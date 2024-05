Η SALAS International Group S.A., μεταξύ των κορυφαίων παρόχων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετείχε στην μεγαλύτερη έκθεση ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο την DIHAD (Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference & Exhibition) που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 23 με 25 του Απρίλη. Η έκθεση που διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο Ντουμπάι φέρνει σε επαφή και ενώνει τους κορυφαίους επαγγελματίες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Φέτος, η θεματική της έκθεσης ήταν “Humanitarian Diplomacy and a Journey to the Future” και συγκέντρωσε περισσότερους από 4000 επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο. Η SALAS International Group S.A. τοποθετημένη στρατηγικά στο κέντρο της έκθεσης στο περίπτερο D13, παρουσίασε τα διάφορα κουτιά (Kits) αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων (crisis management), τα οποία είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν κάθε έκτακτη ανάγκη και κάθε πιθανή καταστροφή ή κρίση. Τα κουτιά που παρουσιάστηκαν ήταν το hygiene kit (πακέτο που είχε σταλεί και στην Γάζα στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας), το food kit, το humanitarian medical aid kit, το education kit, το shelter kit, το elderly essentials kit, το sanitary cleaning kit και τέλος, το baby kit for new parents.

Πέρα από την παρουσίαση των kit,η ομάδα της SALAS παρουσίασε ένα καινοτόμο προϊόν της. Αυτό ήταν το “SALAS PROTEIN BISCUIT”, ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας που απέσπασε θετικά σχόλια και όπως αποδείχτηκε έγινε θέμα συζητήσεως ανάμεσα στους εκθέτες και τους επισκέπτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιπρόσθετα, η εταιρεία SALAS παρουσίασε και ένα διαφορετικό project που ενθουσίασε τους επισκέπτες και κίνησε την περιέργεια των διεθνών οργανισμών. Το καινούργιο αυτό project ήταν η πλατφόρμα για δωρεές “Humanitarian Aid Platform”. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της πλατφόρμας είναι ότι ο δωρητής θα μπορεί να διαλέξει το είδος ανθρωπιστικής βοήθειας που θέλει να στείλει (μέσω των kit μας) και την κατηγορία των ωφελούμενων ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο κ. Σαλαπατάρας Πρόεδρος και CEO της SALAS International Group S.A, ήρθε σε επικοινωνία και συναντήθηκε με διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος με σκοπό την ανάπτυξη και την επίτευξη μιας επωφελούς διμερούς συνεργασίας για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η εταιρεία SALAS International Group S.A. παραμένει αφοσιωμένη και πιστή στην προσπάθειά της να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια και να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών ώστε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ