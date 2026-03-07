Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Στην ανατολική επαρχία Zhejiang της Κίνας – ένα εκτεταμένο εργαστήριο της εκστρατείας «κοινής ευημερίας» του Πεκίνου για τη μείωση της ανισότητας εισοδήματος – τα στατιστικά στοιχεία υποδηλώνουν επιτυχία: μεταξύ 2021 και 2025, το χάσμα εισοδήματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών μειώθηκε από 1,96 σε 1,81 – ένα σπάνιο επίτευγμα συμπίεσης σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης.

Καθώς όμως η Zhejiang – έδρα του τεχνολογικού γίγαντα Alibaba και των νεοσύστατων εταιρειών DeepSeek και Unitree Robotics – γίνεται κόμβος για την προηγμένη μεταποίηση και την ψηφιακή οικονομία της Κίνας, αναδύεται ένα πιο δύσκολο ερώτημα: μπορεί να αποφύγει την τύχη της Silicon Valley, όπου η ιστορική δημιουργία πλούτου συνυπάρχει με έντονη ανισότητα; Οι τοπικές αρχές ελπίζουν να επιλύσουν αυτή την ακανθώδη αντίφαση μέσω της διαρκούς εφαρμογής πολιτικής.

Η επαρχιακή κυβέρνηση έχει ορίσει ότι έως το 2030, το χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων της πόλης και της υπαίθρου «θα συνεχίσει να συρρικνώνεται περαιτέρω» με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ τόσο το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν όσο και το μέσο εισόδημα θα φτάσουν σε επίπεδα «κοντά» σε εκείνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, σύμφωνα με προσχέδιο που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα.

Έχοντας υπάρξει για καιρό ένα από τα λίγα μέρη στη χώρα όπου οι κάτοικοι της υπαίθρου απολαμβάνουν σχετικά υψηλό βιοτικό επίπεδο παρά το εθνικό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, η Zhejiang ορίστηκε ως ζώνη επίδειξης το 2021 για την επιδίωξη του στόχου της «κοινής ευημερίας» του Προέδρου Xi Jinping.

Με την πάροδο των ετών, έχει επίσης αναδειχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές τεχνολογικές δυνάμεις της Κίνας, με πρωτοποριακές επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τα games, τις διεπαφές εγκεφάλου – υπολογιστή και πολλά άλλα.

Όμως η φιλοδοξία της για κοινά οικονομικά οφέλη έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες εμπειρίες του παγκόσμιου τεχνολογικού κόμβου στην απέναντι πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού.

Εν μέσω μιας τεχνολογικής άνθησης, η Silicon Valley βλέπει μια αυξανόμενη ανισότητα στον πλούτο, με το 0,1% των κατοίκων να ελέγχει το 71% του πλούτου στην περιοχή, ανέφεραν ερευνητές από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ σε έκθεση του Νοεμβρίου. Περίπου το 15% του πλούτου της περιοχής συγκεντρώνεται σε μόλις εννέα νοικοκυριά, ενώ 110.000 νοικοκυριά έχουν λίγα ή καθόλου καθαρά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον Δείκτη Πόνου της Silicon Valley, μια ετήσια έκθεση που μετρά την ανισότητα.

Καθώς το τρέχον κύμα της τεχνολογικής επανάστασης οδηγεί σε παραγωγή έντασης κεφαλαίου και αντικαθιστά τους εργαζόμενους σε μια κλίμακα που δεν έχει ξαναειδωθεί, «η συμβατική ιδέα ότι οι θέσεις εργασίας κατανέμουν φυσικά τον πλούτο είναι ουσιαστικά καταρριπτέα και οι επιπτώσεις είναι τεράστιες – καμία χώρα δεν μπορεί να την αποφύγει», δήλωσε ο Xiong Wansheng, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ανατολικής Κίνας στη Σαγκάη.

«Στην Κίνα, αυτή η πρόκληση είναι ακόμη πιο δύσκολη», σημείωσε, «επειδή το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας παραμένει σχετικά μη αναπτυγμένο σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες – ιδίως σε τομείς όπως η παροχή συντάξεων, η υποστήριξη ανεργίας και οι πολιτικές οικογένειας, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά και ελλείψεις. Η Κίνα απολαμβάνει κάποιο θεσμικό περιθώριο ελιγμών που δεν έχουν οι δυτικές χώρες, αλλά δεν είναι συνετό να βιάζεται να θεσπίσει πολιτικές», είπε ο Xiong αναφερόμενος σε μέτρα αναδιανομής. «Είτε πρόκειται για τη Silicon Valley είτε για την Zhenjiang, η προστασία της ανάπτυξης και εξέλιξης των επιχειρήσεων πρέπει να παραμείνει η ύψιστη προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση», προειδοποίησε.

Το προσχέδιο της Zhejiang που είναι αφιερωμένο στην κοινή ευημερία για τα επόμενα πέντε χρόνια, δεσμεύεται να αναπτύξει σχέδια αύξησης εισοδήματος για όλους τους κατοίκους, να ενθαρρύνει τις εταιρείες να εισαγάγουν ευέλικτα και ποικίλα κίνητρα μετοχικού κεφαλαίου και προγράμματα μετοχικής συμμετοχής των εργαζομένων, και να αξιοποιήσει καλύτερα τις αδρανείς αγροικίες σε ολόκληρη την επαρχία.

Χωρίς να θέτουν συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν παρουσιάσει στο προσχέδιο τους ένα όραμα για τη ζωή στην επαρχία γύρω στο 2035, όπου όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν άφθονη υλική και πολιτιστική ζωή και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα εισοδήματα έχουν φτάσει στα επίπεδα μιας ανεπτυγμένης οικονομίας. Το προσχέδιο προβλέπει επίσης πιο ισορροπημένη αστική – αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη, βελτιστοποιημένη κατανομή εισοδήματος και πλούτου, υψηλότερα πρότυπα στο κράτος δικαίου και την κοινωνική ασφάλεια και σημαντικά βελτιωμένο εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης.

Ωστόσο, το προσχέδιο προειδοποιεί επίσης κατά των «υπερβολικών φιλοδοξιών ή των μη ρεαλιστικών προσδοκιών», υποσχόμενο να «συντονίσει την ανάπτυξη με την ασφάλεια, τις ανάγκες με τις δυνατότητες και να ακολουθήσει τους αντικειμενικούς νόμους της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης».

Η Zhejiang ανέφερε δείκτη διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλήν μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 1,81 πέρυσι, μειωμένο κατά 0,02 από το 2024 και 0,15 από το 2021. Αυτό συγκρίνεται με τον εθνικό μέσο όρο του 2,31 το 2025, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (NBS).

Ο συντελεστής Gini, ο οποίος αντικατοπτρίζει καλύτερα την κατανομή του πλούτου και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ μηδέν – τέλεια ισότητα – και ένα – τέλεια ανισότητα, δεν είναι δημόσια διαθέσιμος για την επαρχία.

Σε εθνικό επίπεδο, ο δείκτης Gini εισοδήματος, ο οποίος εστιάζει στα ετήσια κέρδη αλλά όχι στα περιουσιακά στοιχεία, ήταν 0,465 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της NBS, αλλά πιστεύεται ευρέως ότι ο αριθμός είναι υψηλότερος στην πραγματικότητα. Συγκριτικά, αυτή η μέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 0,418 το 2023, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Έχοντας υπάρξει εδώ και καιρό η κατοικία πλούσιων Κινέζων, η τεχνολογική πρόοδος της Zhejiang, ειδικά στους τομείς των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, έχει δημιουργήσει ή εμπλουτίσει σημαντικά αρκετούς νέους δισεκατομμυριούχους από τον κόσμο της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, ο Liang Wenfeng της DeepSeek είδε την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται στα 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ λόγω της ραγδαίας αύξησης της αποτίμησης της εταιρείας, γεγονός που τον έφερε στη λίστα του Forbes με τους 100 πλουσιότερους Κινέζους για το 2025.

«Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, μαζί με την ευρεία εφαρμογή της στην παραγωγή και την καθημερινή ζωή, αλλάζει ριζικά τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται, συσσωρεύεται και κατανέμεται ο πλούτος», δήλωσε ο He Wenjiong, καθηγητής και αναπληρωτής επικεφαλής του Ινστιτούτου Κοινής Ευημερίας και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Zhejiang. «Επομένως, ενώ ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε την καινοτομία, πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τους σχετικούς κανόνες που διέπουν τις κοινωνικές δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Πρότεινε περισσότερες προσπάθειες για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του πιθανού αντίκτυπου της τεχνολογικής καινοτομίας στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού και παράλληλη ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στη σύγχρονη τεχνολογία.

«Εν τω μεταξύ», είπε, «θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες και ένα καθολικό σύστημα βασικού εισοδήματος για να περιφρουρηθεί η βασική ασφάλεια διαβίωσης των ανθρώπων και οι βασικές αναπτυξιακές ανάγκες.

Πηγή: South China Morning Post