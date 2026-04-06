Ανοίγει σήμερα, Μ. Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του fuel pass για τη βενζίνη και το ντίζελ, η οποία θα παραμείνει σε λειτουργία έως τις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το fuel pass είναι ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά).

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Σημειώνεται ότι το fuel pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντίζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντίζελ και το fuel pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα, (70 λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Τις αιτήσεις τους για την επιδότηση των καυσίμων μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχοι, καθώς ανοίγει- εκτός απροόπτου-

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Η πίστωση των χρημάτων (από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής) γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση έως αύριο μπορούν να λάβουν την ενίσχυση πριν από τις τραπεζικές αργίες του Πάσχα.

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Όπως προαναφέρθηκε, προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Τα βήματα για την υποβολή

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει βασικά 4 βήματα:

Είσοδος με Taxisnet: Συνδεθείτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Επιβεβαίωση στοιχείων: Ελέγξτε και ενημερώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας- email, κινητό και IBAN – ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην πληρωμή.

Δήλωση οχήματος: Επιλέξτε το όχημα (ΙΧ ή μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο) που είναι καταχωρημένο στο ΑΦΜ σας και πληροί τις προϋποθέσεις (σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο, χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας).

Επιλογή τρόπου πληρωμής: Διαλέξτε αν θέλετε την ψηφιακή κάρτα ή την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά

Τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.