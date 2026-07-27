Σε παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους των καυσίμων προχωρά η ιταλική κυβέρνηση, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Ρώμη.

Ειδικότερα, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε τη μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά ανά λίτρο, ένα μέτρο που τίθεται σε ισχύ έως τις 6 Αυγούστου. Αντίθετα, στην παρούσα φάση δεν κρίθηκε εφικτή η λήψη αντίστοιχων μέτρων για τη βενζίνη, η τιμή της οποίας παραμένει αμετάβλητη.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργού Οικονομικών της χώρας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης ελάφρυνσης εκτιμάται στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Το κυβερνητικό επιτελείο αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 4 Αυγούστου, προκειμένου να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα στην αγορά και να αποφασίσει για την πιθανή παράταση ή επέκταση των οικονομικών ελαφρύνσεων.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, οι σχετικοί πόροι θα εξευρεθούν από πρόστιμα που επέβαλε η δημόσια αρχή κατά των τραστ και από δημόσιο ταμείο για την ευέλικτη κάλυψη σειράς κρατικών δαπανών.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση Μελόνι προτίθεται να εγκρίνει νέες μειώσεις των φόρων στα καύσιμα, εξερευνώντας μια νέα οδό, το λεγόμενο «σύστημα κινητών φόρων».

Η κύρια ιδέα στην οποία βασίζεται είναι ότι οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλίζονται από τον επιπλέον ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος, κατά τις περιόδους στις οποίες αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Η νέα αυτή λύση θα επιβαρύνει ελάχιστα τα δημόσια ταμεία αλλά, όπως τονίζεται, υπάρχουν δυο «αστερίσκοι»: η εφαρμογή του συγκεκριμένου καινοτόμου συστήματος θα αρχίζει μόνον αφότου θα έχει προηγηθεί περίοδος με αυξημένη είσπραξη φόρου προστιθέμενης αξίας στον τομέα των καυσίμων. Το δε συνολικό, οικονομικό όφελος για τους οδηγούς, αναμένεται να είναι σχετικά περιορισμένο.