Για περιφανή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ μιλούν τα διεθνή ΜΜΕ μετά την ανακοίνωση αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει στο παρελθόν ασκήσει δριμύτατη κριτική στον ΟΠΕΚ, τον οποίο θεωρεί μοχλό εκμετάλλευσης και εκβιασμού της διεθνούς κοινότητας, «φουσκώνοντας» τις τιμές του Μαύρου Χρυσού.

Στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ είναι πλέον ηγέτιδα παγκόσμια δύναμη στην παραγωγή πετρελαίου, ο ΟΠΕΚ, εκ των πραγμάτων, καθίσταται βασικός ανταγωνιστής. Είναι προφανές πως η ισχυρή επιρροή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε συνάρτηση με τις ζημιές που υπέστη η πετρελαϊκή βιομηχανία, συνέβαλε στη λήψη της απόφασης αποχώρησης.

Μία πρώτη ερμηνεία εν θερμώ καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα ΗΑΕ είναι αποφασισμένα να αυξήσουν την παραγωγή τους σε πετρέλαιο, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις απώλειες που υπέστησαν στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου. Παράλληλα, θεωρούν ότι η αποχώρησή τους από το καρτέλ προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Γράφουν οι New York Times στην ηλεκτρονική τους έκδοση, την Τρίτη 28 Απριλίου:

«Αξιωματούχοι των Εμιράτων εξέταζαν εδώ και καιρό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το καρτέλ, διαμαρτυρόμενοι ότι οι ποσοστώσεις του είχαν περιορίσει άδικα τις εξαγωγές πετρελαίου τους. Η κυβέρνηση αναμένεται τώρα να αυξήσει την ενεργειακή της παραγωγή για να εξυπηρετήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Πριν από τον πόλεμο, τα Εμιράτα παρήγαγαν περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας – περίπου το 12% της συνολικής παραγωγής του ΟΠΕΚ. Οι χώρες του ΟΠΕΚ προμήθευαν περισσότερο από το 1/4 του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ως συνασπισμός των μεγαλύτερων εξαγωγέων πετρελαίου στον κόσμο, ο ΟΠΕΚ ήταν σε θέση να κατευθύνει τις τιμές ποσοστώσεις για αυτές τις χώρες. Ωστόσο, η ισχύς του οργανισμού είχε εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ εκτινάχθηκε στα ύψη».

Ευθυγραμμιζόμενα περισσότερο με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στο ζήτημα του Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποστασιοποιούνται από τη Σαουδική Αραβία, τον de facto επικεφαλής του ΟΠΕΚ.

Γράφουν σχετικά οι New York Times: «Η ανακοίνωση αποχώρησης ήρθε εν μέσω υποβόσκουσας έντασης μεταξύ των Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας – του de facto ηγέτη του ΟΠΕΚ. Κάποτε στενοί σύμμαχοι, οι δύο χώρες του Κόλπου έχουν αποκλίνει τα τελευταία χρόνια. Τα Εμιράτα ακολουθούν ολοένα και περισσότερο τον δικό τους δρόμο στην περιοχή, επιδιώκοντας στενότερους δεσμούς με το Ισραήλ και υποστηρίζοντας μια ένοπλη αυτονομιστική ομάδα στη νότια Υεμένη, όπου οι Σαουδάραβες υποστηρίζουν την κυβέρνηση.

Ο πόλεμος με το Ιράν φαίνεται να έχει επιδεινώσει αυτό το χάσμα, καθώς η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα σταθμίζουν διαφορετικές στρατηγικές για το πώς να αντιδράσουν στο Ιράν. Τα Εμιράτα – τα οποία φιλοξενούν μια σημαντική στρατιωτική βάση των ΗΠΑ – έχουν δεχθεί χιλιάδες επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones. Αξιωματούχοι των Εμιράτων έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την ανταπόκριση των περιφερειακών πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Αραβικού Συνδέσμου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προτιμούσαν μια σκληρότερη ενιαία στάση κατά του Ιράν».

Πάντως, τον τόνο δίνει η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας των ΗΑΕ: «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους πόρους και τα ΗΑΕ ήθελαν να είναι αδέσμευτα από οποιεσδήποτε ομάδες», είπε σε συνέντευξή του ο Suhail Al Mazrouei.

Και κάτι ακόμη. Το Κατάρ και ο Ισημερινός έχουν αποχωρήσει ήδη από τον ΟΠΕΚ το 2019 και το 2020, αντίστοιχα. Με λίγα λόγια, η σταδιακή αποδυνάμωση του κάποτε ισχυρότατου καρτέλ έχει δρομολογηθεί.