Σύνταξη – Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το σχέδιο, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση θέσεων εργασίας στους τομείς της καθαρής τεχνολογίας και των χαμηλών εκπομπών άνθρακα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν υπάρχει αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο «Αγοράστε Made in EU» για την ενίσχυση των εγχώριων βιομηχανιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την υποβοήθηση της ηπείρου στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Η επιτροπή δημοσίευσε την προηγούμενη Τετάρτη ένα σχέδιο κανονισμού – που ονομάζεται Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή – ο οποίος θέτει απαιτήσεις κατασκευής στην ΕΕ και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα στους φορείς που δαπανούν δημόσιο χρήμα. Οι κανόνες σηματοδοτούν μια μεγάλη μετατόπιση στην οικονομική σκέψη από τις Βρυξέλλες, οι οποίες εδώ και καιρό αποτελούσαν προπύργιο των ανοιχτών αγορών.

Ωστόσο, μετά από εσωτερικές διαμάχες, αξιωματούχοι της ΕΕ άφησαν ανοιχτή την πόρτα για να συμπεριλάβουν χώρες με στενούς οικονομικούς δεσμούς με το μπλοκ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν υπάρχει αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά.

Ο Stéphane Séjourné, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη βιομηχανία, χαρακτήρισε την πράξη ως «αλλαγή δόγματος» που θα ήταν «αδιανόητη ακόμη και πριν από λίγους μήνες». Αναφερόμενος στην αναταραχή στη Μέση Ανατολή που έχει οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας στα ύψη, ο Séjourné, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, δήλωσε ότι τα γεγονότα στο Ιράν υπογράμμισαν την ανάγκη για ένα σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. «Χωρίς μια ισχυρή βιομηχανική βάση, χωρίς ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δεν θα έχουμε καμία κλιματική μετάβαση και δεν θα έχουμε στρατηγική αυτονομία», είπε.

Εμπνευσμένο από τις ιδέες της γαλλικής κυβέρνησης, το σχέδιο αποτελεί απάντηση στον έντονο ανταγωνισμό από το Πεκίνο, ο οποίος κατέληξε στην απώλεια της πρωτοπορίας της κάποτε ακμάζουσας βιομηχανίας ηλιακών πάνελ της Ευρώπης και την παράδοση της στην Κίνα. Ο Séjourné δήλωσε: «Αν δεν κάνουμε τίποτα, τότε είναι αρκετά σαφές ότι πολύ σύντομα το 100% της τεχνολογικής τεχνολογίας θα παράγεται στην Κίνα».

Αξιωματούχοι της ΕΕ πρότειναν να θεωρηθούν ενδεχομένως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία ως εγχώριοι παραγωγοί όσον αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, επειδή οι αγορές τους είναι ανοιχτές. Αντιθέτως, χώρες με πιο κλειστές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν περιορισμούς. Ο Séjourné αρνήθηκε να διευκρινίσει «ποιος είναι μέσα, και ποιος είναι έξω», ενώ υποσχέθηκε μια «αξιολόγηση αμοιβαιότητας» των εμπορικών εταίρων της ΕΕ τους επόμενους μήνες.

«Είναι πολύ πιθανό», πρόσθεσε, «αν δεν αναληφθεί δράση, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες τσιμέντου και χάλυβα να μεταφερθούν πλήρως στο εξωτερικό τα επόμενα χρόνια».

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι σήμερα περίπου το 50% των μπαταριών και το 94% των ηλιακών φωτοβολταϊκών μονάδων και κυψελών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται από την Κίνα.

Το σχέδιο επιδιώκει να αντιστρέψει την βιομηχανική παρακμή της Ευρώπης, θέτοντας ως στόχο η μεταποίηση να αντιπροσωπεύει το 20% του ΑΕΠ της Ευρώπης έως το 2035, από 14,3% το 2024.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι τοπικές και εθνικές αρχές θα πρέπει να επιτυγχάνουν τους στόχους περιεχομένου «Made in the EU» κατά τη δαπάνη δημόσιου χρήματος ή τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιδοτήσεων για αγαθά σε «στρατηγικούς τομείς», συμπεριλαμβανομένης της πράσινης τεχνολογίας και των αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, τουλάχιστον το 70% των εξαρτημάτων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων – εξαιρουμένης της μπαταρίας – θα πρέπει να κατασκευάζονται στην ΕΕ, όταν αγοράζονται από κυβερνήσεις ή επωφελούνται από δημόσια κονδύλια. Οι αρχές θα αντιμετωπίσουν επίσης απαιτήσεις για την αγορά ακριβότερου χάλυβα, αλουμινίου και τσιμέντου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.

Οι ξένες εταιρείες που επενδύουν στην ΕΕ σε σημαντικούς τομείς θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ – μια προσπάθεια να αντικατοπτριστούν απαιτήσεις κινεζικών επενδύσεων. Για παράδειγμα, μια ξένη εταιρεία που πραγματοποιεί επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ ή περισσότερο σε καθαρές τεχνολογίες θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των θέσεων εργασίας θα πηγαίνει σε εργαζόμενους της ΕΕ, καθώς και να πληροί άλλες προϋποθέσεις σχετικά με την ιδιοκτησία, την καινοτομία και την έρευνα.

Η επιτροπή πιστεύει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να δημιουργήσει και να διατηρήσει 150.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της καθαρής τεχνολογίας και των χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τα σχέδια έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Τουρκίας. Ο υπουργός Εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου Peter Kyle, προέτρεψε την ΕΕ να σταματήσει να «θέτει εμπόδια» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα.

Το σχέδιο κανονισμού ορίζει ότι οι χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ θα θεωρούνται τοπικές. Αυτό υπονοεί χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως η Νορβηγία και η Ισλανδία, καθώς και την Τουρκία, η οποία έχει συμφωνία τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ.

Η ίδια εξαιρεση θα μπορούσε να ισχύσει για 21 χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά.

Τα σχέδια έτυχαν ευρείας αποδοχής από τον συν – επικεφαλής των Πράσινων ευρωβουλευτών, Bas Eickhout. «Η Ευρώπη πρέπει να αφήσει πίσω της λίγο την αφέλεια που είχαμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την τελική δημοσίευση. «Δεν υπάρχει παγκόσμια ανοιχτή αγορά. Κοιτάξτε τις ΗΠΑ, κοιτάξτε την Κίνα, κοιτάξτε όλους τους μεγάλους παίκτες. Όλοι εφαρμόζουν βιομηχανικές πολιτικές. Είναι καιρός να αρχίσει και η Ευρώπη να το κάνει αυτό, και κατά κάποιο τρόπο ο νόμος για τον βιομηχανικό επιταχυντή είναι ένα πρώτο προσεκτικό βήμα».

Η Γερμανική Ομοσπονδία Μηχανικών VDMA, η οποία εκπροσωπεί 3.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προειδοποίησε ότι οι τοπικοί κανόνες περιεχομένου θα πρέπει να σχεδιάζονται με μεγάλη αυτοσυγκράτηση. «Η εστίαση στο τοπικό περιεχόμενο αποσπά την προσοχή από τις πραγματικές προκλήσεις της Ευρώπης – όπως το υψηλό διοικητικό κόστος, η αποδυναμωμένη εσωτερική αγορά και η έλλειψη τεχνολογικής ηγεσίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Thilo Brodtmann, διευθύνων σύμβουλος της VDMA.

Πηγή:The Guardian