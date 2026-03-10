Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Από τις πρώτες μέρες της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με την διεθνή άνοδο της τιμής του πετρελαίου, παρατηρήθηκε μια αισθητή καθημερινή αύξηση στις τιμές των καυσίμων, σε όλα σχεδόν τα πρατήρια της χώρας. Τόσο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν γίνει ακόμη εισαγωγές, αλλά οι εταιρίες διέθεταν στα πρατήρια τους τα υπάρχοντα αποθέματα που είχαν προμηθευθεί σε χαμηλότερη τιμή.

Ωστόσο οι πρατηριούχοι σε καθημερινή βάση, ανεβάζουν τις τιμές διάθεσης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κυρίως όμως του πετρελαίου θέρμανσης, στο οποίο παρατηρήθηκε ακόμη και αύξηση της τάξης των 6 λεπτών ανά λίτρο σε μια μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα την Δευτέρα 2/3, η μέση τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν στο 1,19 ανά λίτρο και την Τρίτη 3/3 ανέβηκε στο 1,25 ανά λίτρο. Πολλοί δε πρατηριούχοι για να επωφεληθούν περισσότερο, ανέφεραν στους καταναλωτές ότι δεν είχαν διαθέσιμα βυτία για τη μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης τη συγκεκριμένη μέρα που τους ζητούσαν καύσιμα, λέγοντας ότι μπορούν να το φέρουν την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα με άλλη αυξημένη, φυσικά, τιμή.

Η αισχροκέρδεια λοιπόν, παρατηρήθηκε για μια ακόμη φορά σε όλο της το μεγαλείο, με θύματα, -ποιους άλλους- τους οδηγούς, αλλά και τους καταναλωτές που θέλησαν να βάλουν πετρέλαιο στις δεξαμενές των πολυκατοικιών και των κατοικιών τους, προκειμένου κι αυτοί να επωφεληθούν, πριν αλλάξουν προς τα πάνω οι τιμές, λόγω της διεθνούς ανόδου της τιμής του «μαύρου χρυσού».

Οι πολίτες φυσικά που στενάζουν από την ακρίβεια που πλήττει την αγορά, καθώς οι τιμές σε όλα τα προϊόντα έχουν αυξηθεί, λόγω -και- της αύξησης των μεταφορικών, καλούνται να πληρώσουν ακριβά για μια ακόμη φορά την αισχροκέρδεια των επιτήδειων.

Η «Ζούγκλα», κάνοντας εκτενές ρεπορτάζ, δημοσίευσε χθες άρθρο με τίτλο «Εφιάλτης στις αντλίες: Στα 2 ευρώ η αμόλυβδη, «φωτιά» στο πετρέλαιο θέρμανσης», καταγράφοντας τις τιμές διάθεσης των καυσίμων κίνησης σε πολλά βενζικάδικα του λεκανοπεδίου.

Αντίστοιχα σήμερα, επισκεφθήκαμε τα ίδια πρατήρια, προκειμένου να καταγράψουμε τις σημερινές τιμές. Μέσα σε 24 ώρες λοιπόν, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν προς τα πάνω, κατά 2, 3 4, ακόμη και 6 λεπτά ανά λίτρο, στην απλή αμόλυβδη (95 οκτανίων), που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των οδηγών, για τις καθημερινές μετακινήσεις τους, με το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα.

Φυσικά, όλες οι εισαγωγές πετρελαιοειδών που γίνονται μέχρι στιγμής, είναι με τις παλιές τιμές, πριν δηλαδή από την κρίση στη Μέση Ανατολή καθώς τα νέα συμβόλαια με αυξημένες τιμές, δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί.

Δείτε δηλώσεις των οδηγών – καταναλωτών

Η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής Μαρία Ζάγκα, μίλησε στην κάμερα της «Ζούγκλας», για το… ράλι των τιμών στα καύσιμα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Παρέλαβα απλή αμόλυβδη βενζίνη χθες Δευτέρα (9/3) αλλά και σήμερα Τρίτη (10/3). Το σημερινό τιμολόγιο παραλαβής ήταν αυξημένο συγκριτικά με το χθεσινό κατά 4 λεπτά το λίτρο. Πούλαγα χθες με 1,819 το λίτρο και σήμερα πουλάω με 1,857 το λίτρο. Όσο για το πετρέλαιο κίνησης από τις 5 Μαρτίου μέχρι σήμερα 10 Μαρτίου, ανέβηκε κατά 20 λεπτά το λίτρο κι έφθασε την τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης. Το διαθέτω σήμερα προς 1,849 το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεφύγει όπως και το φυσικό αέριο κι ακολούθως η βενζίνη. Το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης που παρέλαβα την περασμένη Τετάρτη και εκ νέου την περασμένη Παρασκευή, ήρθε αυξημένο κατά 19 λεπτά το λίτρο. Οι τιμές ανεβαίνουν από τα διυλιστήρια. Καθημερινά αλλάζουν οι τιμές. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, εξαιτίας της καθημερινής ανόδου και καθόδου της τιμής του βαρελιού διεθνώς. Εμείς ως πρατηριούχοι θέλουμε να δούμε επιτέλους μια σταθερότητα στις τιμές».

Δείτε τι δηλώνει η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής Μαρία Ζάγκα

Οι συγκριτικές τιμές με διαφορά μιας μέρας στα ίδια πρατήρια

SHELL

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, έχει αυξηθεί κατά 4 λεπτά το λίτρο, η 98 οκτανίων έχει μειωθεί κατά 9 λεπτά λόγω της προσφοράς της εταιρίας κάθε Τρίτη, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η τιμή στην σούπερ αμόλυβδη 100 οκτανίων. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο.

AVIN

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, έχει αυξηθεί κατά 3 λεπτά το λίτρο, ενώ αύξηση κατά 3 λεπτά επίσης υπάρχει στην σούπερ αμόλυβδη 100 οκτανίων. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο, το απλό και το ενισχυμένο αντίστοιχα.

BP

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, έχει αυξηθεί κατά 1 λεπτό το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 4 λεπτά το λίτρο.

SILK OIL

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, έχει αυξηθεί κατά 6 λεπτά το λίτρο, ενώ κατά 7,3 λεπτά το λίτρο αυξήθηκε η σούπερ αμόλυβδη 100 οκτανίων. Επίσης το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 15,1 λεπτά το λίτρο.

EKO

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, έχει αυξηθεί κατά 2 λεπτά το λίτρο, ενώ κατά 9 λεπτά το λίτρο αυξήθηκε η σούπερ αμόλυβδη 100 οκτανίων. Επίσης το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 17 λεπτά το λίτρο το απλό και κατά 21 λεπτά το ενισχυμένο, ανά λίτρο.

AEGEAN

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, έχει αυξηθεί κατά 4 λεπτά το λίτρο, ενώ κατά 14 λεπτά το λίτρο αυξήθηκε η ενισχυμένη των 95 οκτανίων (χθες Δευτέρα υπήρχε προσφορά της εταιρείας), και η σούπερ αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει αυξηθεί κατά 4 λεπτά το λίτρο. Επίσης το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο το απλό και κατά 3 λεπτά το ενισχυμένο, ανά λίτρο.

ETEKA

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, έχει αυξηθεί κατά 4 λεπτά το λίτρο, ενώ δεν υπάρχει σημερινή τιμή για τη σούπερ αμόλυβδη 100 οκτανίων. Επίσης το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 6 λεπτά το λίτρο.

Από την σύγκριση των τιμών στα παραπάνω βενζινάδικα, προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα πρατήρια της ΕΤΕΚΑ, διαθέτουν καθημερινά την πιο χαμηλή τιμή στη βενζίνη των 95 οκτανίων, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης.