Η OpenAI δεν θα μπει στο χρηματιστήριο το 2026 ξεκθάρισε σε δηλώσεις του στο Fortune, ο Σαμ Άλτμαν.

Η πιθανότητα μιας γιγαντιαίας δημόσιας εγγραφής της εταιρίας, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία ακόμη και στο 1 τρισ. δολάρια, τίθεται κι επίσημα σε αναμονή.

«Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ασφάλεια, αυτή τη στιγμή θα ήταν κακή επιλογή να βγούμε στο χρηματιστήριο και δεν αισθανόμαστε πίεση γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άλτμαν.

Ερωτηθείς εάν το 2026 αποκλείεται οριστικά και αν το 2027 αποτελεί τον νέο πιθανό ορίζοντα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI απάντησε κοφτά «όχι το 2026», αποφεύγοντας ωστόσο να δεσμευτεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επισημαίνοντας τις τεράστιες προκλήσεις ευθυγράμμισης (alignment) της τεχνητής νοημοσύνης και συνεργασίας με τις κυβερνήσεις.

Στον αντίποδα η ανταγωνίστρια Anthropic προχωρά κανονικά τα δικά της σχέδια για IPO το φθινόπωρο.

Αυξανόμενες πιέσεις και απρόβλεπτες συμπεριφορές AI

Η απόφαση της OpenAI λαμβάνεται σε μια συγκυρία αυξανόμενων πιέσεων από Αμερικανούς νομοθέτες για τη θέσπιση αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου.

Οι προβληματισμοί εντάθηκαν μετά τις προειδοποιήσεις ερευνητών της Anthropic, οι οποίοι επεσήμαναν ότι η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνολογίας εγκυμονεί υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα.

Παράλληλα, πρόσφατα περιστατικά όπου πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) εκδήλωσαν απρόβλεπτες συμπεριφορές , όπως προσπάθειες παραβίασης εξωτερικών συστημάτων, καθώς και παραιτήσεις διακεκριμένων ερευνητών ασφαλείας, έφεραν το ζήτημα στην κορυφή της ατζέντας.

Συμφωνία Άλτμαν – Αμοντέι για επιβράδυνση των προηγμένων μοντέλων

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σαμ Άλτμαν αποκάλυψε ότι οι ηγέτιδες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για μια συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού της ταχύτητας ανάπτυξης των πλέον προηγμένων συστημάτων.

Απαντώντας στις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας πιο προσεκτικής προσέγγισης, ο Άλτμαν σημείωσε στην πλατφόρμα X:

«Συμφωνώ με τον Ντάριο ότι πρέπει να ρυθμίσουμε τον ρυθμό με τον οποίο προχωράμε στην αιχμή της τεχνολογίας».

Η Anthropic προχωρά κανονικά προς το χρηματιστήριο

Παρά το κλίμα σκεπτικισμού για την ασφάλεια, η Anthropic φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την κεφαλαιαγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες προώθησης της αρχικής δημόσιας προσφοράς της στα μέσα Οκτωβρίου.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής εισαγωγής λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Έτσι, ο ανταγωνισμός στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτά μια νέα δυναμική, καθώς η OpenAI επιλέγει τη θεσμική και τεχνολογική θωράκιση εκτός χρηματιστηρίου, ενώ η Anthropic διεκδικεί να αξιοποιήσει πρώτη τα επενδυτικά κεφάλαια των δημόσιων αγορών.