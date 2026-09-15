Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι ζήτησε τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει «εποικοδομητικό διάλογο» με το Πεκίνο για να αποφευχθεί μια «κλιμάκωση» των εμπορικών διαφορών τους, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η ΕΕ και πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, σκλήρυναν τη στάση τους απέναντι στο Πεκίνο για να προστατεύουν τις εταιρείες τους από αυτό που θεωρούν αθέμιτο ανταγωνισμό στις εξαγορές εταιριών, τις δημόσιες συμβάσεις και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Κίνα καταγγέλλει συχνά τα μέτρα, υποστηρίζοντας ότι πολιτικοποιούν το εμπόριο και πρόκειται για «καλυμμένο προστατευτισμό».

Κινέζοι και Ευρωπαίοι «θα πρέπει να επιλύσουν τις εμπορικές διαφορές τους με εποικοδομητικό διάλογο, για να αποφευχθεί μια κλιμάκωση της αντιπαράθεσης» είπε ο Ουάνγκ Γι στον Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Ο προστατευτισμός δεν θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Αντιθέτως, θα στερήσει από τους καταναλωτές ποιοτικά αγαθά σε προνομιακές τιμές, θα πυροδοτήσει τον πληθωρισμό και θα βάλει φρένο στη διαδικασία οικολογικής μετάβασης», υποστήριξε, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

«Η Κίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Η ανάπτυξή της συνιστά ευκαιρία και όχι πρόκληση για την ΕΕ», κατέληξε, εκφράζοντας την ελπίδα η Γαλλία να ενθαρρύνει τις Βρυξέλλες «να προωθήσουν αυτήν τη σχέση» με το Πεκίνο.