Την ώρα που οι Έλληνες οδηγοί παρακολουθούν την αμόλυβδη βενζίνη να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και τις τιμές να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, στην Κύπρο οι τιμές στα βενζινάδικα εκπέμπουν μια διαφορετική εικόνα.

Συγκεκριμένα η τιμή της βενζίνης εκεί κυμαίνεται γύρω στα 1,477 ευρώ, την ίδια στιγμή που η χώρα, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, εισάγει το καύσιμο από τα ελληνικά διυλιστήρια.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα, επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα για να φτάσει στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, να πωλείται εκεί φθηνότερα από ό,τι στην Αθήνα;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν κρύβεται στους νόμους της αγοράς ή στο κόστος του αργού πετρελαίου, αλλά όπως λένε οι ίδιοι παράγοντες, στις πολιτικές αποφάσεις.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαφορά που αναδεικνύει την τεράστια απόσταση ανάμεσα στη δημοσιονομική πολιτική των δύο χωρών.

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που καταβάλλει ο οδηγός στο ταμείο του πρατηρίου δεν αφορά την αξία του καυσίμου, αλλά πηγαίνει απευθείας στα κρατικά ταμεία. Η δομή της τιμής στην ελληνική αγορά είναι τέτοια που οι φόροι και οι δασμοί αποτελούν περίπου το 60% της τελικής αξίας του λίτρου.

Δείτε τι είχε πει πριν λίγες ημέρες ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα η Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής:

Δηλαδή ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) παραμένει σε επίπεδα-ρεκόρ, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αγοράς και των πολιτών για μείωση. Σε αυτό προστίθεται ο ΦΠΑ 24%, ο οποίος επιβάλλεται όχι μόνο επί της αξίας του καυσίμου, αλλά και επί του ίδιου του ΕΦΚ – δηλαδή πληρώνουμε φόρο πάνω στον φόρο.

Πρόκειται ουσιαστικά όπως λένε για μια διπλή φορολόγηση η οποία δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση, μετατρέποντας το ρεζερβουάρ του Έλληνα οδηγού σε μια μόνιμη πηγή εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κι όλα αυτά την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών εξαφανίζεται.