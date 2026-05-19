Ιαπωνία, Κίνα και άλλες χώρες -κυρίως ασιατικές- μείωσαν τις «θέσεις» τους στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανάγκασε τις κεντρικές τράπεζες να ρευστοποιήσουν δολαριακά αποθέματα, προκειμένου να υπερασπιστούν τα νομίσματα τους και τις ισοτιμίες έναντι τρίτων.

Η Κίνα μείωσε τα αποθέματά της στα 652,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Να θυμίσουμε ότι το αμερικανικό χρέος έχει φτάσει στα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια και ότι το κόστος δανεισμού για τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου και μετά, με τις αποδόσεις στους τίτλους 30 ετών να ξεπερνούν το 5%.

Η στάση της Ιαπωνίας και η γενική εικόνα

Η Ιαπωνία, ο μεγαλύτερος ξένος κάτοχος αμερικανικού κρατικού χρέους, μείωσε τα αποθέματά της κατά περίπου 47 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 1,191 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, τα ξένα αποθέματα αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν στα 9,25 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο, από 9,49 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο.

Το κύμα ρευστοποιήσεων σημειώθηκε καθώς το ξέσπασμα της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επακόλουθη εκτόξευση των τιμών του αργού πετρελαίου προκάλεσαν ελεύθερη πτώση στο ιαπωνικό γεν και σε άλλα ασιατικά νομίσματα.

Οι περιφερειακές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που ώθησε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να πουλήσουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων σε δολάρια για να χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις στήριξης των νομισμάτων τους.

«Δεδομένης της αυξημένης χρηματοπιστωτικής μεταβλητότητας από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο και της επακόλουθης πίεσης στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ιδίως στην Ασία, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα αμερικανικά ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες έχουν μειωθεί», δήλωσε ο Frederic Neumann, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ασία.

«Οι παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος για τη στήριξη των τοπικών νομισμάτων οδήγησαν ορισμένες κεντρικές τράπεζες στο να πουλήσουν ένα μέρος των αμερικανικών ομολόγων τους».