Επιδείνωση σημειώνουν οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες στην Ελλάδα, καθώς το συνεχιζόμενο κύμα ανατιμήσεων και η επιβάρυνση από τους λογαριασμούς ενέργειας συμπιέζουν περαιτέρω το πραγματικό εισόδημα των πολιτών.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat, πάνω από ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, με την Ελλάδα να συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που κατέχουν αρνητικές πρωτιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα στοιχεία της Eurostat, για το 2025, αποτυπώνουν αύξηση του ποσοστού κινδύνου φτώχειας στην Ελλάδα στο 27,5%, καταγράφοντας άνοδο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024 (26,9%).

Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (29%) και αμέσως πριν από τη Ρουμανία (27,4%).

Η αρνητική αυτή τροχιά έρχεται σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο μέσος όρος υποχώρησε οριακά στο 20,9% (από 21% το προηγούμενο έτος), αντιπροσωπεύοντας συνολικά 92,7 εκατομμύρια πολίτες.

Δραματικές περιφερειακές ανισότητες: Στο 38,1% η Πελοπόννησος

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατανομή του προβλήματος εντός της ελληνικής επικράτειας. Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες συμπεριλαμβάνονται στις 24 πιο επιβαρυμένες περιοχές ολόκληρης της ΕΕ, όπου το ποσοστό φτώχειας ξεπερνά το 31,5%:

Πελοπόννησος: Καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα με 38,1%.

Ιόνια Νησιά: Ακολουθούν με 35,7%.

Κεντρική Μακεδονία: Διαμορφώνεται στο 33%.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Ανέρχεται στο 31,6%.

Στον αντίποδα, η Κρήτη παρουσιάζει σημαντικά καλύτερη εικόνα με το ποσοστό να περιορίζεται στο 18,2%, ενώ στη Θεσσαλία ο δείκτης φτάνει το 30,5%.

Οι αποκλίσεις αυτές αναδεικνύουν το βαθύ χάσμα στις συνθήκες διαβίωσης μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Η επιβάρυνση από την ενέργεια και η ευρωπαϊκή αδράνεια

Η επιμονή του πληθωρισμού σε βασικά αγαθά, στέγαση και μεταφορές απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, πλήττοντας κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Παρά το γεγονός ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος συζητήθηκε στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε έναν κοινό μηχανισμό άμεσης οικονομικής ελάφρυνσης των καταναλωτών.

Τι προβλέπει το οικονομικό επιτελείο για το 2027

Απέναντι στους δυσμενείς δείκτες της Eurostat, η κυβέρνηση προσδοκά ανάκαμψη των εισοδημάτων μέσα από τις προγραμματισμένες φοροελαφρύνσεις και τις μισθολογικές αυξήσεις. Βάσει του προσχεδίου του προϋπολογισμού:

– Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά μέσο όρο κατά 701 ευρώ ετησίως (+4,6%).

– Εφόσον το όριο φτώχειας παραμείνει σταθερό στα επίπεδα του 2026, το ποσοστό των ατόμων κάτω από αυτό υπολογίζεται να υποχωρήσει κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, αν το όριο αναπροσαρμοστεί παράλληλα με την άνοδο των εισοδημάτων, η πραγματική μείωση της φτώχειας εκτιμάται ότι θα περιοριστεί μόλις στο 0,2%, επιβεβαιώνοντας πως η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης αποτελεί τη βασική πρόκληση της οικονομικής πολιτικής.