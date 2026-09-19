Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφόν στις τιμές αποφάσισε την Παρασκευή η κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, από την 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά/λίτρο. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το μέτρο θα οδηγήσει σε συνολική μείωση του φόρου κατά περίπου 17 λεπτών/λίτρο. Συνολικά, επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, η ανακούφιση για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φθάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Από αυτά, τα 1,25 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από τα κρατίδια μέσω σταθερού ποσού ΦΠΑ. Η ανεξάρτητη Επιτροπή Μονοπωλίων και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προηγούμενη μείωση του φόρου που επιβλήθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο έφθασε σχεδόν καθολικά στους καταναλωτές, επισημαίνει η κυβέρνηση. «Το μέτρο ήταν αποτελεσματικό: Η έκπτωση καυσίμων εκπλήρωσε τον στόχο της, να μετριάσει αποτελεσματικά τις αυξήσεις των τιμών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ιδιαίτερα υψηλών τιμών καυσίμων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Όποιος βασίζεται στο αυτοκίνητό του κάθε μέρα φτάνει πλέον στα όριά του. Ενεργούμε γρήγορα και έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη για το 2027. Δείχνουμε την ανθεκτικότητά μας σε περιόδους κρίσης και βοηθάμε τους πολίτες μας. Η ανακούφιση τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν είναι μικρό ποσό σε περιόδους πιεσμένων προϋπολογισμών. Είμαι ακόμη πιο ευχαριστημένος από το πόσο γρήγορα καταφέραμε να συντάξουμε αυτό το πακέτο. Αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για τη χώρα μας», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε προαναγγείλει ήδη την Τρίτη την κυβερνητική παρέμβαση.

Σε δεύτερη φάση, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής η κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τη βιομηχανία πετρελαίου, προκειμένου το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2027 να εισαχθεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμής στα καύσιμα, κατά το πρότυπο του Βελγίου ή του Λουξεμβούργου. «Πρέπει να κατοχυρωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού και να αποτραπούν οι καταχρηστικές αυξήσεις τιμών», επισημαίνει η κυβέρνηση και χαιρετίζει τις συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξέταση μέτρων για τη βιομηχανία πετρελαίου, ανάλογα με τη συμβολή της ΕΕ στην ενεργειακή κρίση του 2022.

Η κυβέρνηση τονίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των τιμών και τις πιθανές οικονομικές συνέπειες, προκειμένου να παράσχει «στοχευμένη ανακούφιση» σε ιδιαίτερα πληττόμενα άτομα και επιχειρήσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν «μηχανισμό άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα».