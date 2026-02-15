Γράφει ο τοπογράφος μηχανικός και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας

Σύμφωνα με το νόμο τα ανταποδοτικά τέλη των δήμων εισπράττονται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών καθαριότητας, απορριμμάτων και ηλεκτροφωτισμού και δεν επιτρέπεται να διατίθενται για άλλες δαπάνες των δήμων, η δε παράνομη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό ευθυνών σε αιρετούς και υπαλλήλους και να απορριφθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε πρόσφατη (11/2/2026) δημοσιευμένη έρευνά μου με τίτλο: «Τα δημοτικά τέλη για κατοικίες και η μέση ετήσια επιβάρυνση των νοικοκυριών στους 332 δήμους της χώρας το 2026» παρουσιάσθηκαν τα δημοτικά τέλη κατοικιών κατηγοριοποιώντας τους δήμους σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό τους.

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν οι συντελεστές των δημοτικών τελών κατοικιών και η μέση ετήσια επιβάρυνση ανά νοικοκυριό το 2026, καθώς και ο πληθυσμός, ο αριθμός των νοικοκυριών και το μέσο εμβαδό των κατοικιών των δήμων, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ), σύμφωνα με στοιχεία από τη «Διαύγεια» και την ΕΛΣΤΑΤ.

Η γενική διαπίστωση είναι ότι σε πολλές ΠΕ, κάποιοι δήμοι μικρότεροι σε πληθυσμό από τον μητροπολιτικό δήμο των ΠΕ παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα δημοτικά τέλη από τον μητροπολιτικό.

Περιφέρεια Αττικής

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) το 2026 έχει ο Δ. Ύδρας με 3,28 € και ακολουθούν οι δήμοι Σπετσών (2,52 €), Κορυδαλλού (2,39 €), Σαλαμίνος (2,37 €), Πόρου (2,10 €), Μαραθώνος (2,02 €), Περιστερίου (2,01 €), Αγκιστρίου (2,00 €), Μαρκοπούλου Μεσογαίας (1,99 €) και Σπάτων-Αρτέμιδος (1,95 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ.Ελευσίνας με 0,71 € και ακολουθούν οι δήμοι Ασπροπύργου (0,76 €), Μάνδρας-Ειδυλλίας (1,00 €), Διονύσου (1,05 €), Κυθήρων (1,10 €), Μοσχάτου-Ταύρου (1,12 €), Φυλής (1,15 €), Πετρουπόλεως (1,18 €), Καλλιθέας (1,20 €) και Μεταμορφώσεως (1,21 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Ύδρας με 286 € και ακολουθούν οι δήμοι Σπετσών (236 €), Φιλοθέης-Ψυχικού (216 €), Σαλαμίνος (209 €), Μαραθώνος (202 €), Κορυδαλλού (195 €), Μαρκοπούλου Μεσογαίας (193 €), Κηφισιάς (193 €), Σπάτων-Αρτέμιδος (186 €) και Πεντέλης (184 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ.Ελευσίνας με 65 € και ακολουθούν οι δήμοι Ασπροπύργου (67 €), Καλλιθέας (86 €), Μοσχάτου-Ταύρου (88 €), Αιγάλεω (94 €), Μάνδρας-Ειδυλλίας (95 €), Νέας Ιωνίας (98 €), Αθηναίων (100 €), Πετρουπόλεως (101 €) και Φυλής (102 €).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ. Νέας Προποντίδας με 2,85 € και ακολουθούν οι δήμοι Αριστοτέλη (2,40 €), Πυλαίας-Χορτιάτη (2,39 €), ΗράκλειαςΣερρών (2,35 €), Πολυγύρου και Σιθωνίας(και οι δύο 2,20 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Δέλτα με 1,20 € και ακολουθούν οι δήμοι Ωραιοκάστρου (1,30 €), Λαγκαδά (1,32 €), Κιλκίς (1,33 €), και Θέρμης (1,38 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη με 255 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Νέας Προποντίδας (241 €), Ηράκλειας Σερρών (227 €), Αριστοτέλη (213 €) και Πολυγύρου (198 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ. Κορδελιού-Ευόσμου με 102 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Δέλτα (107 €), Κιλκίς (119 €), Λαγκαδά και Αμπελοκήπων-Μενεμένης (και οι δύο 122 €).

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ. Λαρισαίων με 2,47 € και ακολουθούν οι δήμοι Βόλου (2,25 €), Φαρσάλων (2,10 €), Κιλελέρ (2,00 €) και Σκοπέλου (1,80 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Αργιθέας με 0,70 € και ακολουθούν οι δήμοι Τρικκαίων (1,03 €), Φαρκαδόνας (1,07 €), Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα (και οι δύο 1,10 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Λαρισαίων με 219 € και ακολουθούν οι δήμοι Κιλελέρ (212 €), Φαρσάλων (206 €), Βόλου (196 €) και Παλαμά (165 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ. Αργιθέας με 47 € και ακολουθούν οι δήμοι Λίμνης Πλαστήρα (87 €), Τρικκαίων (100 €), Αλοννήσου (104 €) και Καρδίτσας (105 €).

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ. Αιγιαλείας με 2,02 € και ακολουθούν οι δήμοι Δυτικής Αχαΐας (2,00 €), Ναυπακτίας (1,96 €), Ακτίου-Βόνιτσας (1,80 €) και Μεσολογγίου (1,78 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ.Ανδραβίδας-Κυλλήνης με 0,72 € και ακολουθούν οι δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας (0,87 €), Πατρέων (1,00 €), Πηνειού (1,12 €) και Πύργου (1,20 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Αιγιαλείας με 193 € και ακολουθούν οι δήμοι Δυτικής Αχαΐας (191 €), Ναυπακτίας (175 €), Ακτίου-Βόνιτσας (152 €) και Μεσολογγίου (151 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης με 68 € και ακολουθούν οι δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας (77 €), Πατρέων (85 €), Πηνειού (104 €) και Αμφιλοχίας (106 €).

Περιφέρεια Κρήτης

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ.Κισσάμου με 2,30 € και ακολουθούν οι δήμοι Μυλοπόταμου (2,00 €), Πλατανιά (1,98 €), Χανίων (1,97 €) και Καντάνου-Σελίνου (1,80 €), ενώ το χαμηλότερο έχουν οι δήμοι Αγίου Βασιλείου και Γαύδου (και οι δύο 0,90 €) και ακολουθούν οι δήμοι Αμαρίου (0,95 €), Χερσονήσου (0,96 €) και Οροπεδίου Λασιθίου (1,10 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ.Κισσάμου με 227 € και ακολουθούν οι δήμοι Μυλοπόταμου (197 €), Πλατανιά (196 €), Χανίων (181 €) και Αποκορώνου (165 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ.Γαύδου με 61 € και ακολουθούν οι δήμοι Αγίου Βασιλείου (81 €), Αμαρίου (83 €), Χερσονήσου (85 €) και Οροπεδίου Λασιθίου (87 €).

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ. Σαμοθράκης με 2,66 € και ακολουθούν οι δήμοι Καβάλας (2,50 €), Διδυμότειχου (2,17 €), Αλεξανδρούπολης (2,10 €), και Κομοτηνής (1,99 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Αρριανών με 1,10 € και ακολουθούν οι δήμοι Ξάνθης (1,25 €), Αβδήρων (1,35 €), Μύκης και Προσότσανης (και οι δύο 1,40 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Καβάλας με 221 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Διδυμότειχου (191 €), Δοξάτου (185 €), Σαμοθράκης (183 €) και Αλεξανδρούπολης (178 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ. Αρριανώνμε 78 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Ξάνθηςκαι Μύκης (και οι δύο 104 €), Θάσου (125 €) και Αβδήρων (127 €).

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ.Άργους-Μυκηνών με 2,95 € και ακολουθούν οι δήμοι Επιδαύρου (2,50 €), Ναυπλιέων (2,39 €), Κορινθίων (2,30 €) και Πύλου-Νέστορος (2,21 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ.Οιχαλίας με 0,65 € και ακολουθούν οι δήμοι Μεγαλόπολης (1,06 €), Ερμιονίδας και Γορτυνίας (και οι δύο 1,20 €) και Δυτικής Μάνης (1,25 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ.Άργους-Μυκηνών με 292 € και ακολουθούν οι δήμοι Επιδαύρου (247 €), Ναυπλιέων (232 €), Κορινθίων (221 €) και Βέλου-Βόχας (207 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ.Οιχαλίας με 56 € και ακολουθούν οι δήμοι Μεγαλόπολης (95 €), Γορτυνίας (100 €), Ερμιονίδας (108 €) και Ελαφονήσου (114 €).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ.Λαμιέων με 2,20 € και ακολουθούν οι δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού (2,00 €), Δελφών (1,93 €), Χαλκιδέων (1,90 €) και Θηβαίων (1,81 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ.Τανάγρας με 0,48 € και ακολουθούν οι δήμοι Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας (0,90 €), Αμφίκλειας-Ελάτειας (0,90 €), Διρφύων-Μεσσαπίων (0,98 €) και Δωρίδος (1,00 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ.Λαμιέων με 194 € και ακολουθούν οι δήμοι Δελφών (188 €), Ιστιαίας-Αιδηψού (181 €), Ορχομενού και Χαλκιδέων (και οι δύο 174 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ. Τανάγρας με 43 € και ακολουθούν οι δήμοι Αμφίκλειας-Ελάτειας (85 €), Διρφύων-Μεσσαπίων και Δωρίδος (κι οι δύο 86 €) και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας (89 €).

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ.Τήλου με 2,50 € και ακολουθούν οι δήμοι Αγαθονησίου (2,10 €), Σύμης (2,08 €), Άνδρου, Αντιπάρου και Πάτμου (και οι τρεις 2,00 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ.Ανάφης (0,50 €) και ακολουθούν οι δήμοι Χάλκης (0,55 €), Αστυπάλαιας (0,72 €), Μεγίστης (0,74 €) και Σίκινου (0,90 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ.Άνδρου με 189 € και ακολουθούν οι δήμοι Αντιπάρου (174 €), Τήλου (172 €), Ρόδου (166 €) και Πάτμου (165 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ.Ανάφης με 28 € και ακολουθούν οι δήμοι Χάλκης (36 €), Μεγίστης και Αστυπάλαιας (και οι δύο 54 €) και Σίκινου (65 €).

Περιφέρεια Ηπείρου

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχουνοι δήμοι Ιωαννιτών και Πρέβεζας (και οι δύο 2,10 €) και ακολουθούν οι δήμοι Πάργας (2,06 €), Νικολάου Σκουφά (1,92 €) και Ηγουμενίτσας (1,69 €), ενώ το χαμηλότερο έχουν οι δήμοι Δωδώνης καιΦιλιατών (και οι δύο 0,85 €) και ακολουθούν οι δήμοι Μετσόβου (0,90 €), Ζίτσας (0,95 €) και Ζαγορίου (1,00 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ.Πάργας με 188 € και ακολουθούν οι δήμοι Πρέβεζας (183 €), Ιωαννιτών (176 €), Νικολάου Σκουφά (168 €) και Ηγουμενίτσας (155 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ.Δωδώνης με 67 € και ακολουθούν οι δήμοι Φιλιατών (76 €), Μετσόβου (78 €), Γεωργίου Καραϊσκάκη (80 €), Ζίτσας και Πωγωνίου (και οι δύο 87 €).

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ. Εορδαίας με 2,55 € και ακολουθούν οι δήμοι Φλώρινας (2,10 €), Γρεβενών (1,85 €), Δεσκάτης (1,84 €), Καστοριάς και Κοζάνης (και οι δύο 1,75 €) και Αμυνταίου (1,74 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Πρεσπών με 1,00 € και ακολουθούν οι δήμοι Βελβεντού (1,10 €), Άργους Ορεστικού (1,20 €), Νεστορίου (1,36 €), Σερβίων(1,58 €) και Βοίου (1,60 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Εορδαίαςμε 246 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Φλώρινας(197 €), Αμυνταίου (178 €), Δεσκάτης και Καστοριάς (και οι δύο 168 €) και Γρεβενών (161 €),ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ. Πρεσπώνμε 97 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Βελβεντού (116 €),Νεστορίου και Άργους Ορεστικού(και οι δύο 121 €), Σερβίων (150 €), Κοζάνης (157 €) και Βοίου (158 €).

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ.Αργοστολίου με 2,72 € και ακολουθούν οι δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας (σταθμισμένος μέσος όρος σύμφωνα με τα συνολικά τ.μ. κατοικιών της κοινότητας Κέρκυρας και της Α ζώνης: 2,61 €), Λευκάδας (2,60 €), Ιθάκης (2,48 €) και Παξών (2,45 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Μεγανησίου με 0,92 € και ακολουθούν οι δήμοι Ζακύνθου (1,20 €), Νότιας Κέρκυρας (1,30 €), Σάμης (1,70 €), Ληξουρίου (2,00 €) και Βόρειας Κέρκυρας (2,01 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ.Αργοστολίου με 241 € και ακολουθούν οι δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας (224 €), Λευκάδας (220 €), Ιθάκης (216 €) και Παξών (207 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ.Μεγανησίου με 80 € και ακολουθούν οι δήμοι Νότιας Κέρκυρας (111 €), Ζακύνθου (112 €), Σάμης (145 €), Βόρειας Κέρκυρας (175 €) και Ληξουρίου (177 €).

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τ.μ. το 2026 έχει ο Δ.Οινουσσών με 2,50 € και ακολουθούν οι δήμοι Λήμνου και Χίου (και οι δύο 1,90 €), Ανατολικής Σάμου (1,72 €) και Ψαρών (1,70 €), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ.Ικαρίας με 0,63 € και ακολουθούν οι δήμοι Φούρνων Κορσεών (1,09 €), Αγίου Ευστρατίου (1,10 €), Δυτικής Σάμου (1,54 €), Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης (και οι δύο 1,64 €).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω των δημοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Οινουσσών με 209 € και ακολουθούν οι δήμοι Χίου (176 €), Λήμνου (160 €) και Ψαρών (154 €), ενώ τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση έχει ο Δ.Ικαρίας με 49 € και ακολουθούν οι δήμοι Φούρνων Κορσεών (77 €), Αγίου Ευστρατίου (82 €), Δυτικής Σάμου (119 €), Ανατολικής Σάμου και Μυτιλήνης (και οι δύο 140 €) και Δυτικής Λέσβου (141 €).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε σχέση με την πρώτη δημοσίευση όπου είχαν κατηγοριοποιηθεί οι δήμοι σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό, έγιναν τρεις διορθώσεις σε λάθη εκ παραδρομής, στους δήμους Αγιάς, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Κεντρικής Κέρκυρας.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

