Η συμφωνία Πούτιν – Τραμπ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, με το ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ωστόσο, η υποχώρηση των χρηματιστηριακών τιμών δεν σημαίνει ότι οι οδηγοί στην Ελλάδα θα δουν άμεσα αντίστοιχη μείωση στο κόστος ανεφοδιασμού τους.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αμερικανικά συμβόλαια ντίζελ υποχώρησαν σχεδόν κατά 5% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η συγκεκριμένη μεταβολή αφορά, όμως, την αγορά προθεσμιακών συμβολαίων στις ΗΠΑ και δε μεταφράζεται αυτομάτως σε ισόποση μείωση της τιμής που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής στην αντλία.

Στην Ελλάδα, η διαμόρφωση της λιανικής τιμής επηρεάζεται από τις διεθνείς τιμές των έτοιμων πετρελαϊκών προϊόντων, στις οποίες προστίθενται τα έξοδα μεταφοράς, τα περιθώρια εμπορίας και πρατηρίου, καθώς και οι φόροι.

Επομένως, για να υπάρξει ουσιαστικό όφελος για τους οδηγούς, θα πρέπει η πτώση να αποτυπωθεί στις τιμές προμήθειας και στη συνέχεια να περάσει στη λιανική αγορά.

Πότε αναμένονται οι πρώτες μειώσεις στις αντλίες

Οι διεθνείς αγορές αντιδρούν άμεσα στις ειδήσεις, καθώς οι τιμές τους ενσωματώνουν τις προσδοκίες για την πορεία της προσφοράς και της ζήτησης. Στην αγορά των καυσίμων, ωστόσο, η μεταβολή δεν φτάνει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια.

Μια σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές χρειάζεται συνήθως περίπου τρεις έως τέσσερις ημέρες για να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στην αντλία. Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα αποθέματα που έχουν αγοραστεί σε προηγούμενες, υψηλότερες τιμές, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για τις νέες παραλαβές.

Με βάση αυτόν τον συνήθη μηχανισμό τιμολόγησης, οι πρώτες μειώσεις θα μπορούσαν να εμφανιστούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εφόσον η αρχική πτωτική αντίδραση διατηρηθεί και περάσει στις τιμές της ελληνικής χονδρικής. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση υπό προϋποθέσεις και όχι για επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα μείωσης των τιμών.

Η αποκλιμάκωση δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα. Οι τιμές στα πρατήρια επηρεάζονται από το πότε πραγματοποιούνται οι νέες παραλαβές, ενώ σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές η μικρότερη συχνότητα τροφοδοσίας μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση των πρώτων διαφορών.

Πόσο μπορεί να μειωθεί το κόστος για ένα γέμισμα

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επαρκής βάση για να εκτιμηθεί με αξιοπιστία ότι η συμφωνία θα μειώσει την τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα κατά πέντε, δέκα ή περισσότερα λεπτά ανά λίτρο.

Το πιθανό όφελος μπορεί να είναι περιορισμένο, να αποτρέψει νέες αυξήσεις ή ακόμη και να εξουδετερωθεί από άλλες ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την καθαρή μεταβολή του κόστους προμήθειας και από το ποσοστό της που θα μεταφερθεί στους καταναλωτές.

Για να γίνει αντιληπτή η τάξη μεγέθους, ένα υποθετικό παράδειγμα δείχνει ότι, εάν το κόστος πριν από τον ΦΠΑ μειωνόταν κατά τέσσερα λεπτά ανά λίτρο και η μείωση μεταφερόταν εξ ολοκλήρου στη λιανική, η τελική τιμή θα υποχωρούσε κατά περίπου πέντε λεπτά, με συντελεστή ΦΠΑ 24%. Η συγκεκριμένη παραδοχή αποτελεί αποκλειστικά αριθμητικό παράδειγμα και δε συνιστά πρόβλεψη για την επίδραση της συμφωνίας.

Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων, μείωση πέντε λεπτών ανά λίτρο θα σήμαινε εξοικονόμηση 2,50 ευρώ, ενώ μείωση δέκα λεπτών θα περιόριζε το κόστος κατά πέντε ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτυπώνουν το πιθανό όφελος για τον οδηγό, εφόσον προκύψουν οι αντίστοιχες μειώσεις, και όχι ένα δεδομένο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η πτώση των αμερικανικών συμβολαίων δεν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στο σύνολο της ελληνικής τιμής. Οι φόροι και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις δεν μεταβάλλονται αναλογικά με κάθε διακύμανση της τιμής του καυσίμου, γεγονός που περιορίζει την άμεση επίδραση των διεθνών εξελίξεων στην τελική τιμή.

Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις, τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης

Σημαντικός παράγοντας για την ελληνική αγορά παραμένει η εξέλιξη των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιδότηση που έχει ανακοινωθεί για το πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται περίπου σε 15 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου.

Σε συνδυασμό με την έκπτωση πέντε λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ υπολογίζεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το συγκεκριμένο διάστημα. Για τη βενζίνη, η έκπτωση από τα διυλιστήρια ανέρχεται σε δέκα λεπτά ανά λίτρο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις 14 Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο στήριξης για το επόμενο δεκαπενθήμερο, αλλά και στις εξελίξεις ενόψει της έναρξης διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

Η επίδραση της συμφωνίας στη βενζίνη αναμένεται να είναι πιο έμμεση, καθώς οι σχετικές εξελίξεις αφορούν κυρίως το ντίζελ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η υποχώρηση των τιμών σε συγγενή πετρελαϊκά προϊόντα θα μπορούσε να συμβάλει σε ευνοϊκότερες συνθήκες, χωρίς αυτό να προεξοφλεί συγκεκριμένη τιμή εκκίνησης. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι εγχώριες παρεμβάσεις.

Οι περιορισμοί στην προσφορά και ο ρόλος των κυρώσεων

Η προοπτική φθηνότερου ντίζελ δεν εξαρτάται μόνο από τις διεθνείς τιμές, αλλά και από την πραγματική διαθεσιμότητα του προϊόντος. Εάν η συμπίεση της διαφοράς μεταξύ της τιμής του ντίζελ και του αργού πετρελαίου περιορίσει τα περιθώρια κέρδους ορισμένων διυλιστηρίων, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, μέρος της αρχικής ανακούφισης μπορεί να αντισταθμιστεί από νέους περιορισμούς στην προσφορά.

Για να διατηρηθεί η πτωτική τάση, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι προγραμματισμένες παραδόσεις του Οκτωβρίου πραγματοποιούνται κανονικά και ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες που αναμένονται τους επόμενους μήνες ενισχύουν την επάρκεια της αγοράς. Η ανακοίνωση μιας συμφωνίας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις προσδοκίες, αλλά η πραγματική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης διαμορφώνεται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Επιπλέον, η αμερικανική εξαίρεση δεν συνεπάγεται κατάργηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί περιορισμούς στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Κατά συνέπεια, το ενδεχόμενο όφελος για την Ελλάδα συνδέεται με τις επιδράσεις στις διεθνείς τιμές και στις εμπορικές ροές, χωρίς η συμφωνία να επιτρέπει αυτομάτως την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στην ελληνική αγορά.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει το πραγματικό όφελος

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για να φανεί εάν η αρχική υποχώρηση των διεθνών τιμών θα αποκτήσει διάρκεια και θα αποτυπωθεί στα νέα τιμολόγια προμήθειας. Εφόσον η πτώση διατηρηθεί, οι πρώτες μειώσεις στις αντλίες θα μπορούσαν να εμφανιστούν μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς να είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί το ύψος τους.

Για τους οδηγούς, το ουσιαστικό ζητούμενο δεν είναι μόνο η άμεση αντίδραση των αγορών, αλλά η σταθερή αποκλιμάκωση του κόστους ανεφοδιασμού. Αυτή θα εξαρτηθεί από την επάρκεια καυσίμων, την ομαλή εξέλιξη των παραδόσεων, τις διεθνείς διακυμάνσεις και τη συνέχιση ή μη των μέτρων στήριξης στην ελληνική αγορά.