Σε παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν μέσω πιέσεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά, πακέτο προτάσεων προς τα κράτη-μέλη της, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, τη βελτίωσης της αποδοτικότητας και την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην παροχή «άμεσης ανακούφισης» από τις υψηλές τιμές.

Μεταξύ των βασικών μέτρων περιλαμβάνεται η καθιέρωση, όπου είναι εφικτό, τουλάχιστον μίας ημέρας τηλεργασίας την εβδομάδα στις επιχειρήσεις, καθώς και η ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω επιδοτήσεων.

Παράλληλα, προτείνεται η μείωση του ΦΠΑ σε τεχνολογίες όπως αντλίες θερμότητας, λέβητες και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Πάντα σύμφωνα με τους FT, το σχέδιο προβλέπει επίσης την προώθηση «φιλόδοξων» στόχων ηλεκτροδότησης, με έμφαση στη στήριξη των κρατών-μελών για την ανάπτυξη σχημάτων κοινωνικής χρηματοδότησης (social leasing) για καθαρές τεχνολογίες, όπως ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι οι προτάσεις έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν δεσμευτικές υποχρεώσεις. Όπως σημειώνουν, σε περίπτωση ενεργειακών ελλείψεων, στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών για τρόπους περιορισμού της κατανάλωσης, χωρίς να τίθεται ζήτημα «μικροδιαχείρισης» της καθημερινότητας.