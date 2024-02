Περισσότεροι από 100.000 επιβάτες εκτιμάται ότι επηρεάζονται σήμερα Τετάρτη (7/2) από την απεργία του προσωπικού εδάφους της Lufthansa, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 04:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης Ver.di, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις πάνω από τους μισούς εργαζομένους, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Στην 27ωρη απεργία συμμετέχουν ακόμη εργαζόμενοι στα αεροδρόμια του Βερολίνου και του Αμβούργου.

Συνολικά, η Lufthansa έχει ήδη ακυρώσει περίπου το 80-90% των περίπου 1000 πτήσεών της που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

