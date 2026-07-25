H κυβέρνηση μένει μόνο στα λόγια για την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος

Σε ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά και νομικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση εξελίσσεται η υπόθεση της προβληματικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Με χιλιάδες συνταξιούχους να ζητούν αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς, το Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει και της ΔΕΘ, βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν νέο «πονοκέφαλο», με οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Η ανάδειξη του «καυτού» ζητήματος από τη Zougla.gr και τα εντυπωσιακά ποσά που εισπράττει ο ΑΚΑΓΕ από την «τσέπη» των 500.000 συνταξιούχων που επιβαρύνονται με την εισφορά προκαλούν σοκ στην κοινωνία, αλλά και έντονα σχόλια και αντιδράσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Η κυβέρνηση, όμως, παρότι έλαβε το μήνυμα, δεν φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, όπως προτείνουν οι 500.000 συνταξιούχοι. Εξετάζει, ωστόσο, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι πλήττονται έντονα από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Οι 500.000 συνταξιούχοι (400.000 κύριας σύνταξης και 100.000 επικουρικής) στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην πιλοτική δίκη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου 2026, λίγες εβδομάδες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Αναγνωρίζουν ότι ο ΑΚΑΓΕ αποτελεί αποθεματικό για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος και των επόμενων γενεών. Ζητούν, όμως, να αλλάξει ο άδικος τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, ώστε να γίνει πραγματικά αναλογικός και κλιμακωτός, όπως συμβαίνει με τη φορολογία εισοδήματος.

Υποστηρίζουν πως, με ό,τι ισχύει σήμερα, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς η κράτηση δεν επιβάλλεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο, αλλά στο σύνολο της μικτής σύνταξης.

Η εισφορά επιβάλλεται σε μικτή σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ, με συντελεστές από 3% έως 14%. Αν κάποιος διαθέτει μικτή σύνταξη 1.500 ευρώ, δεν θα πληρώσει εισφορά μόνο για τα τελευταία 100 ευρώ, αλλά για ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που αμφισβητούνται από τους συνταξιούχους ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το ερώτημα που θέτουν όσοι επιβαρύνονται από την ΕΑΣ, είναι αν, στην περίπτωση που το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού της, θα υπάρξει αναδρομικότητα στην απόφαση, ως «πέναλτι» σε μια Πολιτεία που στηρίζει στα λόγια την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά την υπονομεύει στην πράξη; «Τιμωρεί», στην ουσία, εκείνους που κατέβαλαν υψηλές εισφορές στο σύστημα, στέλνοντας παράλληλα λάθος μήνυμα στους σημερινούς ασφαλισμένους.

Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η Πολιτεία έχει κατορθώσει ένα οικονομικό “θαύμα” . Ο «κουμπαράς» των επόμενων γενεών είναι υπερπλήρης και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού, το αποθεματικό του ΑΚΑΓΕ προσεγγίζει πλέον τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους αποθεματικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο «κουμπαράς» του ΑΚΑΓΕ δεν χρηματοδοτείται μόνο από τις εισφορές των συνταξιούχων κύριας και επικουρικής σύνταξης, αλλά και από το 4% των καθαρών εσόδων του ΦΠΑ.

Οι εισφορές των συνταξιούχων φτάνουν τα 888 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ το συνολικό ύψος των εσόδων, μαζί με το ποσοστό από τον ΦΠΑ και τις αποδόσεις της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών από την Τράπεζα της Ελλάδος, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Οι συνταξιούχοι εκτιμούν πως, με ένα αποθεματικό που προσεγγίζει τα 23 δισ. ευρώ και με πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, υπάρχει περιθώριο να αναμορφωθεί ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ, ώστε να διορθωθούν μεγάλες και χρόνιες αδικίες σε βάρος τους, χωρίς να διακυβεύεται ο σκοπός του ΑΚΑΓΕ.