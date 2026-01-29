Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στη Γερμανία χρεοκοπούν ραγδαία. Ο αριθμός των πτωχεύσεων έχει αυξηθεί κατά 40% σε ένα χρόνο. Ακόμη και οι δεινόσαυροι του κλάδου υποκύπτουν. Αυτό αποτελεί απειλή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

363 εταιρείες έκλεισαν—εκατό περισσότερες από τον στόχο του 2024. Σε αυτές περιλαμβάνονταν 32 μεγάλες εταιρείες με κύκλο εργασιών που ξεπερνούσε τα δέκα εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung (NNZ). Πέρυσι, υπήρχαν μόνο 11 τέτοιες εταιρείες.

Τα έσοδα των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων μειώνονταν εδώ και χρόνια, αλλά η κατάσταση έγινε κρίσιμη το 2025. «Τα χρέη έχουν συσσωρευτεί λόγω της αβεβαιότητας στη ζήτηση, την τιμολόγηση και τους κινδύνους των αποθεμάτων, καθώς και του κόστους του περιβαλλοντικού μετασχηματισμού», λέει ο καθηγητής Στεφάν Ράιντλ.

Ενώ προηγουμένως προβληματικές εταιρείες εξαγοράζονταν εύκολα από ανταγωνιστές, τώρα δεν υπάρχουν αγοραστές. Η μόνη επιλογή που απομένει είναι η πτώχευση.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να βοηθήσει»

Ένας από τους λόγους είναι οι υψηλές τιμές των γερμανικών αυτοκινήτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 21% μεταξύ 2020 και 2024. Μετά τη μετάβαση από τις ρωσικές πηγές, το κόστος παραγωγής τους αυξήθηκε σημαντικά.

Επιπλέον, τα νοικοκυριά αναβάλλουν σημαντικές αγορές λόγω των αυξανόμενων καθημερινών εξόδων και των φόβων απώλειας της εργασίας τους.

Σύμφωνα με κοινωνιολογικές έρευνες, το 45% των Γερμανών κάνει οικονομία ακόμη και στα τρόφιμα.

Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να βοηθήσει. Ακόμα και με χαμηλά επιτόκια, τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν, αλλά δεν είναι σαφές από πού θα βρεθούν, αναφέρουν αναλυτές.

Όλα πάνε άσχημα

Η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ ουσιαστικά ταλαντεύεται μεταξύ στασιμότητας και τεχνικής ύφεσης. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, το ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί κατά 0,9% το 2023 και κατά 0,5% το 2024. Πέρυσι, υπήρξε ανάπτυξη, αλλά μόνο ελαφρώς—0,2%.

Επιχειρήσεις κλείνουν και πολλοί εργαζόμενοι απολύονται. Μόνο από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, 114.000 άτομα απολύθηκαν στον βιομηχανικό τομέα.

Οι τράπεζες έχουν αυστηροποιήσει τις απαιτήσεις για τους δανειολήπτες, γεγονός που περιορίζει τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Αλυσιδωτή αντίδραση

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ (ο οποίος ηγήθηκε της χώρας από το 1998 έως το 2005) ζήτησε ανανεωμένη συνεργασία με τη Ρωσία.

«Ασφαλείς και αξιόπιστες ενεργειακές προμήθειες. <…> Χρειαζόμαστε συνεργασία», έγραψε σε άρθρο του για την εφημερίδα Berliner Zeitung.

Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να καταλύσει την οικονομική ανάκαμψη και να καταστήσει τα γερμανικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θα συμφωνήσει με αυτό.

Οι αντιπρόσωποι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αλυσίδας πωλήσεων. Είναι οι πρώτοι που αισθάνονται τον αντίκτυπο της μειωμένης ζήτησης και των πιστωτικών δυσκολιών. Η έξοδός τους από την αγορά σημαίνει λιγότερα σημεία πώλησης, επιδείνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και αποδυνάμωση της υποδομής εξυπηρέτησης, κάτι που τελικά θα επηρεάσει και τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Όταν η αγορά συρρικνώνεται, τα οχήματα εγκλωβίζονται στις αποθήκες, οι πωλήσεις και οι παραγγελίες από προμηθευτές μειώνονται. Το προσωπικό απολύεται, δημιουργώντας ένα φαινόμενο αλυσιδωτής ροής», τονίζει ο Γιεντζένι Ζλένκο, Project Manager στην Polylog Consulting Group.

Η πτώχευση των εμπόρων αυτοκινήτων θα επιδεινώσει την ήδη επισφαλή κατάσταση της γερμανικής οικονομίας. Η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται, οδηγώντας σε εκτεταμένη δημόσια δυσαρέσκεια για τις πολιτικές της κυβέρνησης.