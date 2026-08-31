Η ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου των Σκουριών αποτελεί κομβικό σημείο καμπής για την εγχώρια βιομηχανία, σηματοδοτώντας την έναρξη παραγωγής ενός από τα πιο προηγμένα μεταλλεία χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι θυγατρικές της Eldorado Gold στην Ελλάδα, Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης, δίνουν δυναμικό παρών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μέσα από μια ολιστική και διαδραστική εμπειρία, το κοινό έρχεται σε επαφή με το νέο πρόσωπο της μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπου η καινοτομία, η ψηφιακή τεχνολογία, η περιβαλλοντική μέριμνα και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού συνθέτουν μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία.

Βιωματική εκπαίδευση και προηγμένη τεχνολογία

Η διαδραστική αυτή διαδρομή ξεκινά από τον εξωτερικό χώρο της Πύλης 1 της ΔΕΘ, στην πλευρά της Εγνατίας Οδού. Εκεί, οι επισκέπτες γνωρίζουν το Prometheus Training Mining Academy, το πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης της εταιρείας.

Μέσω ενός προηγμένου προσομοιωτή επαυξημένης πραγματικότητας, το κοινό έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει την οδήγηση βαρέος μεταλλευτικού μηχανήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες. Το εξωτερικό σημείο ενημέρωσης πλαισιώνεται από την παρουσίαση των τριών υπερσύγχρονων προσομοιωτών της Ακαδημίας που καλύπτουν επτά διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων για υπόγειες και επίγειες εκσκαφές, καθώς και από εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) που μεταφέρουν τον χρήστη στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, αναδεικνύοντας τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ψηφιακές περιηγήσεις και θεσμικός διάλογος

Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο Hall 10, όπου βρίσκεται το περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός. Οι επισκέπτες εξερευνούν το νέο μεταλλείο Σκουριών μέσω ψηφιακής περιήγησης σε οθόνες αφής, ενώ παράλληλα περιηγούνται στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας με χρήση γυαλιών VR.

Διαδραστικές εφαρμογές παρουσιάζουν την πορεία των ορυκτών από την εξόρυξη έως την καθημερινή χρήση, υπογραμμίζοντας τη σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Στελέχη της εταιρείας ενημερώνουν συνεχώς το κοινό για το έργο, τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες συνεργασίας, ενώ κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης διοργανώνεται η εκδήλωση «Διάλογος για τη Νέα Εποχή της Ελληνικής Βιομηχανίας» υπό την Αιγίδα του ΣΒΕ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Πολιτείας, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας για το μέλλον της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας.