαίνουν άμεσα επιχειρήσεις που παρουσιάζουν:

Μεγάλες αποκλίσεις από τους μέσους όρους του κλάδου τους.

Απότομες και αδικαιολόγητες μεταβολές στον τζίρο.

Αναντιστοιχίες μεταξύ των δηλώσεων και των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων συναλλαγών.

Τα δεδομένα του ΦΠΑ διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τις εισπράξεις των POS και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών.

Τα βαριά πρόστιμα και οι ευκαιρίες «κουρέματος»

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ μετά την κοινοποίηση εντολών ελέγχου: