Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε σήμερα τη σημασία της πλήρους τήρησης της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ του Αυγούστου 2025, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τον νόμο περί διεθνών έκτακτων οικονομικών εξουσιών.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», τονίζει η Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της και αναμένει από τις ΗΠΑ να πράξουν το ίδιο.

Παράλληλα, η Επιτροπή ζητεί διαφάνεια σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Αμερικανική Κυβέρνηση, ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιη και προβλέψιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών προϊόντων και επιχειρήσεων.

Στη δήλωση τονίζεται ότι οι αυξήσεις δασμών έχουν αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες αγορές και δημιουργούν αβεβαιότητα στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς συνομίλησε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ και τον Υπουργό Εμπορίου Χάουρντ Λούτνικ, με αντικείμενο τη μείωση δασμών και τη διασφάλιση ενός σταθερού διατλαντικού εμπορικού περιβάλλοντος.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως παγκόσμιος πυλώνας για το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και να επεκτείνει το δίκτυο των εμπορικών συμφωνιών «μηδενικών δασμών» σε παγκόσμιο επίπεδο.