Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις των δικαιούχων για την επιδότηση Fuel Pass με την πλατφόρμα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού στα Α.Φ.Μ. τους. Η πλατφόρμα για τους συνολικά τρεις εκατομμύρια ενδιαφερόμενους που δικαιούνται την επιδότηση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 30/4/2026.

Οι πρώτες καταβολές ξεκίνησαν από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης για όσους κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση τις πρώτες ώρες αφότου άνοιξε η πλατφόρμα τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), παρά τις δυσκολίες και τα τεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν αρχικά.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Οι πολίτες εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.