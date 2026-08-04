Σοβαρούς τριγμούς στην ευρωπαϊκή οικονομία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη βιομηχανική παραγωγή προκαλεί το κύμα παρατεταμένης ξηρασίας και οι πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τη γηραιά ήπειρο, υποχρεώνοντας επιχειρήσεις να αναστείλουν τη λειτουργία τους και δημιουργώντας πρωτοφανείς αρρυθμίες στις εμπορευματικές μεταφορές.

Πλωτές αρτηρίες σε χαμηλά βαρομετρικά

Η υποχώρηση της στάθμης των υδάτων στους σημαντικότερους ποτάμιους άξονες της Ευρώπης -όπως ο Ρήνος και ο Δούναβης- έχει δημιουργήσει τεράστια εμπόδια στη ναυσιπλοΐα:

Περιορισμός φορτίων: Τα φορτηγά πλοία αναγκάζονται να μεταφέρουν σημαντικά μικρότερο όγκο εμπορευμάτων και πρώτων υλών, προκειμένου να αποφύγουν την προσάραξη στα ρηχά νερά.

Αύξηση μεταφορικού κόστους: Η αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των ποτάμιων μεταφορών μετακυλίει τον όγκο των εμπορευμάτων στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αυξάνοντας δραματικά το κόστος μεταφοράς και προκαλώντας καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Πιέσεις στη βιομηχανία και την ενέργεια

Οι ελλείψεις νερού δεν επηρεάζουν μόνο τη διακίνηση αγαθών, αλλά χτυπούν απευθείας και τον πυρήνα της παραγωγικής δραστηριότητας:

Ψύξη βιομηχανικών μονάδων: Πολλές βαριές βιομηχανίες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας εξαρτώνται από τα ποτάμια ύδατα για τα συστήματα ψύξης τους. Η μειωμένη ροή και οι υψηλές θερμοκρασίες του νερού καθιστούν τη λειτουργία τους αδύνατη ή επικίνδυνη για το οικοσύστημα. Αναστολή λειτουργίας εργοστασίων: Ορισμένες βιομηχανικές μονάδες οδηγούνται σε προσωρινά «λουκέτα» ή μείωση της παραγωγικής τους ισχύος, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νερό, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε πρώτες ύλες, λόγω των προβλημάτων στη μεταφορά. Ενεργειακός αποτυπωματικός κίνδυνος: Η μειωμένη απόδοση των υδροηλεκτρικών σταθμών και οι περιορισμοί στη λειτουργία θερμικών ή πυρηνικών μονάδων επιτείνουν την ενεργειακή αβεβαιότητα στην Ευρώπη.

Επιπτώσεις σε αγροτικό τομέα και εμπόριο

Η κρίση λειψυδρίας και ξηρασίας απλώνεται πέρα από τη βιομηχανία και τις μεταφορές, δοκιμάζοντας έντονα τον αγροτικό τομέα και την επάρκεια νερού, ενώ παράλληλα αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Οι ειδικοί και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή μετατρέπει τα ακραία αυτά φαινόμενα από εξαιρέσεις σε νέα κανονικότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεσες υποδομές προσαρμογής και νέες στρατηγικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανατίναξαν βράχο στην Ρουμανία για να στείλουν νερό σε πυρηνικό σταθμό

Στη Ρουμανία χθες χρειάστηκε να ανατινάξουν τον υποθαλάσσιο βραχώδη σχηματισμό Pârjoaia Rock (βράχος Παρζόιατζα) στον Δούναβη με 180 κιλά εκρηκτικών.

Βίντεο από την καταστροφή του Pârjoaia Rock:

Στόχος της επιχείρησης ήταν η εκτροπή μεγαλύτερης ποσότητας νερού προς τον πυρηνικό σταθμό Τσερναβόντα, καθώς η ιστορική ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη του ποταμού σε επίπεδα-ρεκόρ, απειλώντας με ολοκληρωτικό κλείσιμο τη σημαντικότερη ενεργειακή υποδομή της χώρας.

Στα όριά του ο Δούναβης, λόγω ξηρασίας

Η παρατεταμένη λειψυδρία έχει φέρει τον Δούναβη στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1996, με τη ροή του νερού να έχει πέσει στα 1.700 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, μέγεθος υποπολλαπλάσιο από τον φυσιολογικό μέσο όρο των 4.700 κ.μ. για την εποχή.

Η έλλειψη νερού ψύξης είχε ως αποτέλεσμα, την αναστολή λειτουργίας του ενός εκ των δύο αντιδραστήρων του σταθμού, αλλά και τις αγωνιώδεις προσπάθειες των Αρχών να εξασφαλίσουν επαρκή ροή νερού, ώστε να κρατηθεί ενεργός ο δεύτερος αντιδραστήρας.

Η σημαντική απώλεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει δημιουργήσει μεγάλο έλλειμμα στην αγορά. Το Βουκουρέστι βρίσκεται ήδη σε συνεχείς επαφές με γειτονικές χώρες για την έκτακτη εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής, ενώ παράλληλα γίνονται συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης.

Σε ιστορικά χαμηλά η στάθμη και στον Ρήνο

Στον Ρήνο, έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς στην Ευρώπη, η στάθμη υποχώρησε αισθητά φέτος, σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

Την περασμένη εβδομάδα, καταγράφηκαν στην Κολωνία της δυτικής Γερμανίας και στο Λόμπιτ, που θεωρείται βασικό σημείο μέτρησης της στάθμης του Ρήνου, τα χαμηλότερα επίπεδα από τη στιγμή που ξεκίνησε η καταγραφή δεδομένων. Άλλωστε και τα νερά στο διαπλεύσιμο στενό του Κάουμπ, κοντά στο Κόμπλεντς, στην Κοιλάδα του Ρήνου, έφτασε στο ιστορικό χαμηλό του 2018, στα 25 εκατοστά και αναμένεται να πέσει στα 18 εκατοστά έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Το γεγονός αναγκάζει τα πλοία να διαπλέουν την περιοχή με μόλις το 20% του φορτίου τους, συνθήκη που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην μεταφορά των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, που διακινούνται μα πλοία.