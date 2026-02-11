Η ωρολογιακή βόμβα απειλεί να τινάξει στον αέρα την ανάκαμψη και τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων.

Η οικονομία στη χώρα μας έχει ξεκινήσει να ανακάμπτει από την κρίση του 2009 -2018. Αποπληρώνουμε τα δάνεια των μνημονίων νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, ο τουρισμός μας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και η γενικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, η δυσκολία των Ελλήνων να ανταποκριθούν στα σημερινά ενοίκια είναι μεγάλη, καθώς οι τιμές τους είναι στα ύψη, ενώ οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Εμπόδιο αποτελεί αυτό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.

«Η επάρκεια του εισοδήματος βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με έξι στα δέκα νοικοκυριά να αναφέρουν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα», αναφέρει σε έκθεσή του το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Ελλάδας.

«Οι οικονομικές δυσκολίες δεν περιορίζονται πλέον στα χαμηλά εισοδήματα, αλλά επεκτείνονται και στη μεσαία τάξη», σημειώνει το IME.

Τι προκάλεσε το στεγαστικό πρόβλημα

Το πρόβλημα προέρχεται από τα πρώτα χρόνια της κρίσης, όταν μειώθηκε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ακόμη, η χρυσή βίζα για αλλοδαπούς που αγοράζουν ακίνητα έχει επιδεινώσει αυτή την έλλειψη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του E-Real Estate Network, Θεμιστοκλή Μπάκα , η ζήτηση είναι τόσο υψηλή που εκατοντάδες άνθρωποι επισκέπτονται ένα ακίνητο προς ενοικίαση.

«Είναι σαν τους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά σε ένα παντοπωλείο τη δεκαετία του 1940. Τότε, περίμεναν στην ουρά για τρόφιμα, λάδι, ψωμί. Σήμερα, η Ελλάδα φαίνεται να περιμένει στην ουρά για ένα σπίτι».

Απρόσιτη για τους περισσότερους Έλληνες είναι, βάσει των νέων δεδομένων, η ιδιοκατοίκηση.

Οι αυξήσεις στα ενοίκια

Το στεγαστικό είναι ένα πρόβλημα που πλήττει όλη την Ευρώπη, αλλά περισσότερο την χώρα μας.

Από το 2019 έως το 2024, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περισσότερο από 50% στην Αθήνα, σύμφωνα με την E-Real Estate. Ωστόσο, οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν μόνο κατά 27% την ίδια περίοδο.

Κάτι τέτοιο δείχνει πως οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερο για στέγαση ως ποσοστό του εισοδήματός τους από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ.

«Η κατάσταση είναι ήδη πολύ κακή και… αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο Νίκος Κουραχάνης, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Δύο γυναίκες που ανάγκαστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Στο Reuters, μίλησε η 52χρονη νηπιαγωγός Ιωάννα Τζάκα και ανέφερε πως κάποιες μέρες πριν τα Χριστούγεννα έλαβε ειδοποίηση να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της σε μια πολυτελή γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ένα ζευγάρι Λιβανέζων είχε αγοράσει το σπίτι της.

Της έδωσαν προθεσμία 30 ημερών για να μετακομίσει. Η 52χρονη ξεκίνησε να ψάχνει για κάτι παρόμοιο στην περιοχή, αλλά τα ενοίκια ξεκινούσαν από 2.000 ευρώ, αντί για 1.300 που πλήρωνε πριν.

Τώρα η κα. Τζάκα μετακόμισε στα προάστια με τον σύζυγό της και τον 14χρονο γιο τους και δίνουν για το ενοίκιο 1.500 ευρώ.

«Νιώθω σαν να ξεριζώθηκα μαζί με την οικογένειά μου», είπε. «Μεγάλωσα εδώ. Όλοι οι φίλοι του παιδιού μου ζουν εδώ».

Ακόμη στο Reuters μίλησε και η Ειρήνη Συντιχάκη, η οποία νοίκιαζε ένα διαμέρισμα που λάτρευε στο κέντρο της Αθήνας , κοντά σε όλα, φίλους, δουλειά και συγγενείς.

Πριν από ένα μικρό διάστημα, η συγκάτοικός της μετακόμισε και οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τους Κινέζους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος, της ανακοίνωσαν ότι σχεδίαζαν να αυξήσουν το ενοίκιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενοίκιο ήταν ήδη στα 700 ευρώ, σχεδόν το σύνολο των εισοδημάτων της.

«Με πόνο στην καρδιά, αφήνω ένα σπίτι που αγαπώ πραγματικά, την περιοχή, το ίδιο το σπίτι, τις αναμνήσεις», είπε η 28χρονη εγκληματολόγος καθώς πακετάριζε τα πράγματά της πριν μετακομίσει στο σπίτι της αδελφής της. «Ήξερα ότι έπρεπε να φύγω για να επιβιώσω», ανέφερε.