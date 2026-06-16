Η Binance, που θεωρείται το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, ενδέχεται να χάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον επόμενο μήνα, επειδή η αίτησή της για χορήγηση άδειας «αναμένεται να απορριφθεί», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Βάσει των νέων κανόνων της Ε.Ε., που ονομάζονται MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν προθεσμία έως το τέλος Ιουνίου για να λάβουν άδεια που θα τους επιτρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πελάτες στις χώρες – μέλη.

Σύμφωνα με τον κανονισμό MiCA, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια στις ρυθμιστικές αρχές μεμονωμένων χωρών της Ε.Ε., την οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν ως «διαβατήριο» για να λειτουργούν στην Ευρώπη των 27.

Η αίτηση της Binance, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας, πρόκειται να απορριφθεί, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Η ελληνική απόρριψη θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει το πράσινο φως για να συνεχίσει να λειτουργεί στην Ε.Ε. από τις αρχές Ιουλίου.

Η Binance, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, δήλωσε, με ανάρτησή της στο Χ, ότι προτίθεται να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία και να ελαχιστοποιήσει την αναστάτωση» για τους χρήστες της, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

An update on our MiCA licensing journey 🇪🇺 Binance remains fully committed to securing our MiCA license and operating under a unified European framework. With 1,500+ compliance professionals globally, we continue to work closely with regulators while keeping users at the center… pic.twitter.com/C0tTRlbZ4i — Binance (@binance) June 16, 2026

Εκπρόσωπος της Binance, η οποία σημειωτέον διαθέτει 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, δήλωσε νωρίτερα ότι η εταιρεία επιδιώκει την έκδοση άδειας MiCA και ότι εργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές εδώ και 18 μήνες.

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει δώσει καμία επίσημη ένδειξη για το αντίθετο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Richard Teng, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το εργατικό δυναμικό και το προφίλ ασφάλειας της Ελλάδας της έδωσαν το πλεονέκτημα έναντι μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών κέντρων για τη ρυθμιστική της έδρα στην Ευρώπη.

Στον προκάτοχό του και ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao, γνωστό ως CZ, απονεμήθηκε χάρη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ένοχος για παραβίαση των αμερικανικών νόμων περί ξεπλύματος χρήματος.

Η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα της Binance, επικαλούμενη κανόνες εμπιστευτικότητας.

«Θα παράσχουμε μια περαιτέρω ενημέρωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2026», δήλωσε η Binance, προσθέτοντας ότι οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης MiCA εγκυμονούν τον κίνδυνο να μετατοπιστεί η δραστηριότητα εκτός Ε.Ε.