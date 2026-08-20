Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει κορυφαίους επιστήμονες πίσω στην πατρίδα μετά το τραύμα της οικονομικής κρίσης έχει βαλτώσει, μετά την αποτυχία ενός φιλόδοξου προγράμματος για την αντιστροφή της διαρροής εγκεφάλων. Μια ομάδα καθηγητών που ήλπιζαν να φέρουν πίσω νέους ερευνητές μέσω ενός πολυδιαφημισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ, τώρα αισθάνονται προδομένοι, κάνοντας υπομονή για χρόνια μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι το πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Ρίχνοντας αλάτι στην πληγή, κανείς από την κυβέρνηση δεν μπήκε στον κόπο να μας ενημερώσει ότι το σχέδιο ήταν νεκρό», είπαν.

«Όλη αυτή η συζήτηση περί «κέρδους εγκεφάλων» δεν είναι απλώς ένα αστείο. Είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω», δήλωσε ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, υπήρχε μόνο ένας τομέας όπου επενδύθηκαν χρήματα: η έρευνα, καθώς η ΕΕ έδωσε προτεραιότητα σε αυτόν. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίστας προτεραιοτήτων – μια πλήρης εγκατάλειψη», συμπληρώνει.

Υπολογίζεται ότι 500.000 άνθρωποι μετακόμισαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε το 2008, συρρικνώνοντας την οικονομία της χώρας κατά το ένα τέταρτο και οδηγώντας την ανεργία στο 28%. Η Ελλάδα είχε βιώσει μαζική μετανάστευση και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των δεκαετιών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αυτή τη φορά μετανάστευσαν πολλοί πολίτες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων.

Το «Brain Regain», μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αντιστροφή της μαζικής εξόδου επιστημόνων και επαγγελματιών, περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα, όπως η προσφορά απαλλαγής 50% από τον φόρο εισοδήματος για επτά χρόνια, και επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης στον δημόσιο τομέα.

Συνολικά, η κατάσταση έχει βελτιωθεί από την εποχή της κρίσης.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, «Diaspora Review Greece», από το 2021 και μετά, παρατηρείται σταθερή αύξηση στον αριθμό των πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα, με το 2023 να σηματοδοτεί μια χρονιά ορόσημο, καθώς – για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης – περισσότεροι άνθρωποι επέστρεψαν από όσους έφυγαν. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διετίας 2023-2024, 69.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα, ενώ 98.000 επέστρεψαν. Αλλά όσον αφορά τους επιστήμονες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα.

Κακότυχο πρότζεκτ

Η τρέχουσα οργή πολλών ερευνητών και επιστημόνων βασίζεται σε ένα πρότζεκτ της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο «Trust your Stars» – ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζεται από κεφάλαια από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ μετά την Covid, τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Οι ερευνητικές ομάδες κλήθηκαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, με αποτέλεσμα να επιλεγούν 145 από τις συνολικά 1.241 υποβληθείσες. Δεκατρείς μήνες αργότερα, μετά από αρκετές καταγγελίες σχετικά με την καθυστέρηση, ο επιλεγμένος κατάλογος πρότζεκτ δημοσιεύθηκε τελικά στις 22 Ιουλίου 2025.

Έπειτα, όλα άρχισαν να καταρρέουν.

Όσοι δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση αντέδρασαν έντονα, με περίπου 203 να υποβάλλουν αντιρρήσεις και αιτήματα για επαναξιολόγηση. Οι επιστήμονες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης και ορισμένοι προχώρησαν ακόμη και σε καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τον Ιανουάριο του 2026, το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ και ότι το υπόλοιπο μισό του προϋπολογισμού του προγράμματος είχε προβλεφθεί για ολοκλήρωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029. Ωστόσο, τα παράπονα κλιμακώθηκαν, με ορισμένους από αυτούς που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση να στέλνουν επίσημες νομικές ειδοποιήσεις στο υπουργείο Παιδείας, ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με το πού είχαν δαπανηθεί τα χρήματα, καθώς το πρόγραμμα δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. Τότε έπεσε η τελευταία βόμβα: Η πρόταση «Trust your Stars» δεν επρόκειτο να λάβει πλέον τα κονδύλια της ΕΕ.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών της χώρας αποφάσισε να «αφαιρέσει το έργο κατά την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι την ημέρα που δημοσιεύθηκε επίσημα ο κατάλογος των επιλεγμένων προτάσεων, η κυβέρνηση αφαίρεσε επίσης το πρόγραμμα από τον κατάλογο – αλλά κανείς δεν ενημέρωσε τους αιτούντες για 10 μήνες. «Τελικά, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί το έργο “Trust your stars” εντός του χρονικού πλαισίου που όρισε το RRF», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Παιδείας. «Για τον λόγο αυτό, το έργο αφαιρέθηκε, στο πλαίσιο αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Όσον αφορά τα κεφάλαια που συνδέονται με τις εν λόγω δράσεις, αυτά ανακατευθύνθηκαν για τη χρηματοδότηση άλλων δράσεων που αναλήφθηκαν από το RRF και το Υπουργείο Παιδείας. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε απώλεια πόρων από το RRF», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σκόρπιες ελπίδες

Στις 15 Ιουλίου, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι προσπαθούσε να εξασφαλίσει κεφάλαια «για την διευθέτηση τυχόν εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από νομικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τον χρόνο ανάκλησης του προγράμματος».

Ενώ η δήλωση αναζωπύρωσε τις ελπίδες ότι θα βρεθεί λύση, ο Χατζής υποστηρίζει ότι επρόκειτο απλώς για ένα νομικό κόλπο και ότι το υπουργείο Παιδείας δεν έχει καμία νομική δέσμευση, καθώς δεν υπογράφηκαν συμβάσεις μετά την αρχική ανακοίνωση των αποδεκτών προτάσεων. «Αυτό που συνέβη παραβιάζει μια θεμελιώδη αρχή, μια αρχή που είναι ιερή και απαραβίαστη σε κράτη που διέπονται από το κράτος δικαίου: την νόμιμη εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος», είπε. «Μπορεί να μην υπάρχει συμβατική ευθύνη, αφού δεν υπογράψαμε συμφωνία, αλλά υπάρχει μια πολιτική, ηθική, ακόμη και νομική υποχρέωση. Πολλοί νέοι απέρριψαν άλλες προσφορές ή δεν ανέλαβαν εργασία αλλού επειδή ήλπιζαν ότι θα πληρώνονταν μέσω του προγράμματος» συνέχισε.

Ο καθηγητής Χατζής πρόσθεσε ότι με τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση, η κυβέρνηση κατάφερε να στρέψει ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα εναντίον της – τόσο εκείνους που είχαν πετύχει όσο και εκείνους που δεν είχαν. «Αν είσαι νέος επιστήμονας και βρίσκεσαι στο εξωτερικό, μείνε εκεί! Αν είσαι νέος επιστήμονας και σκέφτεσαι να μετακομίσεις στο εξωτερικό, κάνε το. Μην περιμένεις λεπτό!», έγραψε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Παντελής Καμμάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος ήταν συν – επικεφαλής μιας από τις ομάδες που υπέβαλαν μια επιτυχημένη πρόταση, δήλωσε ότι «το πρόγραμμα ήταν ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου».

«Η αντίληψη εντός της επιστημονικής κοινότητας ήταν ότι επρόκειτο για χρήματα της ΕΕ και ότι θα μπορούσαν να διανεμηθούν βιαστικά μέσω αδιαφανών διαδικασιών. Υπήρχε ένα αίσθημα δυσπιστίας επειδή επρόκειτο για ένα έκτακτο πρόγραμμα», δήλωσε ο Καμμάς. «Το υπουργείο δεν διέθετε ένα οργανωμένο πλαίσιο αξιολόγησης, οι αντιρρήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας βασίζονταν σε αυτές τις γνωστές ελλείψεις και τα μέσα ενημέρωσης που επιδιώκουν να αντιταχθούν στην κυβέρνηση το εκμεταλλεύτηκαν. Αυτή ήταν η τέλεια καταιγίδα, οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να υποχωρήσει και να ακυρώσει το πρόγραμμα», συμπλήρωσε.

Ο Πέτρος Μπούρας – Βαλλιανάτος, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δήλωσε ότι είχε συγκεντρώσει μια ομάδα 25 νέων επιστημόνων από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία για να έρθουν στην Ελλάδα για μια μελέτη φαρμάκων που χρησιμοποιούνταν κατά τη βυζαντινή περίοδο, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έμπνευση για νέες φαρμακευτικές συνθέσεις. Ευτυχώς, δεν είχαν ήδη ταξιδέψει μέχρι τη στιγμή που ακυρώθηκε το έργο. «Το πιο προσβλητικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να μας συναντήσει ή να μας δώσει μια λογική εξήγηση για το τι συνέβη», είπε, σημειώνοντας ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα με την επιστημονική κοινότητα από αυτά που ήδη υπήρχαν.

Ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα το 2022 μετά από 15 χρόνια καριέρας στο Εδιμβούργο και δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του, καθώς ήθελε να μεγαλώσει τα παιδιά του στην πατρίδα του. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ενώ πολλοί άλλοι ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να το κάνουν. «Κάποιοι από αυτούς το κάνουν, αλλά μόνο για συναισθηματικούς, προσωπικούς λόγους», είπε. «Δεν έχει υπάρξει καμία σοβαρή πολιτική από το ελληνικό κράτος για να πάρει πίσω τους επιστήμονες του» ολοκλήρωσε.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία, οι δαπάνες για την έρευνα στην Ελλάδα έχουν μειωθεί, φτάνοντας τα 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ – ή 0,51% του ΑΕΠ – το 2025, από 1,30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. «Η χρηματοδότηση και οι χαμηλοί μισθοί είναι ένα μεγάλο ζήτημα», συνέχισε ο Μπούρας – Βαλλιανάτος. «Θα πρέπει να συσταθεί ένας ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος θα διαθέτει κονδύλια για την έρευνα και θα τηρεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την αξιολόγηση. Είμαστε μια μικρή χώρα. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, επομένως ένα μεγάλο ποσοστό των αξιολογητών θα πρέπει να είναι ξένοι».

Πηγή: POLITICO