Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Κάποιοι θα αμφισβητήσουν την αξιοπιστία του – αλλά το εναλλακτικό μέλλον σε σχέση με αυτό που φαντάζεται η Παγκόσμια Έκθεση για τη Δικαιοσύνη είναι πολύ πιο ζοφερό.

Στον ολοένα και πιο δυστοπικό κόσμο μας, ποιος δεν θα ήθελε τουλάχιστον να είναι ανοιχτός σε ένα ουτοπικό αντίδοτο; Η Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, περιγράφει πώς να οικοδομήσουμε έναν ευημερούντα, δίκαιο κόσμο εντός ασφαλών πλανητικών ορίων. Είναι μια πρόταση από τη σύγχρονη οικο-σοσιαλιστική αριστερά σε μια παγκόσμια μάχη για ιδέες που θα διαμορφώσουν το μέλλον.

Με βάση τα κοινωνικά επιτεύγματα του παρελθόντος και τον μελλοντικό ενεργειακό μετασχηματισμό, δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη θα μπορούσε, μέχρι το τέλος του αιώνα, να εργάζεται λιγότερο και να κερδίζει περισσότερα – διατηρώντας παράλληλα χαμηλές τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και αποφεύγοντας μεγάλο μέρος της τρέχουσας καταστροφής της φύσης. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και αισιόδοξο σχέδιο, και ένα ισχυρότερο επιχείρημα γύρω από το οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια πολιτική εκστρατεία που θα μετατοπίζεται από τους αφηρημένους στόχους του μηδενικού καθαρού αποτυπώματος ή της απαλλαγής από τον άνθρακα.

Ενσωματώνοντας σημαντικές έννοιες της «επάρκειας» και της «πλανητικής κατοικησιμότητας», αντιμετωπίζει επίσης το θεμελιώδες ερώτημα του πώς να μειωθεί ο ουσιώδης αντίκτυπος της οικονομικής δραστηριότητας – ένα θέμα που αγνοούνταν εδώ και καιρό από την παραδοσιακή αριστερά.

Ενώ οι επικριτές θα αμφισβητήσουν τη σκοπιμότητα αυτού του οράματος, επειδή βασίζεται σε μια ριζική μεταρρύθμιση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε τεράστιους φόρους περιουσίας – τα οποία και τα δύο έχουν απορριφθεί εδώ και καιρό ως αδιανόητα από τις πλούσιες χώρες – δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση της αξίας του χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πολύ πιο ζοφερές επιλογές που προσφέρουν η ακροδεξιά και η παλιά αριστερά.

Κύριο μοντέλο ανάμεσά τους είναι το ακροδεξιό τεχνο-εξορυκτικό όραμα που υποστηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, και οι υποστηρικτές του στη Σίλικον Βάλεϊ, οι οποίοι βάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πάνω από την τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην επιδίωξη της «ενεργειακής κυριαρχίας», οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν δασμούς και στρατιωτική ισχύ για να διευρύνουν τις αγορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Αυτή η στρατηγική συγκέντρωσης εξουσίας στα χέρια δισεκατομμυριούχων οδηγεί τον κόσμο σε καταστροφικά επίπεδα παγκόσμιας θέρμανσης και ανισότητας.

Ο Thomas Piketty, ένας από τους συντονιστές της έκθεσης, λέει ότι η φιλοδοξία των υπερπλούσιων έχει γίνει μη ρεαλιστική και ανεπιθύμητη. «Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αυτό απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν οι δισεκατομμυριούχοι και οι εκατομμυριούχοι του κόσμου διηύθυναν την οικονομία μας, επενδύοντας τα χρήματα με τρόπο που μας φέρνει σε ένα καλύτερο μέλλον με πλανητική κατοικησιμότητα, αυξανόμενους μισθούς και καλύτερες συνθήκες στέγασης και υγείας για όλους, τότε όλοι θα ήταν ευτυχείς να τους δώσουν τα κλειδιά. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Το νέο τους όνειρο είναι να καλύψουν ολόκληρο τον πλανήτη με κέντρα δεδομένων. Αυτό είναι το οικονομικό τους πρότζεκτ για τον κόσμο. Όμως όλοι μπορούν να δουν ότι αυτό απλώς θα αυξήσει το υλικό αποτύπωμα της οικονομίας μας, και θα επιδεινώσει την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Η έκθεση καλύπτει επίσης ένα κενό που υπήρχε από την εποχή της καθιέρωσης της παγκόσμιας υποδομής για την επιστήμη του κλίματος τη δεκαετία του 1990. Ένας από τους αρχιτέκτονες αυτού του συστήματος, ο Βρετανός χημικός Robert Watson, πρώην πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, είπε ότι αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να αλλάξει κάτι, αυτό θα ήταν να προσθέσει περισσότερους κοινωνικούς επιστήμονες στη συζήτηση.

Αρχικά, λέει ο Watson, οι «καθαροί επιστήμονες» από τους τομείς της φυσικής και της χημείας πίστευαν αφελώς ότι τα δεδομένα από μόνα τους θα ήταν αρκετά για να πείσουν τις κυβερνήσεις να δράσουν, αλλά αργότερα εύχονταν να είχαν λάβει περισσότερο υπόψη την κοινωνική δυναμική, την οικονομία, την πολιτική και την ψυχολογία. «Αυτό το ελάττωμα έχει πνίξει την υποστήριξη του κοινού για την κλιματική δράση», λέει ο Piketty, μια παγκόσμια αυθεντία σε θέματα ανισότητας και συγγραφέας του μπεστ σέλερ του 2013, «Το Κεφάλαιο στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα».

«Υπάρχει η ψευδαίσθηση αυτού που ονομάζουμε αταξική οικολογία, το είδος της ψευδαίσθησης της πράσινης ανάπτυξης ότι όλα θα λυθούν παράγοντας όλο και περισσότερο και χωρίς να ανησυχούμε για την κατανομή, χωρίς να ανησυχούμε για την επάρκεια, χωρίς να ανησυχούμε για τον διαρθρωτικό τομεακό μετασχηματισμό. Και αυτή η ψευδαίσθηση έχει κάνει την πράσινη πολιτική πολύ αντιδημοφιλή για πολλούς ψηφοφόρους με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα», λέει ο Piketty.

Η Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη προχωρά ένα βήμα παραπέρα από οποιαδήποτε προηγούμενη μελέτη στην αντιμετώπιση αυτού του κενού. Αποτελεί επίσης μια άσκηση στον ανθρώπινο ιδεαλισμό και φαντασία, οι οποίες δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον κυνισμό των ακροδεξιών πολιτικών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Αν και βασίζεται σε καθιερωμένες μετρήσεις για το ΑΕΠ, την ανισότητα και την επιστήμη του κλίματος, διευρύνει τον ορισμό της ευημερίας και υπογραμμίζει τη σημασία της «επάρκειας» για να δείξει ότι η ποιότητα ζωής είναι πιο πολύτιμη από την ποσότητα των υλικών αγαθών. Αυτό απηχεί αρχαίες φιλοσοφίες περί «χρυσής τομής», πεποιθήσεις των ιθαγενών στην άρρηκτη σύνδεση μεταξύ ανθρώπινης ευημερίας και της ευημερίας της φυσης, καθώς και πειράματα στο Μπουτάν για μια οικονομία που βασίζεται στο «ακαθάριστο προϊόν εθνικής ευτυχίας».

Η Cornelia Mohren, συντονίστρια περιβαλλοντικών θεμάτων του World Inequality Lab, λέει: «Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα ότι η ευτυχία δεν καθορίζεται μόνο από οικονομικούς δείκτες. Η διατήρηση μιας κατοικήσιμης γης δεν έχει μόνο χρηματικό όφελος. Μπορει κανείς να βελτιώσει την ζωή του αν έχει περισσότερο χρόνο να περάσει με την οικογένεια του ή στη φύση», λέει. «Επάρκεια δεν σημαίνει αποανάπτυξη. Πρόκειται για λιγότερες ώρες εργασίας, διαφορετική σύνθεση κατανάλωσης και περισσότερη υγεία και εκπαίδευση», προσθέτει.

Αυτό θα αμφισβητηθεί από την παραδοσιακή αριστερά, η οποία εδώ και καιρό τείνει να θέτει στόχους για ολοένα και υψηλότερο ΑΕΠ, προσωπική κατανάλωση και δαπάνες για υποδομές, και από τη δεξιά η οποία διστάζει σε οποιαδήποτε υπόδειξη για πλανητικά όρια ή χαμηλότερη παραγωγικότητα υλικών αγαθών.

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι καλωσορίζουν τη συζήτηση. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή σε προτάσεις και αναθεωρήσεις.

«Δεν θέλουμε να αναγκάσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από μια πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καλή ζωή», λέει η Mohren. «Υπάρχουν πλειοψηφίες, ακόμη και στις ΗΠΑ, που υποστηρίζουν κάποια μορφή παγκόσμιας δικαιοσύνης και δεν νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τον κόσμο». Ο Piketty λέει ότι οι προηγούμενες κοινωνικές κινητοποιήσεις έχουν δείξει πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Με την πίεση να είναι επίσης πιθανό να προέλθει από την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν αυτές οι συζητήσεις τώρα, ώστε άλλες ιδέες να βρίσκονται ήδη στο μυαλό των ανθρώπων και να γίνουν πιο εύληπτες στο μέλλον.

«Θα υπάρξουν κρίσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρο», λέει. «Οι άνθρωποι πρέπει να συνηθίσουν στο γεγονός ότι η μεγάλη αλλαγή θα συμβεί ούτως ή άλλως. Δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα πράγματα μπορούν να συνεχίσουν όπως είναι, για πάντα».

Πηγή: The Guardian