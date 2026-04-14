Με μια παρέμβαση με σαφές νομικό και πολιτικό παγκόσμιο αντίκτυπο ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ (ΙΜΟ), στέλνει σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και προσωπικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ: «τα διεθνή στενά δεν είναι εργαλείο πίεσης».

Από το Λονδίνο, ο γενικός γραμματέας του οργανισμού Arsenio Dominguez ξεκαθάρισε ότι κανένα κράτος δεν διαθέτει το νομικό έρεισμα να αποκλείσει θαλάσσιες οδούς όπως τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους στον πλανήτη, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο έντασης γύρω από το Ιράν και τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν περιορισμούς που, σύμφωνα με τον IMO, ξεπερνούν τα όρια του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Όπως σημείωσε ο Dominguez, ακόμη και αν τα μέτρα εμφανίζονται «στοχευμένα» (σ.σ.όπως στην πρόσβαση σε ιρανικά λιμάνια) η ουσία είναι ότι το διεθνές πέρασμα δεν μπορεί να τεθεί υπό μονομερή αποκλεισμό.

Η παρέμβαση δεν ήταν μόνο νομική, αλλά και βαθιά πρακτική. Περίπου 20.000 ναυτικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, βρίσκονται εγκλωβισμένοι ή αδυνατούν να διέλθουν, ενώ η ήδη επιβαρυμένη εφοδιαστική αλυσίδα δέχεται νέο πλήγμα. Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία παραμένει ευάλωτη σε γεωπολιτικά σοκ, κάθε διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ μεταφράζεται σχεδόν αυτόματα σε αυξήσεις τιμών ενέργειας, καθυστερήσεις φορτίων και αλυσιδωτές επιπτώσεις στο εμπόριο.

«Ο αποκλεισμός δεν προσφέρει λύση στην κρίση», τόνισε ο Dominguez, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτού του τύπου λειτουργούν περισσότερο ως επιταχυντής έντασης παρά ως εργαλείο αποκλιμάκωσης

Η αναφορά του στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου δεν ήταν τυπική. Υποδηλώνει μια αυξανόμενη ανησυχία εντός του ΟΗΕ ότι η εργαλειοποίηση κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνα προηγούμενα. Αν τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να «κλείσουν» μέσω μίας πολιτικής απόφασης ενός προέδρου, τότε κανένας εμπορικός δρόμος δεν είναι πραγματικά ασφαλής.

Σε τελική ανάλυση, το μήνυμα του IMO είναι σαφές: η ναυσιπλοΐα δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο μονομερών αποφάσεων χωρίς κόστος και το κόστος αυτό, όπως φαίνεται, το πληρώνουν ήδη ναυτικοί, αγορές και κράτη.

Με πληροφορίες από: Reuters