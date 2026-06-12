Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας είναι παράξενα ήρεμες από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει σύντομα, καθώς οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κυβερνήσεις υποτιμούν τη σοβαρότητα του επερχόμενου σοκ. Σε όλους τους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων – ιδίως των καυσίμων αεριωθούμενων – οι τιμές στην Ευρώπη παρέμειναν υπο έλεγχο, με τους αξιωματούχους να επαναλαμβάνουν ότι οι προμήθειες είναι ασφαλείς, κάτι που φαίνεται να αντικρούει τις θεσμικές προειδοποιήσεις ότι ο κόσμος βρίσκεται στη δίνη του χειρότερου ενεργειακού σοκ στην ιστορία.

Εν μέρει, η ηρεμία είναι επί του παρόντος δικαιολογημένη. Η Ευρώπη κατάφερε να προσαρμοστεί στην απώλεια μεγάλων μεριδίων του εφοδιασμού της, αυξάνοντας τις εισαγωγές της από τις ΗΠΑ – με σημαντικά μεγαλύτερο κόστος – και άλλους παραγωγούς, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή της και επιταχύνοντας την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ωστόσο, αναλυτές, αξιωματούχοι και έμποροι προειδοποιούν ότι όσο σημαντικές κι αν είναι αυτές οι λύσεις, δεν μπορούν να κρύψουν την ωμή πραγματικότητα ότι ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας παραμένει κολλημένο στο Στενό του Ορμούζ ή σε ερείπια κατά μήκος των ακτών του. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή λιτότητα μπορεί να είναι στα σκαριά για την Ευρώπη – όπως ήδη συμβαίνει σε πολλά μέρη της Ασίας.

Προβλέψεις για την τιμή του αργού

Η τιμή αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent παρέμεινε κάτω από τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις, χάρη στην αυξημένη προσφορά από τις ΗΠΑ και άλλους παραγωγούς, καθώς και στις απελευθερώσεις των έκτακτων αποθεμάτων. Ωστόσο, το παγκόσμιο απόθεμα μειώνεται καθώς οι κυβερνήσεις εξαντλούν σιγά σιγά τα αποθέματά τους. Μια πρόσφατη έκθεση της Oxford Economics, μιας εταιρείας οικονομικών συμβουλών με έδρα την Οξφόρδη, υποστήριξε ότι τα αποθέματα πετρελαίου των πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα κρίσιμο όριο μέχρι τον Σεπτέμβριο, εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό μετά τον Ιούλιο, διακινδυνεύοντας μια άνοδο της τιμής πάνω από τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη ανησυχία περιστρέφεται γύρω από ένα συγκεκριμένο διυλισμένο προϊόν: το καύσιμο αεριωθούμενων. Επιφανειακά, η κατάσταση φαίνεται σταθερή. Η πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας τον Απρίλιο ότι τα αποθέματα της Ευρώπης θα εξαντλούνταν μέχρι τα τέλη Μαΐου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Ευρώπη κατάφερε να αντικαταστήσει τα χαμένα αποθέματα του Κόλπου αυξάνοντας τις εισαγωγές καυσίμων αεριωθούμενων από τις ΗΠΑ κατά σχεδόν πέντε φορές μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου.

Αύξησε επίσης την απόδοση καυσίμου αεριωθούμενων στα δικά της διυλιστήρια και αξιοποίησε ένα βασικό διυλιστήριο στη Νιγηρία που πρόσφατα επανήλθε σε λειτουργία, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας έρευνας αγοράς Kpler. Όμως, ακόμη και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι δεν υπάρχουν «άμεσοι» κίνδυνοι για τον εφοδιασμό, υπάρχουν φόβοι ότι η ήπειρος υπνοβατεί προς την καταστροφή. Οι αισιόδοξες αναφορές των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με τις προμήθειες καυσίμων αεριωθούμενων έχουν ωθήσει τους Ευρωπαίους σε περισσότερες πτήσεις, υπογραμμίζοντας πόσο λίγα έχουν κάνει οι κυβερνήσεις της ηπείρου για να μειώσουν τη ζήτηση. Αυτό διακινδυνεύει μια αυστηρότερη πίεση στο μέλλον. Η Kpler εκτιμά ότι ζήτηση αξίας άνω των 50.000 βαρελιών καυσίμων αεριωθούμενων από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή ζητά κατ’ ιδιαν από τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τα μέτρα μείωσης της ζήτησης για να αποφύγουν το χειρότερο αποτέλεσμα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο συναγερμός αυξάνεται κάτω από την πρόσοψη της ηρεμίας. Η Ditte Juul Jørgensen, η απερχόμενη επικεφαλής του τμήματος ενέργειας της ΕΕ, προειδοποίησε τους διπλωμάτες στα τέλη του περασμένου μήνα ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ενδέχεται να αρχίσουν να δέχονται κάποια πίεση μέχρι το φθινόπωρο – ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, προειδοποίησε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να βρίσκονται σε «πλήρη άνοδο» μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εάν δεν πραγματοποιηθεί μείωση της ζήτησης. Η Επιτροπή έχει προειδοποιήσει για μια «ολοένα και πιο περιορισμένη» αγορά, καθώς και για περιφερειακές ελλείψεις, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ορισμένα αεροδρόμια – ειδικά στην Ιταλία που εξαρτάται από τον τουρισμό – έχουν ήδη αναφέρει ελλείψεις καυσίμων. Άλλα μπορεί να υποφέρουν σιωπηλά, καθώς παραμένει σχεδόν αδύνατο να πούμε ακριβώς πόσα καύσιμα έχουν οι εταιρείες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν, σε ιδιωτικες συζητήσεις, ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα αυξήσουν τις τιμές ή θα ακυρώσουν πτήσεις εάν τα πράγματα χειροτερέψουν, και ότι οι διαβεβαιώσεις τους αποσκοπούν απλώς στο να διατηρήσουν τους καταναλωτές στην αγορά. Αξιωματούχοι και διπλωμάτες της ΕΕ προειδοποιούν επίσης για μια σειρά περαιτέρω επιπλοκών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω την προσφορά: Νέες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν που θα μπορούσαν να εκτρέψουν τις προμήθειες καυσίμων αεριωθούμενων που προορίζονται για την Ευρώπη, σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, απαγόρευση εξαγωγών από τις ΗΠΑ αργότερα το καλοκαίρι σε περίπτωση που το κόστος των καυσίμων κίνησης αυξηθεί κατακόρυφα εν μέσω των διακοπών, ακόμη και αύξηση των πτήσεων προς τις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Maarten Wetselaar, Διευθύνων Σύμβουλος της Moeve, μιας ενεργειακής εταιρείας με έδρα τη Μαδρίτη που δραστηριοποιείται τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και στα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε ότι η κατάσταση γίνεται πιο σοβαρή καθώς οι προμήθειες εκτρέπονται από τους παραγωγούς από δυτικά της διώρυγας του Σουέζ σε χώρες ανατολικά της διώρυγας, αντιστρέφοντας τη συνήθη δυναμική. Ωστόσο, οι πραγματικές ελλείψεις μπορεί να περιορίζονται στις φτωχότερες χώρες, υποστήριξε. «Μπορείτε να κάνετε κράτηση για τις διακοπές σας, αλλά η κατάσταση δεν είναι ομοιογενής σε όλο τον κόσμο», είπε. «Για την Ευρώπη αυτό σημαίνει ολοένα και πιο ακριβή ενέργεια, και για άλλα μέρη του κόσμου σημαίνει ολοένα και περισσότερο καθόλου ενέργεια».

Ιδιότροπη αγορά

Παρόμοια είναι η κατάσταση και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που παράγει το 18% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και αντιπροσωπεύει το 24% του συνολικού ενεργειακού της μείγματος. Η ΕΕ στο σύνολό της είναι μόνο οριακά εκτεθειμένη σε μια μείωση των προμηθειών LNG από τον Κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερος προμηθευτής. Ωστόσο, ορισμένες χώρες – μέλη, ιδιαίτερα η Ιταλία και το Βέλγιο, επλήγησαν σοβαρά από τον βομβαρδισμό μεγάλων εργοστασίων φυσικού αερίου στο Κατάρ τον Μάρτιο.

Έκτοτε, ωστόσο, η κύρια τιμή αναφοράς φυσικού αερίου της Ευρώπης, ο δείκτης TTF, έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κάτω από τα 50 ευρώ, πολύ μακριά από τα 300 ευρώ στα οποία εκτινάχθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι traders και οι αναλυτές λένε ότι η τιμή αυτή δεν αντανακλά την εμπιστοσύνη στην προσφορά, αλλά μάλλον την απροθυμία των traders να στοιχηματίσουν πολλά σε μια σύγκρουση της οποίας το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αβέβαιο. «Τα εσωτερικά προστατευτικά κιγκλιδώματα κατά του υπερβολικού κινδύνου οδηγούν σε μεγάλη αποτροπή. Οι εταιρείες συναλλαγών πρέπει να υπολογίσουν τη πιθανή ζημιά από μια συναλλαγή εάν αυτή πάει προς τα κάτω – τη λεγόμενη “Αξία σε Κίνδυνο” – και σε αυτήν την περίπτωση, το στοίχημα σε σημαντικά υψηλότερες τιμές θα υπερέβαινε τα όρια για πολλές εταιρείες, πράγμα που σημαίνει ότι πολλές από αυτες έχουν έκτοτε μειώσει σταδιακά τα τεράστια στοιχήματα που έκαναν όταν ξέσπασε ο πόλεμος», δήλωσε ο Seb Kennedy, ιδρυτής της εταιρείας έρευνας αγοράς Energy Flux. «Ωστόσο, νέα σημάδια ότι η κατάσταση της προσφοράς πρόκειται να επιδεινωθεί θα μπορούσαν να δελεάσουν τους αισιόδοξους επενδυτές να αρχίσουν να τοποθετούν ξανά μεγάλα στοιχήματα», δήλωσε ο Kennedy, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τριπλή συμπίεση στην προσφορά της από την Ασία, τις ΗΠΑ και τους δικούς της αγοραστές.

Ο βασικός κίνδυνος για την Ευρώπη είναι οι Ασιάτες αγοραστές – οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στο Ορμούζ. Ως επί το πλείστον, αυτές οι κυβερνήσεις βασίστηκαν σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια που είχαν συναφθεί πριν από τον πόλεμο για να εξασφαλίσουν τις προμήθειές τους, πουλώντας το πλεόνασμα στην αγορά spot, μεγάλο μέρος της οποίας πηγαίνει στην Ευρώπη.

Καθώς όμως οι προμήθειες περιορίζονται όλο και περισσότερο, αυτές οι χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κίνας – ενός από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς στον κόσμο – στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην spot αγορά, φέρνοντας τον ανταγωνισμό απευθείας στην Ευρώπη. Η ήπειρος απολαμβάνει λιγότερα μακροπρόθεσμα συμβόλαια LNG από τους Ασιάτες αγοραστές, ειδικά με Αμερικανούς προμηθευτές, οι οποίοι άρχισαν να αυξάνουν δραματικά τις εξαγωγές τους στην Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Charlie Riedl, εκτελεστικό διευθυντή του LNG Center, το οποίο εκπροσωπεί την αμερικανική βιομηχανία LNG. «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης σημειώσει βραδύτερη πρόοδο από το συνηθισμένο στην αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου τους. Οι υψηλές τιμές έχουν ανατρέψει το συνηθισμένο κίνητρο για την πώληση φυσικού αερίου σε αποθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η τιμή του είναι χαμηλότερη, διακινδυνεύοντας πανικόβλητες αγορές καθώς πλησιάζουν οι ψυχρότεροι μήνες», πρόσθεσε ο Riedl.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να διορθωθούν εάν οι ΗΠΑ αυξήσουν την παραγωγή για να καλύψουν οποιοδήποτε διαφαινόμενο έλλειμμα. Ο τομέας LNG της χώρας έχει αυξήσει μαζικά την παραγωγή για να καλύψει την αυξανόμενη ευρωπαϊκή και ασιατική ζήτηση από το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά ένα ανώτατο όριο έχει ήδη επιτευχθεί. «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πλήρη δυναμικότητα και θα είναι σε θέση να αυξήσουν την προσφορά μόνο σταδιακά από τώρα έως το 2031», δήλωσε ο Riedl. «Αν ο ανταγωνισμός ενταθεί, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης εφοδιασμού», κατέληξε.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι παρατεινόμενες πολεμικές συγκρούσεις (σε Κόλπο και Ουκρανία) ωθούν την Ευρώπη προς μια κατάσταση «ενεργειακού επαίτη», καθώς έχει αποκοπεί και από την Ρωσική αγορά ενέργειας με δική της πρωτοβουλία.

Πηγή: POLITICO