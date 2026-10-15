Θερμά εύσημα στην Ελλάδα για την αλματώδη πρόοδο της οικονομίας της απένειμε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο πλαίσιο της Συνόδου που διεξάγεται στην Μπανγκόκ.

Η επικεφαλής του Ταμείου υπογράμμισε ότι η χώρα κατάφερε να αποπληρώσει πρόωρα τα δάνειά της και πλέον αποτελεί διεθνές παράδειγμα, συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε τις προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2027 για περαιτέρω υποχώρηση του δημόσιου χρέους.

Τα εύσημα του ΔΝΤ: «Η Ελλάδα παράδειγμα για άλλες χώρες»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του κεντρικού πάνελ της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ (15-17 Οκτωβρίου 2026) βρέθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εξήρε τη θεαματική καμπή που σημείωσε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα κατάφερε όχι μόνο να εξέλθει οριστικά από τα μνημόνια, αλλά και να αποπληρώσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τις δανειακές της υποχρεώσεις.

«Η Ελλάδα είναι πλέον μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γκεοργκίεβα, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα προσφέρει πλέον τεχνογνωσία σε άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν υψηλό δημόσιο χρέος και μεταρρυθμιστικές προκλήσεις.

Οι στόχοι για το χρέος και τον προϋπολογισμό του 2027

Τοποθετούμενος στο ίδιο πάνελ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις του Ταμείου ταυτίζονται με τις προβλέψεις που έχουν ενσωματωθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027.

Τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν:

Αποκλιμάκωση χρέους: Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 130,6% του ΑΕΠ το 2026 και να σημειώσει περαιτέρω κάμψη στο 128,7% το 2027 .

Πρωτογενή πλεονάσματα: Διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Διεθνής εμπιστοσύνη: Ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές.

Η γαλλική οικονομία και ο ρόλος του Πιερρακάκη στο Eurogroup και τους G7

Ερωτηθείς για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις αναταράξεις στη γαλλική οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά προσεκτικός, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν στενά τις παραμέτρους. «Παραμένουμε σε επιφυλακή, αλλά όχι σε συναγερμό», υπογράμμισε.

Υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εκπροσωπήσει τη ζώνη του ευρώ στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των G7, ενώ θα προεδρεύσει και της συντονιστικής συνάντησης των Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου η διεθνής οικονομική συνεργασία κρίνεται απαραίτητη για τη θωράκιση της ανάπτυξης και τη διατήρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.