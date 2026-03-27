Εντολή που προβλέπει την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης από την 1η Απριλίου έδωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, προς το υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS, το μέτρο αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου.

Ο Νόβακ απέδωσε την απόφαση στις έντονες αναταράξεις που καταγράφονται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και παραγώγων, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες οδηγούν σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι η υψηλή ζήτηση για ρωσικούς ενεργειακούς πόρους στο εξωτερικό εξακολουθεί να αποτελεί θετικό παράγοντα για τη χώρα.

Η ρωσική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι ο όγκος αργού πετρελαίου που κατευθύνεται προς επεξεργασία παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, διασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς με προϊόντα πετρελαίου.

Η Μόσχα έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε περιορισμούς εξαγωγών καυσίμων, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών και την αντιμετώπιση ελλείψεων στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η Ρωσία εξήγαγε πέρυσι περίπου 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βενζίνης, που αντιστοιχούν σε περίπου 117.000 βαρέλια ημερησίως.