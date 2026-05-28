Είναι τέλη Απριλίου και το βόρειο Xinjiang έχει ήδη κυριευτεί από καύσωνα. Αλυκές εκτείνονται μέχρι τον ορίζοντα, άγονες και άψυχες, μέχρι που η μονοτονία σπάει στο Wucaiwan – μια ακμάζουσα πόλη στην αυτόνομη περιφέρεια Changji Hui που έχει αναδυθεί ραγδαία χάρη στην ενεργειακή ανάπτυξη.

Εδώ, ο ρυθμικός βρυχηθμός των μηχανημάτων σπάει τη μακροχρόνια σιωπή της ερήμου Gobi. Δεκάδες βιομηχανικοί γίγαντες συγκεντρώνονται σε αυτό το τοπίο, συμπεριλαμβανομένων ανοιχτών ορυχείων με ετήσια παραγωγή δεκάδων εκατομμυρίων τόνων, τεράστιων θερμοηλεκτρικών σταθμών και εκτεταμένων χημικών επιχειρήσεων. Αυτό το βιομηχανικό δάσος με τις πανύψηλες καμινάδες και τους περίπλοκους αγωγούς αποτελεί την καρδιά της Εθνικής Ζώνης Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Zhundong, η οποία βρίσκεται στην κορυφή των εκτιμώμενων αποθεμάτων άνθρακα ύψους 390 δισεκατομμυρίων τόνων – επισκιάζοντας σε βάρος τα πλούτη πετρελαίου του Περσικού Κόλπου. Η ζώνη είναι επίσης μία από τις τέσσερις κύριες βάσεις της Κίνας για σύγχρονη, μεγάλης κλίμακας παραγωγή χημικών προϊόντων από άνθρακα.

Στα δυτικά της χώρας, μια «νέα Μέση Ανατολή» με επίκεντρο την εξόρυξη ενέργειας, την παραγωγή ενέργειας και την χημική επεξεργασία γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη – μόνο που χρησιμοποιεί άνθρακα αντί για πετρέλαιο. Εδώ, μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο προηγμένες εγκαταστάσεις στον κόσμο μετατρέπουν τον άνθρακα σε υγρό καύσιμο, καθαρό αέριο, πλαστικά, χημικά λιπάσματα και άλλα. Για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου αιώνα, το πετρέλαιο – σχεδόν το 60% του οποίου συγκεντρώνεται στον Περσικό Κόλπο – αποτελεί την αδιαμφισβήτητη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και των πετροχημικών.

Ωστόσο, ο πόλεμος κατά του Ιράν που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέτος έχει αποσταθεροποιήσει βαθιά αυτό το θεμέλιο. Αυτή η γεωπολιτική μετατόπιση έδωσε στην Κίνα ένα στρατηγικό παράθυρο για να στραφεί προς ένα βιομηχανικό σύστημα βασισμένο στον άνθρακα.

Τροφοδοτούμενη από τεράστια αποθέματα και δεκαετίες ανακαλύψεων στη χημική μηχανική και την εφαρμοσμένη τεχνολογία, η βιομηχανία άνθρακα – χημικών της Κίνας είναι έτοιμη να ασκήσει παγκόσμιο μετασχηματιστικό αντίκτυπο.

Τα χημικά από άνθρακα ως στρατηγική εναλλακτική λύση στα συμβατικά πετροχημικά είναι γνωστά από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, οι βιομηχανικοί εμπειρογνώμονες σημειώνουν ότι η Κίνα παραμένει μία από τις λίγες χώρες που εξακολουθούν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την τεχνολογική οδό. «Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Κίνα ήταν η μόνη χώρα παγκοσμίως που διατήρησε τις επενδύσεις τόσο στην έρευνα όσο και στην επέκταση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας στον τομέα άνθρακα – χημικών», δήλωσε ο Kevin Tu, διευθύνων σύμβουλος της Agora Energy China, ενός οργανισμού έρευνας για την ενέργεια και το κλίμα με έδρα το Πεκίνο.

Μετά από δεκαετίες συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη και μεγάλης κλίμακας βιομηχανικής επέκτασης, η Κίνα έχει αναδειχθεί ως παγκόσμιος ηγέτης στις χημικές ουσίες από άνθρακα, κυριαρχώντας τόσο στην κλίμακα όσο και στην τεχνολογική πρόοδο. Αυτή η στρατηγική ενεργειακή διάταξη έχει παράσχει στη χώρα ένα απροσδόκητο προστατευτικό κάλυμμα έναντι εξωτερικών διαταραχών και έχει δημιουργήσει παγκόσμιο αντίκτυπο – ιδίως καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν απειλεί τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου και πετροχημικών.

Στα τέλη Μαρτίου, ένα εμπορικό τρένο φορτωμένο με πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) – το τρίτο πιο ευρέως παραγόμενο συνθετικό πλαστικό στον κόσμο – ξεκίνησε για πρώτη φορά από έναν σταθμό στον ενεργειακό κόμβο Zhundong. Κατευθυνόμενο νότια, πέρασε από την επαρχία Guangxi στα σύνορα με το Βιετνάμ, με προορισμό τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο παραγωγός του φορτίου, η Xinjiang Yihua Chemical Co Ltd, βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Wucaiwan. Χρησιμοποιώντας άνθρακα ως κύρια πρώτη ύλη, η εταιρεία παράγει βασικές χημικές ουσίες όπως ουρία, μελαμίνη και PVC. Ενώ τα προϊόντα της προηγουμένως διοχετεύονταν κυρίως στην ανατολική και νότια Κίνα, φέτος έχουν γίνει τα «νέα αγαπημένα» των διεθνών αγορών, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αποσταθεροποιεί τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και εκτινάσσει τις τιμές.

Η ουρία, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αζωτούχο λίπασμα στον κόσμο, είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η προσέγγιση της Κίνας που βασίζεται στον άνθρακα τη βοηθά να αντέξει την καταιγίδα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ενώ ο πόλεμος έχει αυξήσει τις παγκόσμιες τιμές της ουρίας κατά 30 έως 40% σε περίπου 700 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο, η προσφορά και οι τιμές έχουν παραμείνει σταθερές στην Κίνα, κυρίως λόγω του μακροπρόθεσμου πολιτικού σχεδιασμού.

Ενώ άλλοι μεγάλοι εξαγωγείς όπως η Ρωσία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία βασίζονται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για την παραγωγή ουρίας, η πλούσια σε άνθρακα Κίνα έχει αναπτύξει ένα εναλλακτικό σύστημα που πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της παραγωγικής της ικανότητας. Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, αυτό έχει επιτρέψει στην Κίνα να διατηρεί ετήσιες εξαγωγές ουρίας περίπου 5 εκατομμυρίων τόνων, προμηθεύοντας μεγάλες γεωργικές οικονομίες όπως η Ινδία και η Βραζιλία. Μέχρι το τέλος του 2025, η αύξηση της παραγωγής ακατέργαστου άνθρακα της Xinjiang είχε καταταχθεί στην πρώτη θέση μεταξύ των σημαντικότερων επαρχιών παραγωγής άνθρακα της Κίνας για τέσσερα συνεχόμενα έτη. Ενώ μέρος αυτού του άνθρακα αποστέλλεται απευθείας σε άλλα μέρη της Κίνας, το μεγαλύτερο μέρος του χρησιμοποιείται τοπικά για παραγωγή ενέργειας ή χημικών.

Η τοπική αυτοδιοίκηση εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη σύγχρονων βιομηχανιών άνθρακα – χημικών, προωθώντας την καθαρή και αποτελεσματική χρήση του άνθρακα.

Στις 20 Μαρτίου, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου μετατροπής άνθρακα σε αιθυλενογλυκόλη στον κόσμο στην επαρχία Turpan στην ανατολική Xinjiang. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το έργο αναμενόταν να παράγει 2,4 εκατομμύρια τόνους αιθυλενογλυκόλης ετησίως.

Η αιθυλενογλυκόλη, μια τοξική αλκοόλη, χρησιμοποιείται ως βιομηχανικό αντιψυκτικό για οχήματα και αεροπλάνα και ως πρώτη ύλη στην κατασκευή πλαστικών. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το εργοστάσιο θα παράγει αιθανόλη με βάση τον άνθρακα και άλλες χημικές ουσίες υψηλής αξίας ως υποπροϊόντα και θα είναι εξοπλισμένο με τεχνολογίες σύζευξης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Επίσης τον Μάρτιο, η ζώνη ανάπτυξης Zhundong ανακοίνωσε ότι επιταχύνει ένα έργο μετατροπής άνθρακα σε ολεφίνες, ετήσιας παραγωγής 1,6 εκατομμυρίων τόνων, με συνολική επένδυση που πλησιάζει τα 40 δις γιουάν (5,9 δις δολάρια ΗΠΑ). Ταυτόχρονα, ο ενεργειακός κόμβος επιταχύνει την υλοποίηση τριών έργων μετατροπής άνθρακα σε φυσικό αέριο, το καθένα με ετήσια δυναμικότητα 2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων με επικεφαλής κατασκευαστες που περιλαμβάνουν το κρατικά υποστηριζόμενο National Energy Group Μόλις ολοκληρωθούν αυτά, η Xinjiang θα γίνει η μεγαλύτερη βάση παραγωγής φυσικού αερίου από άνθρακα στη χώρα, με καύσιμο που θα διοχετεύεται με αγωγούς για την ηλεκτροδότηση των ανεπτυγμένων πόλεων της ανατολικής Κίνας.

Στο Hami, μια πόλη σε επίπεδο νομού στην ανατολική Xinjiang, βρίσκονται σε εξέλιξη οι κατασκευές του πρώτου παγκοσμίως έργου που εφαρμόζει την πιο πρωτοποριακή τεχνολογία άμεσης υγροποίησης άνθρακα (CTL). Η άμεση και η έμμεση υγροποίηση άνθρακα μετατρέπουν τον άνθρακα σε υγρό καύσιμο, το οποίο μπορεί να διυλιστεί σε βενζίνη, ντίζελ και άλλους υδρογονάνθρακες.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ένα ορυχείο και εγκαταστάσεις για τη μετατροπή του άνθρακα σε πετρέλαιο καθώς και παραγωγή αιολικής – ηλιακής ενέργειας. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει τη συμπαραγωγή παραξυλενίου για χρήση στην κλωστοϋφαντουργία και σε άλλα χημικά.

Το έργο Hami βασίζεται στην επιτυχημένη υλοποίηση ενός παρόμοιου έργου στην αυτόνομη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας στη βόρεια Κίνα. Το 2008, τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα CTL παραγωγής εκατομμυρίου τόνων στον κόσμο στο Ordos της Εσωτερικής Μογγολίας. Σε σύγκριση με το Ordos, το έργο Hami προσφέρει ανώτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και βελτιωμένη λειτουργική αξιοπιστία. «Η βιομηχανία παραγωγής χημικών από άνθρακα της Κίνας ηγείται παγκοσμίως τόσο σε κλίμακα όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Wang Xiujiang, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Πετρελαϊκής και Χημικής Βιομηχανίας της Κίνας, ενός εθνικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα το Πεκίνο.

Ο Wang, ο οποίος ξεκίνησε την έρευνα για τον κλάδο το 2005, περιέγραψε την πρόοδο της Κίνας στον τομέα ως «τεράστια». Κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του, έχει γίνει μάρτυρας της μετάβασης πολυάριθμων τεχνολογιών από εργαστηριακές σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εφαρμογές, με ορισμένες να έχουν επιτύχει επίπεδα παραγωγής εκατομμυρίων τόνων. «Αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα βασίζεται στις δεκαετίες συνεπούς επιστημονικής έρευνας της Κίνας», σημείωσε.

Ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι η πρωτοποριακή και μαζική εφαρμογή της τεχνολογίας μετατροπής άνθρακα σε ολεφίνες που προέρχεται από ένα κινεζικό εργαστήριο.

Ωθούμενη από ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια μετά τις παγκόσμιες πετρελαϊκές κρίσεις, η Κίνα επιδίωξε να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο μπαίνοντας στην πρωτοπορία της παραγωγής ολεφινών με βάση τον άνθρακα – μια στρατηγική που ακολουθήθηκε από πολλά άλλα κράτη.

Οι ολεφίνες, οι οποίες ονομάζονται «βιομηχανικά σιτηρά», είναι μια ζωτικής σημασίας πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεκάδων χιλιάδων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών, συνθετικών ινών και καουτσούκ. Ενώ η σύνθεση μεθανόλης από άνθρακα ήταν σχετικά ώριμη τη δεκαετία του 1980, το δεύτερο βήμα – η μετατροπή της μεθανόλης σε ολεφίνες – παρέμεινε μια παγκόσμια πρόκληση. Εκείνη την εποχή, δύο ερευνητικές ομάδες στο Ινστιτούτο Χημικής Φυσικής του Dalian – που συνδέεται με την κορυφαία Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (CAS) – είχαν αναλάβει την κοινή ανάπτυξη.

Μετά από χρόνια επιστημονικής προόδου παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η ομάδα του Dalian συνεργάστηκε τελικά με την κρατική εταιρεία εξόρυξης και ενέργειας Shenhua Group για την κατασκευή ενός έργου εκατομμυρίου τόνων στο Baotou της Εσωτερικής Μογγολίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτό σηματοδότησε την πρώτη περίπτωση μετατροπής άνθρακα σε ολεφίνες σε βιομηχανική κλίμακα στον κόσμο και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το 2011.

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το ινστιτούτο βελτιώνει συνεχώς την τεχνολογία του, γνωστή ως Dalian Methanol-to-Olefins (DMTO), για να προωθήσει την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Έχει πλέον εξελιχθεί στο κορυφαίο παγκοσμίως στάδιο τρίτης γενιάς, όπως αναφέρθηκε ευρέως από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Χάρη σε νέους καταλύτες και καινοτομίες σε αντιδραστήρες και διαδικασίες, μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες μπορούν πλέον να διπλασιάσουν την απόδοση μεθανόλης τους. Εν τω μεταξύ, οι ερευνητές από το Dalian πειραματίζονται με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αυτόνομα και τη μείωση των κύκλων έρευνας και ανάπτυξης.

Το 2025, το μεγαλύτερο έργο μετατροπής άνθρακα σε ολεφίνες στον κόσμο τέθηκε πλήρως σε λειτουργία στο Ordos, χρησιμοποιώντας DMTO τρίτης γενιάς για την παραγωγή άνω των 3 εκατομμυρίων τόνων ολεφινών ετησίως. Το έργο χρησιμοποιεί διεργασίες αεριοποίησης άνθρακα, καθαρισμού και σύνθεσης μεθανόλης για την παραγωγή ολεφινών, οι οποίες τελικά υποβάλλονται σε επεξεργασία για την κατασκευή όλων των ειδών, από πλαστικά είδη, αποσκευές και ενδύματα έως υλικά αεροδιαστημικής.

Σύμφωνα με έκθεση του Ιανουαρίου της κρατικής εφημερίδας China Science Daily, το Πεκίνο έχει εγκρίνει συνολικά 36 έργα DMTO σε όλη τη χώρα. Είκοσι από αυτά βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, με συνολική ετήσια δυναμικότητα που υπερβαίνει τα 24 εκατομμύρια τόνους σε περιοχές πλούσιες σε άνθρακα, όπως το Shaanxi και η Εσωτερική Μογγολία. «Αυτή η τεχνολογία έχει οδηγήσει και υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας μετατροπής άνθρακα σε ολεφίνες της Κίνας. Παίζει σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των ελλείψεων εφοδιασμού με πετρέλαιο και στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και της σταθερής λειτουργίας της αλυσίδας πετροχημικής βιομηχανίας», δήλωσε στην China Science Daily ο Liu Zhongmin, επιστήμονας που ηγείται της καινοτομίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Dalian.

«Σε σύγκριση με την παραδοσιακή χρήση άνθρακα, όπως η καύση, η τεχνολογία μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου το ήμισυ», δήλωσε ο Liu, ο οποίος είναι επίσης μέλος της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικών.

Το Πεκίνο έχει κάθε λόγο να υποστηρίξει τις βιομηχανίες του που βασίζονται στον άνθρακα.

Όπως το έθεσε ο Tu στην Agora Energy: «Η εξάρτηση της Κίνας από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου υπερβαίνει το 70%, ενώ η εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου είναι περίπου 40%. Σε αυτό το πλαίσιο, η αστάθεια της εξωτερικής αγοράς και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες ενισχύουν φυσικά τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας». Ωστόσο, ο Tu τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει λόγος για αδικαιολόγητη ανησυχία, επισημαίνοντας τη μακροπρόθεσμη, πολυδιάστατη στρατηγική του Πεκίνου για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. «Η Κίνα επιδιώκει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μέτρων, όπως η επέκταση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, η διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγών, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, η επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης των μεταφορών και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης», δήλωσε. «Η ανάπτυξη των βιομηχανιών άνθρακα – χημικών θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως ένα στοιχείο αυτής της ευρύτερης στρατηγικής», συμπλήρωσε.

Ο Tu προειδοποίησε επίσης κατά της ανεξέλεγκτης βιομηχανικής επέκτασης, τονίζοντας την ανάγκη εξισορρόπησης των αναπτυξιακών στόχων με τους περιβαλλοντικούς και τους περιορισμούς των πορων. «Η μελλοντική ανάπτυξη του τομέα θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα νερού, οι εκπομπές άνθρακα και η συνολική απόδοση του συστήματος», είπε.

Πράγματι, παρά την κλίμακα, η παραγωγή με βάση τον άνθρακα δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει πλήρως τις πετροχημικές οδούς στην Κίνα, σύμφωνα με τον Wang Xiujiang, ειδικό στην Ομοσπονδία Πετρελαϊκής και Χημικής Βιομηχανίας της Κίνας, έναν εμπορικό φορέα.

Σημείωσε ότι η βιομηχανία παραγωγής άνθρακα και πετρελαίου της Κίνας αντιπροσώπευε λιγότερο από το 5% της εθνικής παραγωγής, ενώ η παραγωγή με βάση τον άνθρακα παρείχε λιγότερο από το ένα πέμπτο του συνόλου των ολεφινών της χώρας. Κατά συνέπεια, αυτές οι χημικές ουσίες εξακολουθούν να βασίζονται εν μέρει στις εισαγωγές.

Ο Wang επανέλαβε τις ανησυχίες του Tu, τονίζοντας ότι ενώ η σύγχρονη χημική βιομηχανία άνθρακα της Κίνας έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο, οι κρίσιμες προκλήσεις σχετικά με το νερό, το περιβάλλον, την τεχνολογία και τα πρότυπα δεν μπορούν να αγνοηθούν. Τόνισε ιδιαίτερα την υψηλή ζήτηση νερού του κλάδου, σημειώνοντας ότι οι περιοχές της Κίνας που είναι πλούσιες σε άνθρακα, κυρίως στο βορρά, υπέφεραν από λειψυδρία, η οποία αναπόφευκτα περιόρισε τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. «Η εξάρτηση της βιομηχανίας άνθρακα από την ποσότητα, την ταχύτητα και τα μοντέλα εκτεταμένης ανάπτυξης έχει τελειώσει», προειδοποίησε. «Ο τομέας πρέπει να στραφεί προς έναν μετασχηματισμό που βασίζεται στην καινοτομία με εστιασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομενων».

Το τελευταίο αποδείχτηκε προφητικό όταν η χώρα θρήνησε τον θάνατο 82 εργαζόμενων, μετά από έκρηξη που απελευθέρωσε τοξικά παράγωγα θειου, σε ορυχείο της Shanxi στις 22 Μαΐου.

Πηγή: South China Morning Post