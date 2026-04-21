Η AEGEAN Airlines προχωρά σε μια στρατηγική συνεργασία με την Air China, εγκαινιάζοντας συμφωνία πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare), που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, διευρύνοντας παράλληλα την πρόσβαση των επιβατών, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο προορισμών σε Ευρώπη και Ασία.

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της AEGEAN στην κινεζική αγορά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές ταξιδιών και αναβαθμισμένη εμπειρία στους επιβάτες και των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν από την Αθήνα προς το Πεκίνο με απευθείας πτήσεις που εκτελεί η Air China, καθώς και προς τη Γκουανγκζού μέσω ανταποκρίσεων. Από εκεί, θα μπορούν να συνεχίζουν το ταξίδι τους προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, μέσω του δικτύου της AEGEAN, όπως το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα, οι Έλληνες ταξιδιώτες αποκτούν πλέον ευκολότερη πρόσβαση σε σημαντικούς προορισμούς της Κίνας, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της Air China, με ενιαία κράτηση, καλύτερο συντονισμό ανταποκρίσεων, και συνολικά πιο απλοποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η έναρξη της συνεργασίας τοποθετείται χρονικά, τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο δρομολόγιο Πεκίνο–Αθήνα της Air China εκτελείται σήμερα τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ για τη θερινή περίοδο, προβλέπεται αύξηση σε πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Air China στη Ρώμη, παρουσία του Chief Commercial Officer της AEGEAN, Roland Jaggi, καθώς και στελεχών της Air China.

Σε δήλωσή του, ο κ. Jaggi τόνισε:

«Η συνεργασία μας με την Air China αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην Ασία. Διευρύνουμε το δίκτυό μας και προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στα ταξίδια τους, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό και τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών».

Αξιοποιώντας τη συμμετοχή τους στη διεθνή αεροπορική συμμαχία Star Alliance, οι δύο εταιρείες αναμένεται να εξετάσουν περαιτέρω την επέκταση της συνεργασίας τους και σε άλλα δρομολόγια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων ταξιδιωτικών ροών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των αεροπορικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επενδύσεις.