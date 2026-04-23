Με ένα τρίπτυχο ρυθμίσεων που στοχεύει απευθείας στην «καρδιά» των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει την εκρηκτική πορεία του ιδιωτικού χρέους, το οποίο σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, έχει εκτιναχθεί στα 407,6 δισ. ευρώ, ασκώντας ασφυκτική πίεση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο βασικός πυλώνας των μέτρων αφορά την ενεργοποίηση νέας ρύθμισης έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Το πλαίσιο συνοδεύεται από «δικλείδες ασφαλείας», ώστε να διατηρηθεί η φορολογική συνέπεια που οικοδομήθηκε μετά την πανδημία.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστα έως τις 21 Απριλίου 2026. Η εφαρμογή της ρύθμισης τοποθετείται χρονικά, εκτός απροόπτου, τον Ιούνιο.

Κάθε δόση δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ, γεγονός που διαμορφώνει το κατώτατο συνολικό ποσό ένταξης στα 2.160 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84% ετησίως, ευθυγραμμισμένο με εκείνο των πάγιων ρυθμίσεων των 24 και 48 δόσεων.

Η ένταξη στη ρύθμιση συνοδεύεται από σημαντικές διευκολύνσεις: αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές άνω των 100.000 ευρώ που παραμένουν σε καθυστέρηση άνω των τεσσάρων μηνών, ενώ «παγώνουν» και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.

Ωστόσο, προϋπόθεση για την υπαγωγή αποτελεί η τακτοποίηση όλων των νεότερων οφειλών (είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω ένταξης σε πάγια ρύθμιση), για χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Παράλληλα, οι οφειλέτες που θα ενταχθούν θα μπορούν να λαμβάνουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα περιορισμένης διάρκειας έως ενός μήνα, ενώ στη ρύθμιση εντάσσονται όχι μόνο τα αρχικά ποσά, αλλά και οι τόκοι και προσαυξήσεις που σωρεύτηκαν από το 2024 έως την αίτηση.

Το μέτρο δυνητικά καλύπτει 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές 31,5 δισ. ευρώ και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 63,5 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 95,3 δισ. ευρώ παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στο πεδίο των διευκρινίσεων, το οικονομικό επιτελείο ξεκαθάρισε ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις για οφειλές έως το 2023 δεν μπορούν να αποχωρήσουν από αυτές για να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Επιπλέον, χρέη προς δήμους εξαιρούνται, καθώς καλύπτονται από ξεχωριστό πλαίσιο.

Ανοίγει, ωστόσο, παράθυρο επανένταξης για οφειλέτες που έχασαν πάγιες ρυθμίσεις για μεταγενέστερα χρέη, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το νέο σχήμα.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Η αποδέσμευση θα είναι δυνατή εφόσον έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και έχει ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Η δυνατότητα παρέχεται μία φορά, ενώ σε περίπτωση νέας οφειλής απαιτείται πλήρης εξόφληση για επαναχορήγηση.

Την ίδια στιγμή, επεκτείνεται η πρόσβαση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, με το όριο ένταξης να μειώνεται για πρώτη φορά στις 5.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ), ανοίγοντας την «πόρτα» σε περίπου 300.000 επιπλέον μικροοφειλέτες.

Το επιτόκιο καθορίζεται στο 3% σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της οφειλής ή των προσαυξήσεων.

Ο μηχανισμός, ωστόσο, παραμένει απαιτητικός: η ένταξη προϋποθέτει πλήρη άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε να αξιολογηθεί συνολικά η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Με βάση αυτή την αξιολόγηση, μπορεί να προκύψει ρύθμιση έως 240 δόσεων, δηλαδή αποπληρωμή σε βάθος 20ετίας, με δυνατότητα διαγραφής προσαυξήσεων και τόκων έως και 100%, αλλά και «κούρεμα» βασικής οφειλής που μπορεί να φτάσει έως 28%, υπό αυστηρά κριτήρια.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ News