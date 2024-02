Η μεγάλη μεταγραφή στη Formula 1 είναι από χθες γεγονός, με τη Ferrari ν’ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Λουίς Χάμιλτον.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Μερσέντες για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση από τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βρετανό πιλότο από το 2025.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας η τιμή μετοχής της ιταλικής εταιρείας αυξήθηκε από τα 346,78 δολάρια, στα 384 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό σημαίνει πως η Φεράρι εκτινάχτηκε ως αξία στη διεθνή κεφαλαιαγορά από τα 62,4, στα 69,12 δισ. δολάρια. Αύξησε δηλαδή την αξία της κατά περίπου επτά δισ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, με την ανακοίνωση της συμφωνίας!

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024