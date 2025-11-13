Για πρώτη φορά στα χρονικά η Εφορία επιστρέφει χρήματα σε φορολογούμενους σε βάθος δεκαετίας, παρά το γεγονός ότι βάσει νόμου οι επιστροφές και το δικαίωμα είσπραξης όταν προέρχεται από το Δημόσιο παραγράφονται στην τριετία.

Πρόκειται για χρήματα που θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων που πλήρωσαν ΕΝΦΙΑ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση, για επιστροφή των φόρων για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, ακόμη και για παλαιές χρήσεις, έως και δέκα χρόνια πίσω. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση των γενικών διατάξεων περί παραγραφής, που περιορίζουν το δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφών από το Δημόσιο σε τρία έτη, εκτός εάν πρόκειται για περιπτώσεις που έχουν κριθεί δικαστικά.

Η δυνατότητα επιστροφής αφορά ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως γραφεία, καταστήματα, εργαστήρια και επαγγελματικοί χώροι, τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, πολλοί φορολογούμενοι είχαν επιβαρυνθεί με τον φόρο, είτε λόγω λαθών ή παραλείψεων στις δηλώσεις Ε9, είτε επειδή δεν γνώριζαν ότι τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου.

Η ρύθμιση θεσπίστηκε στις αρχές του 2025, με την ψήφιση του νέου Τελωνειακού Κώδικα (νόμος 5193/2025), και συγκεκριμένα με το άρθρο 210, το οποίο προσέθεσε ειδική διάταξη στο άρθρο 6 του νόμου 4223/2013. Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής, για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έως και την 30ή Ιουνίου 2025, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εκ των υστέρων την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, το μέτρο αυτό αφορά αποκλειστικά τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους για ίδιους επαγγελματικούς σκοπούς. Αφού υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση του φόρου και, εφόσον προκύπτουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αυτά επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Η δυνατότητα αυτή καλύπτει τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, δηλαδή ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014 έως και 2019 από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής».

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2025

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι, επειδή η διάταξη αυτή θεσπίστηκε ρητώς κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων και δεν περιλαμβάνει περιορισμό ή απαγόρευση επιστροφής φόρων, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως θα επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των διορθωμένων δηλώσεων. Έτσι, χιλιάδες μικρομεσαίοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους για ίδιους σκοπούς έχουν πλέον τη δυνατότητα να λάβουν πίσω τα ποσά που πλήρωσαν χωρίς να τα οφείλουν.

Με τον τρόπο αυτό, αποκαθίσταται μια μακροχρόνια αδικία που αφορούσε κυρίως μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι, εξαιτίας παραλείψεων ή άγνοιας, βρέθηκαν να πληρώνουν φόρο για ακίνητα που δεν έπρεπε να φορολογηθούν. Η νέα ρύθμιση προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία συμμόρφωσης και επιστροφής χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα κινηθούν έγκαιρα και θα υποβάλουν τις τροποποιητικές τους δηλώσεις έως το τέλος Ιουνίου 2025.