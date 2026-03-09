Σημειώθηκε αύξηση στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατά περίπου 30% σήμερα, μετά την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αγορές.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, στις 9:00 ώρα Ελλάδας, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο άνω του 23,63% στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως παραμένει ακόμη πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.