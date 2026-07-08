Του Francesco De Palo

Παρά το «Εισόδημα του Πολίτη» (Reddito di cittadinanza) και τα χρέη που άφησε το Κίνημα 5 Αστέρων, η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι φέρνει στο σπίτι τρία ιστορικά αποτελέσματα: θετικό ρεκόρ απασχόλησης, την ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα και το χρυσό μετάλλιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό.

Όχι και άσχημα για κάποια που, σύμφωνα με τις συνήθεις ευρωπαϊκές εφημερίδες, θα έπρεπε να είχε βγει από το ευρώ ή να είχε ανοίξει τις πόρτες στην τρόικα.

Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά η κυβέρνηση Μελόνι μείωσε το σπρεντ (spread) στις 200 μονάδες και ευνόησε τις διεθνείς επενδύσεις. Δεδομένα που είχαμε να δούμε εδώ και δεκαετίες.

Σήμερα οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε 24,4 εκατομμύρια, ένα επίπεδο που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά. Οι άνεργοι οδεύουν προς το 5,5%, μια από τις χαμηλότερες τιμές. Ο πληθωρισμός, μετά το ενεργειακό σοκ, επέστρεψε υπό έλεγχο. Το σπρεντ κυμαίνεται μεταξύ 70-80 μονάδων βάσης. Οι ιταλικές εξαγωγές αγγίζουν τα 640 δισεκατομμύρια και η μεταποίηση επιβεβαιώνεται ως η δεύτερη στην Ευρώπη.

Ασφαλώς, η Ιταλία συνεχίζει να συμβιώνει με ένα χρέος ανώτερο του 135% του ΑΕΠ, με μια παραγωγικότητα που αναπτύσσεται πολύ αργά, με μισθούς ακόμα χαμηλότερους σε σύγκριση με τους κύριους εταίρους της ΕΕ, με υψηλή φορολογική πίεση και με μια τραγική γραφειοκρατία. Όμως ο δρόμος που χάραξε η κυβέρνηση είναι ο σωστός, όπως έγραψε πριν από λίγες ημέρες και η Wall Street Journal.

Και ο τουρισμός αποτελεί μια θετική είδηση: η Ιταλία επιβεβαιώνεται ως η αναμφισβήτητη βασίλισσα του ευρωπαϊκού τουρισμού, σημειώνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Για το καλοκαίρι του 2026, η «Όμορφη Χώρα» (Belpaese) αφήνει ξεκάθαρα πίσω της τους κύριους ανταγωνιστές της ηπείρου.

Ο ρυθμός πληρότητας των καταλυμάτων στα διαδικτυακά κανάλια φτάνει μάλιστα το 51,2%, ξεπερνώντας την Ισπανία, η οποία έχει κολλήσει στο 42,8%, και ξεπερνώντας κατά πολύ τη Γαλλία, η οποία δεν ξεπερνά το 32,9%.

Οδηγός αυτής της επίδοσης είναι κυρίως ο διεθνής τουρισμός, ο οποίος αυξήθηκε κατά 6,5%, με εξαιρετικά αποτελέσματα στις περιοχές του Νότου και του Κέντρου: η Καλαβρία εκτοξεύεται στο εντυπωσιακό +23,2% στις αφίξεις από το εξωτερικό, ακολουθούμενη από την Πούλια (Απουλία) στο +14,6%, το Αμπρούτσο στο +14% και το Μολίζε στο +13,1%.

Ο εσωτερικός τουρισμός πηγαίνει επίσης καλά, με μια συνολική αύξηση της τάξης του +2% και κορυφώσεις στην Ούμπρια και τη Λιγουρία.

Σύμφωνα με τη Μελόνι, πρόκειται για: «ένα αποτέλεσμα που ανταμείβει την ομορφιά του Έθνους μας, την ποιότητα της προσφοράς μας και τη σπουδαία δουλειά ολόκληρου του τουριστικού κλάδου. Ευχαριστώ τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες του κλάδου που συμβάλλουν καθημερινά στο να γίνει η Ιταλία ένας όλο και πιο ελκυστικός και ανταγωνιστικός προορισμός. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει το καθήκον της για να στηρίξει έναν στρατηγικό τομέα για την οικονομία μας και για την ανάπτυξη του Έθνους».

Πρέπει να προστεθεί και ένα άλλο δεδομένο: πριν από λίγες ημέρες η Γερουσία ενέκρινε οριστικά το Στεγαστικό Σχέδιο (Piano Casa). Όχι μόνο θα διατεθούν στην αγορά σπίτια σε χαμηλές τιμές για τους πιο φτωχούς, αλλά θα ανακαινιστούν και εργατικές κατοικίες που μέχρι σήμερα είναι μη κατοικήσιμες.

Χρειαζόταν μια γυναίκα δεξιά πρωθυπουργός στην Ιταλία για να επενδύσει στην εργασία και τη στέγαση: ένα μάθημα για την αριστερά των υποσχέσεων.