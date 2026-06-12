Η SpaceX έγραψε ιστορία στη Wall Street, καθώς ξεκίνησε η δημόσια διαπραγμάτευση των μετοχών της, αναδεικνύοντας επίσημα τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Έλον Μασκ, ως τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον πλανήτη.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών ξεκίνησε στα 150 δολάρια λίγο πριν από το μεσημέρι (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), σημειώνοντας γρήγορα άνοδο στα 160 δολάρια.

Η εταιρεία άντλησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια, μέσω αύξησης κεφαλαίου, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε Δημόσια Προσφορά (IPO). Ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco, ο οποίος είχε αντλήσει 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Ο Μασκ ελέγχει περισσότερο από το 80% της εταιρείας διαστημικής εξερεύνησης, η οποία κατασκευάζει πυραύλους και υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη NASA.

Η SpaceX κατέχει πλέον και άλλες επιχειρήσεις του Μασκ, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI και της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink.

Ωστόσο, η οικονομική έκθεση που συνόδευε την αίτηση έφερε στο φως σημαντικές οικονομικές λεπτομέρειες για χρέη και μια ριζική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού κολοσσού του Μασκ.

Πόσα χρήματα είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δυσκολεύεται να συλλάβει τόσο μεγάλους αριθμούς. Συχνά πιστεύουμε ότι ένα τρισεκατομμύριο είναι απλώς «λίγο μεγαλύτερο από ένα δισεκατομμύριο», αλλά η διαφορά μεγέθους είναι χαοτική.

Αν μετατρέψουμε τα δολάρια σε δευτερόλεπτα του χρόνου, η διαφορά γίνεται ξεκάθαρη:

1 εκατομμύριο δολάρια: Αν ξοδεύατε 1 δολάριο το δευτερόλεπτο, θα ξεμένατε από χρήματα σε περίπου 11,5 ημέρες.

1 δισεκατομμύριο δολάρια: Αν ξοδεύατε 1 δολάριο το δευτερόλεπτο, θα χρειαζόσασταν 31,7 χρόνια για να το ξοδέψετε.

1 τρισεκατομμύριο δολάρια: Αν ξοδεύατε 1 δολάριο το δευτερόλεπτο, θα χρειαζόσασταν 31.709 χρόνια! Χρονική διάρκεια που μας πηγαίνει πίσω στην Εποχή των Παγετώνων.

Πηγή: bbc.com