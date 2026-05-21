Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) στην παγκόσμια ιστορία βρίσκεται η SpaceX, καθώς κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Η κίνηση αυτή, -σύμφωνα με το BBC– πέρα από το γεγονός ότι αναμένεται να αναδιατάξει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας και αεροδιαστημικής, αναμένεται να καταστήσει τον ιδρυτή της, Ίλον Μασκ, τον πρώτο επίσημο τρισεκατομμυριούχο του πλανήτη.

Ωστόσο, η οικονομική έκθεση που συνοδεύει την αίτηση φέρνει στο φως σημαντικές οικονομικές λεπτομέρες για χρέη και μια ριζική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού κολοσσού του Μασκ.

Αποτίμηση «μαμούθ» 1,75 τρισ. δολαρίων αλλά και βαριές ζημιές

Η SpaceX επιδιώκει μια αποτίμηση-μαμούθ που μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια. Παρά την κυρίαρχη θέση της στους πυραύλους και τους δορυφόρους (Starlink), τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας δείχνουν ότι η ανάπτυξη έχει… βαρύ τίμημα.

Το περασμένο έτος, η εταιρεία του κροίσου της τεχνολογίας κατέγραψε πωλήσεις ύψους 16,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά εμφάνισε καθαρή ζημία 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με πωλήσεις 4,7 δισ. δολαρίων έναντι καθαρών ζημιών 4,3 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 102 δισεκατομμυρίων δολαρίων (πυραυλικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό), αλλά επιβαρύνεται με χρέος 60,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Twitter (X) και το Grok περνούν στη SpaceX

Μία από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις της αίτησης IPO είναι η στρατηγική ενοποίηση των εταιρειών του Μασκ κάτω από την ομπρέλα της SpaceX. Συγκεκριμένα, η SpaceX κατέχει πλέον επίσημα την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter), την οποία ο Μασκ εξαγόρασε το 2022.

Επιπλέον, ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διαλύσει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI και να ενσωματώσει τις δραστηριότητές της στη SpaceX.

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, μεταφέρει και τα νομικά βάρη της xAI: μέρος του χρέους της SpaceX πηγάζει από πολλαπλές δικαστικές αγωγές που εκκρεμούν, καθώς το chatbot Grok κατηγορείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία σεξουαλικών deepfakes πραγματικών γυναικών και ανηλίκων κοριτσιών.

Τα νομικά «αγκάθια»

Η είσοδος στο χρηματιστήριο δεν θα είναι ένας… απλός περίπατος για τον Μασκ. Στο ενημερωτικό δελτίο της IPO καταγράφεται μια σειρά από σοβαρές νομικές εκκρεμότητες που αντιμετωπίζει η SpaceX, όπως:

Παραβιάσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής.

Μη συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανόνες εποπτείας περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Digital Services Act).

Σοβαρές υποθέσεις παραβίασης δεδομένων.

Μένει να φανεί αν το όραμα του Μασκ για τον έλεγχο του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης θα πείσει τη Wall Street ή αν οι επενδυτές θα εμφανιστούν διστακτικοί απέναντι στα δισεκατομμύρια των ζημιών και τα «ανοιχτά» νομικά μέτωπα της εταιρείας.