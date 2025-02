Χάκερς έκαναν (πιθανότατα το Σαββατοκύριακο) τη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην Ιστορία, κλέβοντας 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το ανταλλακτήριο για κρυπτονόμισμα της Bybit, που έχει έδρα το Ντουμπάι.

Όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα, χάκερς απέκτησαν τον έλεγχο ενός πορτοφολιού Ethereum, ενός από τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα μετά το Bitcoin, και μετέφερε το περιεχόμενό του σε άγνωστη διεύθυνση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Bybit έσπευσε να διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι τα κρυπτονομίσματά τους ήταν ασφαλή, ενώ ο διευθύνων σύμβουλός της δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Bybit θα αποζημιώσει όλους όσους επλήγησαν, ακόμη και αν δεν επιστραφεί το χακαρισμένο νόμισμα.

As part of the investigation and recovery efforts, Bybit is pledging 10% of recovered funds to reward ethical cyber and network security experts who play an active role in retrieving the stolen cryptocurrencies in the incident. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Read more here: https://t.co/DCKgSTnMVO — Bybit (@Bybit_Official) February 22, 2025

Η Bybit, η οποία έχει περισσότερους από 60 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο με βάση τον όγκο συναλλαγών, δήλωσε ότι η είδηση του χακαρίσματος οδήγησε σε αύξηση των αιτημάτων ανάληψης. Συγκεκριμένα, έλαβαν περισσότερα από 350.000 αιτήματα από πελάτες για ανάληψη των χρημάτων τους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην επεξεργασία τους.

Αμοιβή 10% για την ανάκτηση των κλοπιμαίων

Σύμφωνα με την Bybit, το χακάρισμα συνέβη όταν η εταιρεία πραγματοποιούσε μια συνήθη μεταφορά Ethereum από ένα offline «παγωμένο» πορτοφόλι σε ένα «ενεργό» πορτοφόλι, το οποίο καλύπτει τις καθημερινές συναλλαγές της. Χάκερς παρέκαμψαν τους ελέγχους ασφαλείας και μπόρεσαν να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τον Zhou, όλα τα άλλα πορτοφόλια στο ανταλλακτήριο δεν επηρεάστηκαν.

BYBIT EXCHANGE STOLEN OVER $1.4B IN $ETH! Bybit’s CEO has confirmed the exchange wallet hack. Most likely, the Lazarus Group is behind this. Here’s all the important information about the hack, along with tips on securing your funds🧵👇 pic.twitter.com/WUXCCNCOOV — Alpha Batcher (@alphabatcher) February 23, 2025

Η τιμή του Ethereum έπεσε κατά σχεδόν 4% όταν έγινε γνωστή η είδηση, αλλά πλέον έχει σχεδόν επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα.

Η εταιρεία κάλεσε «τα πιο λαμπρά μυαλά στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της κρυπτογραφικής ανάλυσης» να τη βοηθήσουν να προσπαθήσει να ανακτήσει τα χακαρισμένα κεφάλαια και προσφέρει αμοιβή 10% του ποσού που θα ανακτηθεί, η οποία θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. δολάρια.

We’re close to 100% on our ETH reserves, and deposits & withdrawals are back to normal. Through it all, the crypto community, our partners, and our users have shown unwavering support—thank you. We know where our funds have gone, and we’re committed to turning this experience… pic.twitter.com/pJBpfVtVVH — Bybit (@Bybit_Official) February 24, 2025

Υποψίες για τη Βόρεια Κορέα

Αν και η ταυτότητα των δραστών είναι άγνωστη, ορισμένα μέσα -όπως γράφει το CNN- θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι χάκερς της Βόρειας Κορέας, όπως η Lazarus Group, η οποία έχει κατηγορηθεί για προηγούμενες ληστείες μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής 615 εκατομμυρίων δολαρίων από το blockchain Ronin Group το 2022.

Το χακάρισμα της Bybit είναι ένα πισωγύρισμα για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης, η οποία έχει ανακάμψει τους τελευταίους μήνες με την την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τις υποσχέσεις του να κάνει τις ΗΠΑ την «πρωτεύουσα κρυπτογράφησης του πλανήτη» εν μέσω χαλαρότερης ρύθμισης.