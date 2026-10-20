Θετικό παραμένει το βασικό σενάριο της Goldman Sachs για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, με τον αμερικανικό οίκο να εξετάζει τις εκτιμήσεις της αγοράς για 38 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάμεσά τους και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αγορά αναμένει για το γ’ τρίμηνο συνολική απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) περίπου 15,4%, αυξημένη κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων, η οποία εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψει την άνοδο των λειτουργικών εξόδων και των προβλέψεων για πιστωτικές ζημιές. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να ενισχυθούν κατά περίπου 16% σε ετήσια βάση.

Προς ROTE άνω του 17% έως το 2028

Η Goldman βλέπει την κερδοφορία του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου να παραμένει ισχυρή και τα επόμενα χρόνια.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν το ROTE στο 15,5% για το 2026, στο 16,7% το 2027 και στο 17,3% το 2028.

Κατά την αμερικανική τράπεζα, υπάρχει μάλιστα περιθώριο οι επιδόσεις να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, καθώς οι προσδοκίες για τα επιτόκια έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω και η επίδραση αυτή δεν θεωρεί ότι έχει ενσωματωθεί πλήρως στις τρέχουσες προβλέψεις.

Η Goldman υπολογίζει ότι μεταβολή των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης μπορεί να επηρεάσει κατά περίπου 7% τα καθαρά έσοδα από τόκους, κατά 9% την κερδοφορία και κατά περίπου 150 μονάδες βάσης το ROTE.

Άνοδος των καθαρών εσόδων από τόκους

Για το γ’ τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10% σε ετήσια βάση.

Η τριμηνιαία βελτίωση αποδίδεται κυρίως στη μικρή αύξηση του όγκου δανείων και καταθέσεων, της τάξης του 1%, ενώ τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια αναμένεται να παραμείνουν σχετικά σταθερά.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση των NII αναμένεται να υποστηριχθεί από υψηλότερα περιθώρια, αύξηση 6%-7% σε δάνεια και καταθέσεις και θετική συνεισφορά από τις πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Παράλληλα, τα έσοδα από μη τοκοφόρες δραστηριότητες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών και μεγαλύτερων υπό διαχείριση κεφαλαίων.

Έσοδα +8%, λειτουργικά κέρδη +16%

Συνολικά, τα έσοδα του τραπεζικού κλάδου αναμένεται να αυξηθούν κατά 8% σε ετήσια βάση στο γ’ τρίμηνο.

Τα λειτουργικά έξοδα εκτιμάται ότι θα κινηθούν περίπου 2% υψηλότερα, οδηγώντας σε αύξηση των λειτουργικών κερδών προ προβλέψεων κατά περίπου 16%.

Σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, πάντως, τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 4%, λόγω εποχικής υποχώρησης των μη επιτοκιακών εσόδων, υψηλότερων εξόδων και αυξημένου κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Τα κέρδη του 2026 και του 2027

Για το σύνολο του 2026, η Goldman αναφέρει ότι οι ισχυρές επιδόσεις των NII και η αύξηση των προμηθειών αναμένεται να υπερκαλύψουν την άνοδο των λειτουργικών δαπανών και των πιστωτικών ζημιών.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς προβλέπουν αύξηση περίπου 9% στα καθαρά έσοδα από τόκους, με τα δάνεια να ενισχύονται περίπου 7% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ φόρων του κλάδου αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 15%.

Για το 2027, η εικόνα παραμένει θετική, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να υποστηρίζονται από υψηλότερα επιτόκια, πιστωτική επέκταση, αύξηση των καταθέσεων και hedging, ενώ οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό.

Οι ελληνικές τράπεζες

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα που αποτυπώνουν οι εκτιμήσεις για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Για το 2027, η αγορά προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 15% σε σχέση με το 2026, ενώ για το 2028 η ετήσια αύξηση εκτιμάται περίπου στο 10%.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για τα κέρδη έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω.

Για το 2028, η βελτίωση των προβλέψεων φτάνει περίπου το 23%, για το 2027 περίπου το 6% και για το 2026 περίπου το 2,3%.

Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν ήδη καταγράψει άνοδο περίπου 30% μέσα στο έτος, σύμφωνα με την ανάλυση, μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο.

Οι τιμές-στόχοι της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs διατηρεί τις ακόλουθες τιμές-στόχους για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες:

Eurobank: 5,40 ευρώ

5,40 ευρώ Alpha Bank: 5,30 ευρώ

5,30 ευρώ Εθνική Τράπεζα: 18,75 ευρώ

18,75 ευρώ Τράπεζα Πειραιώς: 12 ευρώ

Οι τιμές αυτές αποτελούν εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου και όχι εγγύηση για τη μελλοντική πορεία των μετοχών.

«Οι τράπεζες συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες»

Η Goldman επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν αποτελέσματα υψηλότερα από εκείνα που ανέμενε αρχικά η αγορά.

Η θετική απόκλιση προέρχεται τόσο από τα καθαρά έσοδα τόκων και τις προμήθειες όσο και από τη διατήρηση καλής ποιότητας ενεργητικού.

Αυτό έχει οδηγήσει σε διαδοχικές ανοδικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη. Μετά τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, οι μέσες προβλέψεις για τα EPS του 2026 έχουν αυξηθεί περίπου 2%, ενώ για το 2027 και το 2028 η βελτίωση φτάνει περίπου στο 3%.

Η πρόσφατη πτώση των μετοχών και οι αποτιμήσεις

Παρά την ισχυρή λειτουργική εικόνα, οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές έχουν παρουσιάσει πρόσφατα υποχώρηση.

Ο τραπεζικός δείκτης Stoxx διαπραγματεύεται, σύμφωνα με την Goldman, με δείκτη P/E 12μήνου περίπου 9,6 φορές, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών και περίπου 30% χαμηλότερο από την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά μετοχών.

Η Goldman θεωρεί ότι αυτή η διόρθωση έχει καταστήσει τις αποτιμήσεις πιο ελκυστικές, χωρίς να έχει μεταβάλει ουσιαστικά τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία του κλάδου.

Ισχυρές διανομές κεφαλαίου

Ένας ακόμη παράγοντας που στηρίζει τις προοπτικές του κλάδου είναι η ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου.

Η Goldman εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν τις διανομές προς τους μετόχους, με συνολική απόδοση διανομής της τάξης του 8%-9% κατά μέσο όρο για το 2027 και το 2028.

Στην εκτίμηση αυτή συνυπολογίζονται τόσο τα μερίσματα όσο και άλλες μορφές επιστροφής κεφαλαίου.

«Βελτιωμένες συνθήκες που θα διαρκέσουν»

Το βασικό σενάριο της Goldman για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στηρίζεται σε τρεις παράγοντες: την αύξηση των εσόδων μέσω μεγαλύτερου όγκου δανείων και καταθέσεων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας –με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται σε έναν από τους πιθανούς καταλύτες– και τη διατήρηση θετικών τάσεων στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Παρότι οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για το ενδεχόμενο τα υψηλότερα επιτόκια να περιορίσουν τη ζήτηση δανείων ή να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό για τις καταθέσεις, η Goldman θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι παραμένουν διαχειρίσιμοι.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, ο αμερικανικός οίκος βλέπει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να διατηρούν υψηλή κερδοφορία, ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου και ROTE άνω του 17% έως το 2028, με τις ελληνικές τράπεζες να συμμετέχουν στη θετική αυτή τάση.