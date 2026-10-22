Η βρετανική τράπεζα Barclays ανακοίνωσε σήμερα πως θα καταργήσει μέχρι το τέλος του 2026 περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5% του δυναμικού της, καθώς υιοθετεί την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία της επιτρέπει να κερδίζει σε αποδοτικότητα.

«Περίπου 60%» αυτών των θέσεων που θα καταργηθούν «αφορούν τις υποστηρικτικές λειτουργίες, ειδικότερα μια μείωση του αριθμού των προγραμματιστών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μονάδες μας πιο παραγωγικές», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος αυτού του τραπεζικού γίγαντα, που στο τέλος του 2025 απασχολούσε σε όλο τον κόσμο περίπου 93.000 εργαζομένους.

Ο όμιλος επιδιώκει να προχωρήσει σε μια «οργανωτική απλοποίηση» και να έχει «κέρδη σε αποδοτικότητα που συνδέονται με τις τεχνολογικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Σι Ες Βενκατακρίσναν, γνωστός στο εσωτερικό της τράπεζας ως Βένκατ, δήλωσε ότι αυτό είναι «αποτέλεσμα των επενδύσεων που κάναμε στην τεχνολογία στη διάρκεια ετών και τις οποίες συνεχίζουμε».

Τα καθαρά κέρδη της Barclays το τρίτο φετινό τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 13% στο 1,65 δισεκατομμύριο λίρες (2 δισεκατομμύρια ευρώ), με τη βοήθεια των επιδόσεων των traders της.

Πηγή: ΑΠΕ