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Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται η πρωτοβουλία «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», την οποία σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης με σκοπό την οικονομική ανακούφιση των καταναλωτών την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Βάσει του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε, η λειτουργία του προγράμματος θα διέπεται από σαφείς κανόνες ενημέρωσης και διαφάνειας:
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Διάρκεια ισχύος: Η δράση θα εφαρμοστεί από τις 18 έως και τις 31 Δεκεμβρίου.
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Ανακοίνωση λίστας: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν, μαζί με τους συγκεκριμένους κωδικούς τους, θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν από την έναρξη των γιορτών.
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Εύκολος εντοπισμός: Οι καταναλωτές θα μπορούν να διακρίνουν τα συμμετέχοντα είδη τόσο με ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής PosoKanei.
Συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ και θετικό κλίμα
Οι λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή:
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Του υφυπουργού Ανάπτυξης, Βασίλη Σπανάκη.
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Εκπροσώπων της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ).
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Της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη.
Από την πλευρά της, η ΕΣΕ δήλωσε έτοιμη να στηρίξει έμπρακτα τη δράση προς όφελος των νοικοκυριών. Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Βασίλης Σπανάκης έκανε λόγο για ιδιαίτερα θετικό κλίμα και κοινή βούληση να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.
Επόμενο βήμα οι επαφές με τη βιομηχανία τροφίμων
Οι διαβουλεύσεις του υπουργείου συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα, καθώς έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Όπως γνωστοποίησε ο κ. Σπανάκης, τόσο ο ΣΕΒΤ όσο και η ΕΣΕ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν ενεργά στην πρωτοβουλία «ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», θέτοντας στο επίκεντρο το συμφέρον των καταναλωτών.