Απλοποιούνται οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση που αντικαθιστά τα 25 πλέον συνηθισμένα πιστοποιητικά με μία απλή υπεύθυνη δήλωση.

Με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 5293/2026, καταργείται η ανάγκη προσκόμισης εγγράφων και πιστοποιητικών που το Δημόσιο διαθέτει ήδη στις βάσεις δεδομένων του.

Το μέγεθος της μεταρρύθμισης σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το «ΜΙΤΟΣ» (Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών), η παρέμβαση αυτή μετασχηματίζει το τοπίο της δημόσιας διοίκησης:

Δείκτης Μεταρρύθμισης Μεγέθη Απλοποιημένες Διαδικασίες 1.007 (από τις 2.530 που απαιτούν δικαιολογητικά) Ποσοστό Επηρεασμού 40% του συνόλου των διαδικασιών του Μητρώου Ετήσια Εξοικονόμηση 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά Εμπλεκόμενοι Φορείς 32 δημόσιοι φορείς Κατανομή Διαδικασιών 622 αφορούν πολίτες / 385 αφορούν επιχειρήσεις

Ποια δικαιολογητικά αντικαθίστανται

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν θα χρειάζεται πλέον να ταλαιπωρούνται για την έκδοση και κατάθεση εγγράφων όπως:

Πιστοποιητικά Προσωπικής Κατάστασης: Αντίγραφο ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις γάμου/συμφώνου συμβίωσης και θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Εκπαιδευτικά και Επαγγελματικά Έγγραφα: Τίτλοι σπουδών, απολυτήρια.

Οικονομικά και Φορολογικά Στοιχεία: Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαιώσεις ΑΜΚΑ και χρόνου ανεργίας.

Λοιπά Δικαιολογητικά: Διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Η αναζήτηση, η διασταύρωση και η επαλήθευση των στοιχείων θα πραγματοποιείται εφεξής αυτεπάγγελτα από τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση: Η δημόσια υπηρεσία εκδίδει άμεσα τη διοικητική πράξη με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός τριών μηνών. Με δημοσιονομική επιβάρυνση (επιδοτήσεις/δαπάνες): Η υπηρεσία αναζητά πρώτα τα σχετικά δικαιολογητικά και εκδίδει την πράξη εντός τριμήνου. Εάν τα έγγραφα δεν αποσταλούν εγκαίρως από τον αρμόδιο φορέα, η πράξη εκδίδεται κανονικά και ο έλεγχος της δήλωσης διενεργείται μεταγενέστερα.

Η οριζόντια αυτή τομή βάζει τέλος στη γραφειοκρατική ταλαιπωρία, εξοικονομώντας εκατομμύρια ώρες για πολίτες και επιχειρήσεις.